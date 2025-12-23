Vánoční TV premiéry 2025: Jaké nové pohádky a filmy televize letos nadělí? Je to nálož!

Ivana Vaňkátová
Ivana Vaňkátová
  20:37
Vánoce 2025 v televizi nebudou jen o Mrazíkovi a klasikách, které znáte nazpaměť. Televizní stanice letos útočí desítkami premiér – od zbrusu nových pohádek až po hollywoodské animáky a akční trháky. Připravili jsme pro vás kompletního průvodce, ať vám u cukroví nic neuteče.
Z pohádky Největší zázrak

Z pohádky Největší zázrak | foto: ČT

Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková v pohádce Záhada strašidelného zámku
Z pohádky Největší zázrak
Z filmu Sobík Niko: Cesta za polární záři
Simon Rattle řídí Českou filharmonii
10 fotografií

Letošní svátky budou u televizních obrazovek patřit novinkám. I když se rádi vracíme k osvědčeným příběhům, rok 2025 přináší nálož, která uspokojí celou rodinu. Programové schéma je letos nabité k prasknutí. Pokud si hodláte letošní vánoční pohodu naplánovat dopředu, přinášíme seznam těch nejdůležitějších titulů, které letos ovládnou obrazovky.

Česká televize: Pohádky, dramata a kultura

Česká televize sází na tradiční mix kvalitních filmů, novinek a prestižních kulturních záznamů.

Pohádky pro malé i velké

  • Záhada strašidelného zámku (ČT1, Štědrý den, 19:00): K rozbalování dárků pod stromečkem uvede ČT tradiční novou štědrovečerní pohádku, která v letošním roce slibuje tajemství a strašidelnou zápletku.
  • Největší zázrak (ČT1, 25. 12., 20:05): Premiéra slovensko-české koprodukční pohádky. Princezna Anna a pekař Ondřej se musejí postavit zrádnému generálu Arpádovi a čaroději Lábovi. Příběh plný lásky, zrady a oběti.

Z pohádky Největší zázrak

  • Premiéry na Déčku: Dětský kanál Déčko uvede premiéry animovaných filmů jako Sobík Niko a cesta za polární záři (Štědrý den od 9:45 a 30. 12. v 10:20) a Labutí princezna: Království hudby (4. 1. 2026 od 9:25).

Filmové drama

  • Vlny (ČT1, Nový rok, 20:05): Nový rok otevře ČT premiérovým filmovým dramatem.
Tomáš Weber a Marie Anna Kupcová ve filmu Vlny (2024)
Tomáš Weber ve filmu Vlny (2024)

Záběry z filmu Vlny

Skupina Prima: Akce a krimi maratony

Stanice Primy připravily směsici prestižních filmů, akčních trháků a seriálových premiér napříč tematickými kanály. Už 15. prosince jsme mohli vidět na TV Prima velmi očekávanou premiéru filmu Světýlka, který byl nominován na Křišťálový glóbus na 58. ročníku KVIFF. Film Beaty Parkanové sleduje rozpad rodiny dětskou optikou šestileté Amálky.

Prima COOL: Akční nálož na prosinec

Na Prima COOL během prosince můžeme sledovat osm premiérových filmových trháků, které okoření předvánoční období a přechod do roku 2026.

Už proběhly premiéry akčního filmu Tom Clancy: Bez výčitek, komedie Táta je doma, a to včetně pokračování, a hororové komedie Šťastné a krvavé.

Dne 28. 12. od 22:25 bude mít na Prima COOL premiéru akční drama Sicario: Nájemný vrah, film je pak k vidění 31. 12. od 3:10 na TV Prima.

Na Nový rok 1. 1. 2026 proběhne od 22:00 Pomsta, akční film.

Z filmu Táta je doma

Prima KRIMI: Vraždy v Midsomeru

  • Vraždy v Midsomeru (od 24. 12., 16:00): Premiérové díly 25. řady oblíbeného britského krimiseriálu s šéfinspektorem Barnabym startují hned na Štědrý den.

TV Nova: Animované hity a romantika

TV Nova se zaměřuje na silné animované a rodinné filmy a novinky na tematickém kanálu.

TV Nova: Animované premiéry

Nový rok se ponese ve znamení hollywoodských animovaných trháků:

  • Zlouni (2. 1. 2026, 11:20): Premiéra americké animované komedie z roku 2022 o partě notoricky proslulých zlodějů, kteří dostanou šanci se polepšit.
  • Kocour v botách: Poslední přání (3. 1. 2026, 17:20): Premiéra americké animované rodinné komedie (2022), kde nezbedný hrdina zjišťuje, že mu zbývá poslední z devíti životů.

Z filmu Zlouni

Nova Lady: Romantické premiéry

Kanál pro ženy Nova Lady přinese romantické premiéry přímo na sváteční dny:

  • Věřím na Santu (24. 12., 20:15): Romantická komedie, kde se vztah Lisy a Toma zkomplikuje, když Lisa zjistí, že Tom věří na Santu.
  • Láska na vinici (28. 12., 20:15): Romantická premiéra o zhýčkaném synovi majitelky vinařské firmy Carterovi, který se inkognito vydává za tesaře, aby získal informace o malé vinici, kterou zastupuje vdova Valentina.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme

Zatímco horské oblasti hlásí slunečné počasí, Prahu přikryla hustá inverzní...

Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude počasí až do Štědrého dne většinou bez srážek a s...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

Po letech oblevy přijdou zimní Vánoce. Na Štědrý den může sněžit

Po oblevě se dařilo znovu zasněžovat, ve Špindlerově Mlýně otevřou další...

Po více než dekádě, kdy Štědrý den pravidelně doprovázela vánoční obleva a nadprůměrné teploty, se letos počasí konečně vrací k zimní podobě. Podle meteorologů má Česko před sebou chladnější a místy...

23. prosince 2025  20:39

Vánoční TV premiéry 2025: Jaké nové pohádky a filmy televize letos nadělí? Je to nálož!

Z pohádky Největší zázrak

Vánoce 2025 v televizi nebudou jen o Mrazíkovi a klasikách, které znáte nazpaměť. Televizní stanice letos útočí desítkami premiér – od zbrusu nových pohádek až po hollywoodské animáky a akční trháky....

23. prosince 2025  20:37

Televizní Vánoce 2025 přehledně: Těšit se můžete na novou pohádku i na Kevina s Máchalem

Záhada strašidelného zámku, autor: Česká televize

Pohádky, filmové klasiky i nová štědrovečerní premiéra. Přinášíme velký přehled vánočního televizního programu 2025 – od adventu přes Štědrý den až po Silvestra a Nový rok. Víme, kdy běží Popelka,...

23. prosince 2025  20:36

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

23. prosince 2025  20:35

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

23. prosince 2025  20:34

Jeden zraněný při nehodě na dálnici D4. Provoz byl obnoven po dvou hodinách

Následky nehody na D4 (23. prosince 2025)

Nehoda tří aut zavřela v úterý podvečer na necelé dvě hodiny dálnici D4 na Písecku na 82. kilometru směrem na Prahu. Při havárii, která se stala po 17:30, se zranil jeden člověk. Provoz byl podle...

23. prosince 2025  18:52

M. Boleslav chce příští rok upravit přednádražní prostor u nové výpravní budovy

ilustrační snímek

Mladá Boleslav chystá na příští rok úpravy přednádražního prostoru v Čejetičkách, naváže na dokončení nové výpravní budovy hlavního nádraží. Přibydou parkovací...

23. prosince 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Ústečtí muzejníci získali cenné artefakty z vily navržené architektem Richterem

ĂšsteÄŤtĂ­ muzejnĂ­ci zĂ­skali cennĂ© artefakty z vily navrĹľenĂ© architektem Richterem

Ústečtí muzejníci získali cenné památky z vily obchodníka s kávou a čajem Franze Hellera, kterou navrhl slavný drážďanský architekt Hans Richter. Ze zahraničí...

23. prosince 2025  17:04

Superúplněk na Štědrý den i zatmění Slunce. Přehled nebeských úkazů roku 2026

Autor fotografií: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě. Meteorický roj...

Rok 2026 nabídne bohatou podívanou na obloze. Čeká nás třináct úplňků včetně největšího superúplňku na Štědrý den, výrazná zatmění Slunce i Měsíce, meteorické roje a šance na pozorování polární záře....

23. prosince 2025  18:12

LEPAS L8 se velkolepě představil na milánském náměstí Piazza Gae Aulenti a přinesl italskou eleganci do vánoční sezóny

23. prosince 2025  18:05

Malšovická aréna chystá velkolepou poctu Havlovi s audiovizuální show a koncerty

Chinaski „pod lízátky“ v hradecké Malšovické aréně (7. června 2024)

Pocta Václavu Havlovi má příští rok v červnu na hradecký stadion přilákat přes 20 tisíc diváků. Kromě známých interpretů napříč žánry pořadatelé pozvali i státníky. Organizátoři plánují nejen...

23. prosince 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Policisté pátrají po pětadvacetileté ženě z Havířova, je obava o její život

ilustrační snímek

Policisté pátrají po pětadvacetileté Marii Rozkopalové z Havířova na Karvinsku. Dnes okolo 09:00 odešla z domu v Havířově na návštěvu k lékaři do Ostravy. Tam...

23. prosince 2025  16:20,  aktualizováno  16:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.