Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  14:00aktualizováno  17. září 9:01
Sledovat Metro na Googlu
Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na obchodování se sportovními predikcemi. Tváří je herečka Sydney Sweeney. | foto: Profimedia.cz

Americká herečka Sydney Sweeney v reklamě na kolekci Birthday Boobs své značky...
Americká herečka Sydney Sweeney v reklamě na kolekci Birthday Boobs své značky...
Už jen chybí, aby se Sydney ukázala kompletně nahá..
Sydney Sweeney při natáčení seriálu Euforie (2026)
13 fotografií
Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky. Podle kritiček místo sportovních výkonů opět staví do centra pozornosti ženské tělo.

„Novig je jen o sportu. Takže chtěli ukázat jen sport,“ říká americká herečka Sydney Sweeney, známá především ze seriálu Euforie, v reklamě nazvané Just Sports. Samotný spot ovšem nabízí poněkud jinou podívanou. Herečka se v něm objevuje jen v minimálním množství oblečení nebo zcela nahá a své tělo si zakrývá fotbalovými míči, tenisovou raketou či dalšími sportovními pomůckami.

Během čtyřicetisekundové reklamy opakuje slovo sport devětkrát. V závěru se objeví nahoře bez na kulečníkovém stole a směrem ke svému tělu poznamená: „S tímhle obchodovat nemůžete. Tady jen dobře vypadám.“

Kampaň má zdůraznit, že Novig se na rozdíl od některých konkurenčních platforem soustředí pouze na sport a nenabízí predikce týkající se politiky, válek nebo úmrtí známých osobností. Pozornost však místo samotné služby získalo především nahé tělo herečky.

Takhle ženy ve sportu nevypadají

Proti kampani se ozvala řada bývalých i současných sportovkyň. Čtyřnásobná olympijská vítězka v plavání Ariarne Titmus ji označila za urážku všech žen, které zasvětily život své sportovní kariéře. „Nedokážu popsat, jak moc mě to rozčílilo. Je to rána do tváře každé ženě, která věnovala život zdokonalování svých schopností, ale také každé ženě, která má sport ráda pro to, čím skutečně je. Pro týmovou práci, přátelství, odhodlání, dokonalost a jednotu,“ napsala Titmus na Instagramu.

Třetí řada Euforie vyvolala kontroverzi. Divákům vadí „přehnaná“ OnlyFans linka Cassie

Zároveň se ptala, jak je možné, že monetizace ženského těla a sexualizace ženského sportu zůstávají běžnou součástí marketingu. Britská sprinterka Amy Hunt reagovala přímo po závodě v Budapešti. Otočila se do televizní kamery a Sweeney vzkázala: „Takhle vypadají ženy ve sportu. Svaly, tvrdá práce, pot, krev a slzy.“

Americká gymnastka Gracie Kramer následně zveřejnila záběry ze svého tréninku s větou: „Nevím, co dělala Sydney Sweeney, ale takhle vypadá žena ve sportu.“ Její reakce odstartovala vlnu příspěvků, v nichž závodnice ukazují skutečnou podobu svých výkonů, přípravy i úspěchů.

Ozvaly se také české sportovkyně

Kritika kampaně dorazila i do Česka. Do výzvy „Takhle vypadají ženy ve sportu“ se zapojila i sprinterka Eva Kubíčková, která na sociální síti zveřejnila sestřih ze své přípravy. „S veškerou úctou k Sydney Sweeney, takhle vypadají ženy ve sportu,“ napsala k záběrům zachycujícím skutečnou podobu vrcholového tréninku.

Podobně reagovala také krasobruslařka a účastnice olympijských her Natálie Taschlerová. „Jsi si jistá, že víš, jak vypadá ženský sport?“ zeptala se herečky ve svém příspěvku.

Obě české reprezentantky se tak připojily k mezinárodní vlně sportovkyň, které vracejí pozornost od vzhledu k tomu podstatnému, ke svalům, bolesti, odříkání a tisícům hodin tréninku. Právě to podle nich reklama Novigu proměnila v pouhou kulisu pro nahé tělo slavné herečky.

Na širší problém upozornila také australská klinická psycholožka Vivienne Lewis z Univerzity v Canberře. „Kontroverze se netýká pouze jedné reklamy. Poukazuje na širší problém – věnujeme větší pozornost tomu, jak ženy vypadají, než tomu, kým jsou a co dokážou,“ uvedla odbornice zabývající se poruchami příjmu potravy a vnímáním vlastního těla na webu The Conversation.

Generace V opět baví! Přibyla medůza ovládající pubické ochlupení i strážný souložící se zahradním trpaslíkem

Nahota sama o sobě není problém

Sweeney na kritiku přímo neodpověděla. Na sociálních sítích však sdílela fotografie známých sportovkyň, které v minulosti pózovaly nahé nebo polonahé pro speciální vydání magazínu ESPN. Objevily se mezi nimi například Serena Williams, Ronda Rousey, Megan Rapinoe či Caroline Wozniacki.

Právě zde je ovšem podstatný rozdíl. Série ESPN Body Issue představovala skutečná těla sportovců jako výsledek jejich práce, síly a disciplíny. Nahota nebyla náhradou za sportovní výkon, ale prostředkem, jak jej ukázat. V kampani Novigu naproti tomu slouží sportovní vybavení především jako rekvizita zakrývající intimní partie slavné herečky. Vtip celé reklamy stojí na kontrastu mezi neustálým opakováním slova „sport“ a skutečností, že divák má sledovat hlavně tělo Sweeney.

Svobodná volba, nebo výhodný obchod?

Celá kauza připomíná také paradox takzvaného choice feminismu. Ten vychází z přesvědčení, že rozhodnutí ženy lze považovat za posilující, pokud jej učinila dobrovolně a podle vlastní vůle.

Choice feminismus

  • Směr a koncept, podle kterého je jakékoli individuální rozhodnutí ženy automaticky feministické už jen proto, že ho učinila sama žena
  • Důraz na svobodu volby: Klade se v něm důraz na osobní svobodu a odmítá se jakékoli odsuzování.
  • Rovnocennost rozhodnutí: Podle tohoto přístupu je například rozhodnutí zůstat v domácnosti a starat se o rodinu úplně stejně feministické jako rozhodnutí budovat kariéru ve firmě.
  • Osobní rovina: Každá žena si definuje feminismus sama pro sebe podle svých vlastních priorit a životních kroků.

Sweeney měla na podobu kampaně značný vliv. Podle společnosti se na konceptu aktivně podílela a Novig jí nenabídl pouze roli reklamní tváře. Herečka se stala také strategickou partnerkou a získala ve firmě majetkový podíl. Na pozornosti, kterou provokativní reklama vyvolala, tak může sama finančně vydělat.

To ovšem automaticky neznamená, že výsledná kampaň posiluje také postavení ostatních žen. Redaktorka Caitlin Napier australské mutace magazínu Marie Claire upozornila, že otázkou není, zda má Sweeney právo se takto rozhodnout. Samozřejmě má. Podstatné podle ní je, co znamená hledat vlastní autonomii v systému, který s ženským tělem dlouhodobě zachází jako s obchodovatelným zbožím. Jestliže rozhodnutí jedné ženy slouží především k obohacení firmy a pobavení převážně mužského publika, může dál podporovat stejné mechanismy, které ženy redukují na jejich vzhled.

Kontroverze jako reklamní strategie

Nejde o první kampaň, v níž je tělo Sydney Sweeney hlavním prodejním argumentem. Značka pánské kosmetiky Dr. Squatch uvedla v roce 2025 limitovanou edici mýdla Sydney’s Bathwater Bliss. Výrobek měl podle společnosti obsahovat malé množství vody z koupele, kterou herečka použila během natáčení reklamy. Celou propagaci doprovázely sexuální narážky určené především mužským zákazníkům.

Parkouristka Měrková debutuje na ZOH. Ve freestyle lyžování využije zkušenosti z překážek

Následovala kampaň značky American Eagle postavená na sloganu „Sydney Sweeney Has Great Jeans“. Slovní hříčka zaměňovala podobně znějící anglická slova jeans a genes, tedy džíny a geny. V jednom ze spotů blond herečka s modrýma očima mluvila o dědění genetických vlastností. Kampaň proto vyvolala kritiku kvůli narážkám na eugeniku, genetickou nadřazenost a západní ideály krásy. Značka naopak tvrdila, že reklama byla pouze o džínách.

Ve všech případech fungoval podobný princip: značka zveřejnila reklamu, u níž mohla očekávat rozruch, a následná kritika jí zajistila násobně větší dosah. Sweeney se tak opakovaně stává tváří kampaní postavených na takzvaném rage-baitu, tedy obsahu záměrně vytvořeném tak, aby lidi rozčílil a přiměl je reagovat.

Ženský sport stále čelí dvojímu metru

Odmítnout reklamu Novigu jako pouhou provokaci by bylo snadné. Reakce sportovkyň ale ukazují, že se dotýká mnohem hlubšího problému.

Ženy ve sportu jsou dodnes posuzovány jinak než muži. V roce 2021 dostaly norské reprezentantky v plážové házené pokutu 150 eur na hráčku za to, že nastoupily v přiléhavých šortkách místo tehdy předepsaných bikin. Pravidla byla po mezinárodní kritice později změněna.

Ledová plavkyně na cestě za dobrodružstvím. Z Patagonie přijela ověšená zlatem

Sexualizace se netýká pouze oblečení. Evropská atletika a Evropská vysílací unie proto letos vydaly doporučení pro televizní zpracování ženských soutěží. Kameramani by se podle nich měli vyhýbat dlouhým detailům jednotlivých částí těla, záběrům zezadu či zespodu a zpomaleným opakováním, která divákovi nepomáhají porozumět samotnému výkonu.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho. Weisshuhnův kanál u Žimrovic vznikl už v roce 1890 a bítovčická turbína pamatuje počátky minulého...

Nový James Bond už je údajně vybraný. V tomto článku si přečtete jeho jméno

Pro někoho je jediný Bond – Sean Connery.

Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal, Harris Dickinson a Jack Barton. Jedno z těchto šesti hereckých jmen se má už brzy nevratně spojit s postavou filmového britského agenta s...

Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život

Před továrnou Koh-i-noor ve Vršovicích

Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické budovy doplní stovky bytů, veřejný prostor i zeleň. Zůstane tovární komín a také osm unikátních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Romské hroby na Malvazinkách

Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky doplnily skleněné desky s podobiznami zemřelých a nově také půlmetrové až tři čtvrtě metru vysoké sošky...

Red Arrows nad Prahou neuvidíme. Britská akrobatická letka zrušila plánovaný přelet

Britské letouny Red Arrows při odpoledním nácviku v Ostravě při Dnech NATO....

Loni nad Prahou proletěly za doprovodu českých stíhaček Gripen a obarvily oblohu kouřovými efekty. Letos se ale fanoušci britských stíhaček Red Arrows podobné podívané nedočkají. Plánovaný přelet byl...

17. září 2026  13:17,  aktualizováno  13:28

Do gay sauny šly miliony za fiktivní převozy mrtvých, soud dvojici zmírnil tresty

Obžalovaní Robert Littera (na snímku vlevo) a Zdeňek Kozelek (vpravo) u...

Vrchní soud v Olomouci ve středu zmírnil tresty pro Roberta Litteru a Zdeňka Kozelka za podvodné vyvedení téměř 23 milionů korun ze Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. Třináct let tak...

17. září 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Liberecké divadlo uvede vlastní adaptaci románu Cirkus Humberto

LibereckĂ© divadlo uvede vlastnĂ­ adaptaci romĂˇnu Cirkus Humberto

Šaldovo divadlo v Liberci uvede vlastní adaptaci románu Eduarda Basse Cirkus Humberto. Do divadelní podoby příběh Vaška, kterému učaroval svět velkého cirkusu,...

17. září 2026  11:41

Liberecké divadlo uvede vlastní adaptaci románu Cirkus Humberto

LibereckĂ© divadlo uvede vlastnĂ­ adaptaci romĂˇnu Cirkus Humberto

Šaldovo divadlo v Liberci uvede vlastní adaptaci románu Eduarda Basse Cirkus Humberto. Do divadelní podoby příběh Vaška, kterému učaroval svět velkého cirkusu,...

17. září 2026  11:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Soud prodloužil vazbu dalšímu obviněnému z útoku na zbrojovku v Pardubicích

ilustrační snímek

Okresní soud dnes prodloužil vazbu o tři měsíce u dalšího člověka obviněného z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Jednání se...

17. září 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

Kroměřížská nemocnice otevřela nový urgentní příjem chirurgie a oční oddělení

KromÄ›Ĺ™Ă­ĹľskĂˇ nemocnice otevĹ™ela novĂ˝ urgentnĂ­ pĹ™Ă­jem chirurgie a oÄŤnĂ­ oddÄ›lenĂ­

Kroměřížská nemocnice dnes otevřela nový urgentní příjem chirurgie a oční oddělení. Práce začaly před dvěma lety. Celková investice do přístavby nemocniční...

17. září 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

V Praze 5, Smíchově, do parku Na Pláni ke kontejnerům na tříděný odpad, ke cvičidlům a ke komunitním záhonům byl omezen vjezd jen pro vozidla dopravní obsluhy těchto služeb a pro osoby bydlící v...

vydáno 17. září 2026  13:07

V Praze 5, Smíchově, na náměstí 14.října před jednou z budov Městské části Praha 5 v obou částech parku měla údržba zeleně napilno, když jednak došlo k posekání trávy a jednak k podzimní úpravě...

vydáno 17. září 2026  13:06

Fotbaloví fanoušci přepadli hocha a vzali mu šálu, jednomu hrozí až deset let

ilustrační snímek

Až desetileté vězení za loupež hrozí pětadvacetiletému fotbalovému fanouškovi, který spolu se šestnáctiletým komplicem v dubnu v Ostravě přepadl nezletilého fanouška soupeřova týmu a násilím mu...

17. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Burčáková sezona na jižní Moravě vrcholí. V Hustopečích chystají i ohňovou show

Vinaři ze Slovácké vinařské podoblasti nabídli návštěvníkům slavností vína v...

Burčáková sezona je v plném proudu a jižní Morava během následujících dnů nabídne hned několik akcí, při kterých mohou návštěvníci ochutnat čerstvý burčák i vína od místních vinařů. V Hustopečích se...

17. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Prezident si prohlédl porcelánku Thun v Nové Roli, přijede i na zámek Bečov

Prezident s manželkou v porcelánce Thun 1794.

Prohlídkou novorolské porcelánky Thun začal v 10 hodin druhý den návštěvy prezidenta Petra Pavla a jeho manželky Evy na severozápadě Čech. Středeční program měl rozdělený mezi Ústecký a Karlovarský...

17. září 2026  8:02,  aktualizováno  13:02

Mezinárodní festival cukrovinek Amos 2026: inovace pro chutnější a zdravější mlsání

17. září 2026  13:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet