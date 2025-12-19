Podle dat ministerstva zdravotnictví bylo letos zaznamenáno téměř 48 tisíc případů covidu-19 a odborníci očekávají, že čísla ještě porostou. Hygienické stanice zároveň hlásí vzestup chřipkových onemocnění, zejména u dětí do pěti let. Kombinace obou infekcí tak opět zatěžuje domácnosti, ordinace i nemocnice.
Jak poznat, co vás skolilo
Každé virové onemocnění má své typické projevy, ty se přitom mohou u různých nemocí podobat. S jistotou je tak možné odlišit covid-19 od chřipky jenom pomocí antigenního nebo PCR testu. Každý organismus navíc reaguje na napadení viry odlišně. Někdo zvládne covid-19 či chřipku bez těžkého průběhu a dlouhodobých následků, jiný skončí s vážnými komplikacemi. Včasná diagnostika covidu-19 pomocí antigenního testu a v případě pozitivního výsledku následná konzultace s praktickým lékařem jsou klíčem ke správné léčbě tohoto onemocnění.
Covid-19 se nejčastěji projevuje zvýšenou teplotou, suchým kašlem a únavou. Přidat se mohou bolesti hlavy a svalů, někdy i zažívací potíže. V těžších případech lidé pociťují dušnost, bolest na hrudi nebo zmatenost.
Chřipka obvykle začíná náhle, a to vysokou horečkou, zimnicí, kašlem, bolestí hlavy, svalů a kloubů, schváceností, silnou únavou a nechutenstvím.
Nachlazení mívá mírnější a pozvolnější průběh než chřipka či covid-19, dominuje rýma, ucpaný nos nebo naopak výtok z nosu, bolest v krku, kýchání, někdy také únava, bolest hlavy a bolesti končetin.
Rozličný průběh
Jak se zorientovat?
Průběh respiračních infekcí je ovlivněný věkem, aktuálním zdravotním stavem i imunitním systémem. Mezi rizikové skupiny patří zejména senioři, chronicky nemocní, těhotné ženy a zdravotníci. Očkování může mít vliv na mírnější průběh covid-19 i chřipky.
U některých osob se může doba zotavení po prodělání covidu-19 značně prodloužit. Pokud příznaky trvají déle než 12 týdnů, mluvíme o postcovidovém syndromu. Ten může zanechat následky i u mladších lidí bez chronických potíží a rovněž se může objevit i v případě mírnějšího průběhu onemocnění covid-19. Mezi nejčastější projevy postcovidového syndromu patří chronická únava, bolesti hlavy, potíže s koncentrací a pamětí, dušnost, bolest na hrudi, bušení srdce nebo bolesti břicha. Může však dojít i k poškození ledvin, vzniku a zhoršení diabetu, vypadávání vlasů a objevit se může kožní vyrážka. Mírný až střední průběh onemocnění covidu-19 je také spojován se zhoršením astmatu. Po prodělání covidu-19 se lidé mohou potýkat s depresemi nebo nespavostí.
Chřipka je závažnější onemocnění než nachlazení. Při podezření na chřipku je nutné kontaktovat lékaře zvláště v případě, že pacient má zvýšené riziko těžkého průběhu onemocnění nebo komplikací. Chřipka totiž může vyústit v zápal plic nebo zánět srdečního svalu a v krajních případech ohrozit i život. U dětí se může chřipka projevit i zánětem středního ucha nebo vedlejších nosních dutin.
Prevence a očkování
Na rozdíl od běžných viróz lze těžkému průběhu covidu-19 i chřipky předcházet očkováním. Doporučuje se přeočkování novou variantou vakcíny pro zimu 2025/2026, která je přizpůsobena aktuálním variantám viru. Podle České vakcinologické společnosti je možné vakcíny proti covidu-19 a chřipce aplikovat ve stejný den anebo s odstupem dvou týdnů. Očkování je možné i v podzimních měsících. MET