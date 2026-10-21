Artróza je degenerativní onemocnění kloubů, při kterém se postupně poškozuje chrupavka, která za normálních okolností chrání konce kostí a umožňuje tak plynulý pohyb. Nejčastěji se objevuje u starších lidí a aktivních sportovců. Vědci proto hledají nové způsoby, jak zasáhnout přímo do procesu poškozování kloubu. Jedním ze směrů je výzkum vědců ze Stanfordovy univerzity, který by mohl v budoucnu umožnit regeneraci chrupavky. Zatím jde pouze o experimentální přístup prováděný na myších. Jeho účinnost a bezpečnost u lidí musí být teprve ověřena.
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Pozornost vědců z USA se zaměřila na enzym označovaný jako 15-PGDH, jehož množství se v chrupavce starších nebo poraněných myší zvyšuje. Tento enzym se podílí na odbourávání látek a regulaci zánětů v těle. Výzkumníci zkoumali, zda by jeho zablokování mohlo vytvořit příznivější podmínky pro obnovu poškozené tkáně. Chtějí tím změnit aktivitu buněk chrupavky a podpořit tak tvorbu složek důležitých pro pevnost a pružnost tkáně.
Experimenty i s lidskou tkání
Dosavadní výsledky přinesly povzbudivé poznatky. Při experimentech vedlo blokování enzymu 15-PGDH ke zvýšení tloušťky chrupavky a zlepšení její struktury. Podobně tomu bylo i na vzorcích lidské chrupavky odebrané pacientům s pokročilou artrózou. Experimenty s tkání mimo lidské tělo však nejsou důkazem, že stejný postup dokáže bezpečně a účinně obnovit chrupavku i u pacientů.
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Pokud se ale tyto výsledky podaří potvrdit v dalších studiích, mohl by výzkum otevřít novou cestu k léčbě artrózy. V budoucnu by podobné postupy mohly pomoci zpomalit poškozování kloubů, podpořit obnovu chrupavky a případně oddálit nutnost některých operací.
Co je artróza a které klouby postihuje?