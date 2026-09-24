Nahota je zdarma, přesto za ni lidé platí. Co si na OnlyFans skutečně kupují

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  15:00
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Na OnlyFans se neprodává jen nahota. Byznys stojí na pocitu blízkosti.

Na OnlyFans se neprodává jen nahota. Byznys stojí na pocitu blízkosti. | foto: Profimedia.cz

Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)
Německá bobistka Lisa Buckwitzová spolupracuje s platformou OnlyFans, kterou...
Proč lidé utrácejí za OnlyFans? Nejde jen o erotické fotky.
Proč lidé utrácejí za OnlyFans? Nejde jen o erotické fotky.
5 fotografií
Erotického obsahu je na internetu dostatek zdarma. Přesto jsou lidé ochotni platit za fotografie, videa i soukromé zprávy na OnlyFans. Často si totiž nekupují jen nahotu, ale také pozornost a pocit, že jsou pro konkrétní tvůrkyni výjimeční. Kde končí placená zábava a začíná manipulace?

OnlyFans letos slaví deset let existence a podle čerstvých hospodářských výsledků zájem o platformu nepolevuje. Její provozní společnost Fenix International zvýšila za poslední finanční rok tržby o deset procent, na téměř 1,6 miliardy dolarů, tedy zhruba 33 miliard korun. Tvůrcům vyplatila 6,2 miliardy dolarů a evidovala 132 milionů aktivních fanouškovských účtů a 2,5 milionu aktivních tvůrců.

Miliardový obchod přitom nestojí jen na erotických fotografiích a videích. „Lidé si ve skutečnosti často nekupují samotný erotický obsah, ale pocit, že jsou pro někoho konkrétního důležití, že je vnímá a reaguje přímo na ně,“ vysvětluje Eva Nováková, psychoterapeutka platformy Mendora. Erotika podle ní tuto zkušenost zesiluje a otevírá cestu k pocitu blízkosti.

Proč lidé utrácejí za OnlyFans? Nejde jen o erotické fotky.

Ona odpovídá právě mně“

Oslovení jménem, otázka na prožitý den nebo připomenutí detailu z minulého rozhovoru mohou působit jako drobnosti. V placeném chatu však vytvářejí dojem, že člověk není pouze jedním z tisíců předplatitelů. „Člověk se na chvíli necítí jako jeden z mnoha sledujících, ale jako někdo výjimečný,“ doplňuje Petra Taye, psychoterapeutka ve výcviku působící na psychoterapeutické platformě Hedepy. Pro osamělého člověka nebo někoho, kdo obtížně navazuje vztahy, může být takový kontakt velmi příjemný. Dostává pozornost a intimitu, ale nemusí podstupovat nejistotu, zranitelnost ani riziko odmítnutí, které patří k běžným vztahům.

Pouto, které si lidé vytvářejí k mediálně známým osobnostem, označují odborníci jako parasociální vztah. Fanoušek může mít pocit, že herce, zpěvačku nebo influencera důvěrně zná, přestože dotyčný o jeho existenci vůbec neví. Na OnlyFans se tento mechanismus posouvá dál. „U celebrity její obdivovatel zažívá pocit: Já jí rozumím, vidím se v ní, je mým vzorem. Na platformě s placeným chatem ale může vzniknout iluze: Ona zná mě. Odpovídá mi. Pamatuje si, co jsem jí říkal. Má o mě zájem,“ říká Nováková.

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Hranice mezi jednostranným obdivem a zdánlivě skutečným vztahem se tak stírá. Fanoušek dostává zážitek osobní interakce bez běžných konfliktů, závazků a rizika odmítnutí. Vztah si může představovat přesně podle svých potřeb a získat pocit, že ho má pod kontrolou.

Jenže kontrola může být pouze zdánlivá. Komunikaci totiž nemusí vést žena z fotografií, ale její agentura, najatý pracovník označovaný jako chatter, nebo nástroj využívající umělou inteligenci.

Když za tvůrkyni píše někdo jiný

Fungování agentur spravujících účty na OnlyFans se v Česku dostalo do popředí v souvislosti s případem influencera Adama Kajumiho. Národní centrála proti organizovanému zločinu letos obvinila čtyři lidi a jednu firmu kvůli podezření z obchodování s lidmi. Podle policie měli zneužívat nezkušenosti mladých žen, lákat je k erotické tvorbě a připravovat je o kontrolu nad jejich účty i část vydělaných peněz. Případ dosud neskončil a o vině může rozhodnout pouze soud.

Proč lidé utrácejí za OnlyFans? Nejde jen o erotické fotky.

Investigativní projekt Page Not Found už dříve popsal také práci chatterů, kteří podle svědectví komunikovali s fanoušky jménem některých tvůrkyň. Zákazník tak mohl být přesvědčený, že si intimně píše se ženou z fotografií, zatímco mu odpovídal zaměstnanec agentury.

Nejde přitom jen o český fenomén. Zahraniční média popsala celý průmysl lidí, kteří obsluhují konverzace jménem tvůrců. Do hry navíc vstupuje umělá inteligence schopná připravovat odpovědi. OnlyFans používání chatbotů k psaní zpráv zakazuje, AI však může text navrhnout a člověk jej pouze odeslat.

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Pro někoho zjištění, že za zprávami stál někdo jiný, bude jen nepříjemnou obchodní informací. Jestliže však do komunikace vložil city, důvěru a osobní tajemství, může být dopad mnohem silnější. „Může se objevit stud, vztek, pocit ponížení nebo zrady. Prožitek toho člověka mohl být skutečný, i když vztah, který si představoval, skutečný nebyl,“ vysvětluje Taye. Podle Novákové může taková zkušenost připomínat skutečný rozchod. Zvlášť bolí vědomí, že chvíle považované za společné a důvěrné nebyly pro druhou stranu osobní. Vedle vzteku a smutku pak může přijít stud nebo pochybnost o vlastním úsudku.

Když se blízkost naváže na platbu

Hranice mezi běžným prodejem a manipulací nemusí být na první pohled patrná. Tvůrkyně může zcela legitimně nabízet obsah za předem stanovenou cenu. Problematičtější je situace, kdy někdo cíleně využívá dojem citového vztahu, aby zákazník utrácel stále více.

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Jedním z nejsilnějších nástrojů je personalizace. Čím více detailů o fanouškovi chatter zná, tím snáze vyvolá pocit, že ho skutečně zná tvůrkyně. Využít může také zrcadlení, tedy přebírání jeho humoru, slovníku nebo způsobu, jakým mluví o emocích. Podle Taye funguje rovněž střídání dostupnosti a nedostupnosti. Když pozornost nepřichází pravidelně, může být paradoxně ještě lákavější. Podobný princip proměnlivé odměny známe například z hazardních her. Člověk neví, kdy odpověď přijde ani jak vřelá bude, a právě nejistota ho vede k dalším pokusům.

Roli hraje i množství času a peněz, které už do komunikace vložil. Čím větší je jeho investice, tím těžší může být kontakt ukončit a připustit si, že vztah možná nikdy nebyl tím, v co doufal. „Jedna z nejsilnějších pastí vzniká při navázání emoční odměny na platbu,“ upozorňuje Nováková. Pokud po zaplacení přijde velmi osobní nebo něžná zpráva, zákazník se neučí pouze, že si za peníze koupí fotografii. Učí se „když zaplatím, dostanu blízkost“. A to je psychologicky úplně jiný mechanismus.

Kdy už člověk ztrácí kontrolu

Samotné placení za erotický obsah nebo soukromé zprávy není podle psychoterapeutek automaticky problém. Pro mnoho lidí jde o běžnou formu zábavy. Riziko nespočívá jen ve výši částky, ale především v tom, jakou roli začne služba v jejich životě plnit.

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Varováním může být, když člověk pravidelně překračuje vlastní rozpočet, výdaje skrývá před partnerem či rodinou, půjčuje si nebo si opakovaně slibuje, že zaplatil naposledy. Pozornost si zaslouží také situace, kdy placenou komunikací tlumí osamělost, úzkost, stres či smutek a po krátkém uklidnění ihned potřebuje další kontakt.

„Důležitá je otázka: Mám tento vztah ještě pod kontrolou já, nebo už on řídí moje chování?“ říká Taye. Problém podle ní nastává, pokud kvůli on-line komunikaci člověk zanedbává práci, vztahy a běžný život nebo je jeho nálada závislá na tom, zda mu konkrétní tvůrkyně odpověděla.

Německá bobistka Lisa Buckwitzová spolupracuje s platformou OnlyFans, kterou využívá jako jeden ze zdrojů financování své sportovní kariéry.

Dalším signálem je, když skutečné vztahy začnou působit méně lákavě než digitální intimita, kterou lze zdánlivě ovládat. Reálný partner má vlastní potřeby, hranice i špatné dny. Placená „přítelkyně“ má naproti tomu důvod být milá. Alespoň dokud přicházejí peníze.

OnlyFans tak neprodává pouze obraz nahého těla. Jeho síla spočívá také v obchodování s jednou ze základních lidských potřeb: být viděn, chtěn a přijímán. „Nebezpečný okamžik nastává tehdy, když si člověk začíná kupovat pocit, že je milovaný, místo toho, aby budoval vztahy, ve kterých milovaný skutečně může být,“ uzavírá Nováková.

OnlyFans v kultuře

  • Téma rezonuje také kinematografií. Například ve třetí řadě seriálu Euforie si Cassie, ztvárněná Sydney Sweeney, založí účet na OnlyFans. Původně si chce vydělat na nákladnou svatbu s Natem, její tvorba se ale postupně rozrůstá a začne jí pomáhat také Maddy. Dějová linka zároveň vyvolala kritiku skutečných tvůrkyň, podle nichž seriál jejich práci vykresluje přehnaně a ukazuje i praktiky, které pravidla platformy nepovolují.
  • Český dokument Barbory Chalupové Virtuální přítelkyně zase sledoval životy tří žen vydělávajících na OnlyFans. Neukázal jen přípravu erotického obsahu, ale také časově a emočně náročnou komunikaci s fanoušky. Už samotný název filmu vystihuje důležitou část tohoto byznysu. Prodávaným produktem nemusí být jen nahota, ale také role přítelkyně, která naslouchá, flirtuje a je k dispozici.
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Témata: OnlyFans, peníze, nahota

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