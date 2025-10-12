Stanice Óčko přichází s pořádně odvážným kouskem. Zahraniční seznamovací show Naked Attraction, která na Óčku běžela už několik let v různých verzích, se vůbec poprvé oblékla do domácího hávu a vznikla tak první česko-slovenská adaptace slavného britského formátu.
Jde o seznamku, ve které vám spadne brada. Fakt. Jeden soutěžící si vybírá mezi pěti zcela nahými lidmi, jejichž těla se postupně odhalují odspoda nahoru, zatímco v místnosti roste napětí i zvědavost. Nejprve se ukážou genitálie, pak hrudníky a nakonec obličeje. Po každém kole ten, kdo vybírá, jednoho soutěžícího vyřadí.
Na konci zůstávají dva finalisté. V poslední fázi se svléká i vybírající, prý „aby to bylo fér“. S vítězem či vítězkou pak společně zamíří na klasické oblečené rande.
Výstava anatomie a piercing
Na první pohled to může znít jako senzace pro pozdní večer a vlastně by to tak i klidně mohlo zůstat. Jenže Naked Attraction Česko & Slovensko se bere překvapivě vážně. Což je tedy mimochodem klíčové pro koncept původní zahraniční verze, mám ale pocit, že na to české publikum opravdu nebylo připravené. Všechno se točí kolem svobody, upřímnosti a sebepřijetí. Jenže místo duchovního rituálu sledujeme nahé lidi v plexi boxech, kteří si navzájem hodnotí těla a sdílejí životní traumata. Zní to absurdně? Počkejte, až u toho začne hrát jemná hudba a zazní slova o otevřenosti.
V praxi pořad působí jako setkání terapeutické skupiny s výstavou anatomie. Soutěžící se svěřují s těžkými příběhy, zatímco kamera detailně mapuje jejich jizvy, piercingy a ochlupení. V jedné chvíli se mluví o sebelásce, v další se rozebírá tvar bradavek. Celé to balancuje mezi trapností a snahou o hloubku, někde na pomezí bizáru a empatie. Moderátorka Monika Timková to celé rámuje jako nádherný a svobodný zážitek, jak zmínila v pořadu Nový den.
Divák má ale spíš pocit, že sleduje záznam z víkendového šamanského pobytu, kde se místo bubnů používají kamery a světla studia. Výsledek? Bizarní směs pseudoduchovna a reality show, která se tváří, že léčí duši, zatímco publikum jen napjatě čeká, kam až kamera zajede. Ale ruku na srdce. Je to bizár, a Česko bizár miluje! I když na něj nadává.
Reálná těla, reálné reakce
Zatímco tvůrci mluví o svobodě, přijetí a kráse lidského těla, právě diváci na sociálních sítích po prvním díle předvedli pestrou paletu reakcí. Pavla na Facebook stanice Óčko napsala: „Když jsem viděla před lety zahraniční verzi, byla jsem vlastně ráda, že v televizi konečně vidíme reálná těla reálných lidí, a ne jen dokonalá těla modelek a hereček s dokonalým poprsím.“
To byl jeden z pozitivních komentářů mezi bouřkou negativity. „Wow, tak nečekal jsem bůh ví co. Ovšem toto mě překvapilo. Větší hrůza už se natočit snad nedala. Gratuluji, ČR vede v bizáru,“ napsal Pavel. Jiří to shrnul po svém: „Tohle je bizár jak sviňa, a to si myslím, že jsem odborník přes porno.“ Naked Attraction Česko & Slovensko je podle mě pořad, který se dá vnímat buď jako těžký sociální experiment, nebo jako bizár roku. A že těch adeptů letos bylo celkem dost. Ve finále možná jde jen o to odložit předsudky a věřit, že to těm lidem vyjde. Jen si k tomu nalejte sklenku vína.