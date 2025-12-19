Nachlazení není chřipka. Kašel není covid. Jak se v těch nemocích vyznat?

Poslední týdny opět přinesly virová onemocnění, která se projevují kašlem, rýmou i zvýšenými teplotami. Ale není virus jako virus. Česko v těchto týdnech zažívá další podzimní vlnu respiračních infekcí. Covid-19 znovu nabírá na síle a chřipka se postupně rozbíhá.

Každé virové onemocnění má své typické projevy, ty se přitom mohou u různých nemocí podobat. | foto: Jiří MocProfimedia.cz

Podle dat ministerstva zdravotnictví bylo letos zaznamenáno téměř 48 tisíc případů covidu-19 a odborníci očekávají, že čísla ještě porostou. Hygienické stanice zároveň hlásí vzestup chřipkových onemocnění, zejména u dětí do pěti let. Kombinace obou infekcí tak opět zatěžuje domácnosti, ordinace i nemocnice.

Jak poznat, co vás skolilo

Každé virové onemocnění má své typické projevy, ty se přitom mohou u různých nemocí podobat. S jistotou je tak možné odlišit covid-19 od chřipky jenom pomocí antigenního nebo PCR testu. Každý organismus navíc reaguje na napadení viry odlišně. Někdo zvládne covid-19 či chřipku bez těžkého průběhu a dlouhodobých následků, jiný skončí s vážnými komplikacemi. Včasná diagnostika covidu-19 pomocí antigenního testu a v případě pozitivního výsledku následná konzultace s praktickým lékařem jsou klíčem ke správné léčbě tohoto onemocnění.

Covid-19 se nejčastěji projevuje zvýšenou teplotou, suchým kašlem a únavou. Přidat se mohou bolesti hlavy a svalů, někdy i zažívací potíže. V těžších případech lidé pociťují dušnost, bolest na hrudi nebo zmatenost.

Žloutenka se šíří nejvíc v Praze. Jak se nemoc projevuje a kde byl dnes pan Bambulka?

Chřipka obvykle začíná náhle, a to vysokou horečkou, zimnicí, kašlem, bolestí hlavy, svalů a kloubů, schváceností, silnou únavou a nechutenstvím.

Nachlazení mívá mírnější a pozvolnější průběh než chřipka či covid-19, dominuje rýma, ucpaný nos nebo naopak výtok z nosu, bolest v krku, kýchání, někdy také únava, bolest hlavy a bolesti končetin.

Rozličný průběh

Jak se zorientovat?

  • Nehádejte, testujte se. Příznaky viróz se překrývají a jen antigenní test odhalí, zda se jedná o covid-19, nebo chřipku.
  • V případě pozitivního výsledku antigenního testu zůstaňte doma a kontaktujte lékaře. Především pokud patříte do rizikové skupiny závažného průběhu onemocnění.
  • Nepodceňujte včasnou léčbu. Antivirotika je důležité nasadit co nejdříve, nečekejte, až se příznaky onemocnění samy zlepší.
  • Chraňte sebe i ostatní. Myjte si pravidelně ruce a větrejte.
  • Vedle covidu-19 a chřipky je možné se nakazit i dalšími respiračními virovými onemocněními, které mohou způsobit vážné potíže především u nejmenších dětí, seniorů a osob s některými chronickými onemocněními. Patří mezi ně například respirační syncytiální virus (RSV), který je jednou z nejčastějších příčin infekcí dýchacích cest.
  • U většiny lidí vyvolá jen mírné příznaky podobné nachlazení, jako je rýma, bolest v krku, kašel a bolest hlavy. U kojenců, starších dospělých nebo osob s chronickými nemocemi však může způsobit zápal plic či zánět průdušek. Proto je důležitá prevence ve formě důkladné hygieny a rovněž očkování.

Průběh respiračních infekcí je ovlivněný věkem, aktuálním zdravotním stavem i imunitním systémem. Mezi rizikové skupiny patří zejména senioři, chronicky nemocní, těhotné ženy a zdravotníci. Očkování může mít vliv na mírnější průběh covid-19 i chřipky.

U některých osob se může doba zotavení po prodělání covidu-19 značně prodloužit. Pokud příznaky trvají déle než 12 týdnů, mluvíme o postcovidovém syndromu. Ten může zanechat následky i u mladších lidí bez chronických potíží a rovněž se může objevit i v případě mírnějšího průběhu onemocnění covid-19. Mezi nejčastější projevy postcovidového syndromu patří chronická únava, bolesti hlavy, potíže s koncentrací a pamětí, dušnost, bolest na hrudi, bušení srdce nebo bolesti břicha. Může však dojít i k poškození ledvin, vzniku a zhoršení diabetu, vypadávání vlasů a objevit se může kožní vyrážka. Mírný až střední průběh onemocnění covidu-19 je také spojován se zhoršením astmatu. Po prodělání covidu-19 se lidé mohou potýkat s depresemi nebo nespavostí.

Chřipka je závažnější onemocnění než nachlazení. Při podezření na chřipku je nutné kontaktovat lékaře zvláště v případě, že pacient má zvýšené riziko těžkého průběhu onemocnění nebo komplikací. Chřipka totiž může vyústit v zápal plic nebo zánět srdečního svalu a v krajních případech ohrozit i život. U dětí se může chřipka projevit i zánětem středního ucha nebo vedlejších nosních dutin.

Prevence a očkování

Na rozdíl od běžných viróz lze těžkému průběhu covidu-19 i chřipky předcházet očkováním. Doporučuje se přeočkování novou variantou vakcíny pro zimu 2025/2026, která je přizpůsobena aktuálním variantám viru. Podle České vakcinologické společnosti je možné vakcíny proti covidu-19 a chřipce aplikovat ve stejný den anebo s odstupem dvou týdnů. Očkování je možné i v podzimních měsících. MET

