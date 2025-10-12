Naked Attraction. Nahota, bizár a šamanský zájezd. Na televizních obrazovkách se seznamují bez šatů

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  11:03
Erotika po desáté má v televizi nové rozměry. Nazvěme to bizár na druhou.
Fotogalerie2

První účastnice Mirka vybírá svou lásku z plexi boxů. | foto: ÓČKO

Stanice Óčko přichází s pořádně odvážným kouskem. Zahraniční seznamovací show Naked Attraction, která na Óčku běžela už několik let v různých verzích, se vůbec poprvé oblékla do domácího hávu a vznikla tak první česko-slovenská adaptace slavného britského formátu.

Jde o seznamku, ve které vám spadne brada. Fakt. Jeden soutěžící si vybírá mezi pěti zcela nahými lidmi, jejichž těla se postupně odhalují odspoda nahoru, zatímco v místnosti roste napětí i zvědavost. Nejprve se ukážou genitálie, pak hrudníky a nakonec obličeje. Po každém kole ten, kdo vybírá, jednoho soutěžícího vyřadí.

Na konci zůstávají dva finalisté. V poslední fázi se svléká i vybírající, prý „aby to bylo fér“. S vítězem či vítězkou pak společně zamíří na klasické oblečené rande.

Výstava anatomie a piercing

Na první pohled to může znít jako senzace pro pozdní večer a vlastně by to tak i klidně mohlo zůstat. Jenže Naked Attraction Česko & Slovensko se bere překvapivě vážně. Což je tedy mimochodem klíčové pro koncept původní zahraniční verze, mám ale pocit, že na to české publikum opravdu nebylo připravené. Všechno se točí kolem svobody, upřímnosti a sebepřijetí. Jenže místo duchovního rituálu sledujeme nahé lidi v plexi boxech, kteří si navzájem hodnotí těla a sdílejí životní traumata. Zní to absurdně? Počkejte, až u toho začne hrát jemná hudba a zazní slova o otevřenosti.

Monika a Mirka ve studiu popisují odhalené muže.

V praxi pořad působí jako setkání terapeutické skupiny s výstavou anatomie. Soutěžící se svěřují s těžkými příběhy, zatímco kamera detailně mapuje jejich jizvy, piercingy a ochlupení. V jedné chvíli se mluví o sebelásce, v další se rozebírá tvar bradavek. Celé to balancuje mezi trapností a snahou o hloubku, někde na pomezí bizáru a empatie. Moderátorka Monika Timková to celé rámuje jako nádherný a svobodný zážitek, jak zmínila v pořadu Nový den.

Divák má ale spíš pocit, že sleduje záznam z víkendového šamanského pobytu, kde se místo bubnů používají kamery a světla studia. Výsledek? Bizarní směs pseudoduchovna a reality show, která se tváří, že léčí duši, zatímco publikum jen napjatě čeká, kam až kamera zajede. Ale ruku na srdce. Je to bizár, a Česko bizár miluje! I když na něj nadává.

Reálná těla, reálné reakce

Zatímco tvůrci mluví o svobodě, přijetí a kráse lidského těla, právě diváci na sociálních sítích po prvním díle předvedli pestrou paletu reakcí. Pavla na Facebook stanice Óčko napsala: „Když jsem viděla před lety zahraniční verzi, byla jsem vlastně ráda, že v televizi konečně vidíme reálná těla reálných lidí, a ne jen dokonalá těla modelek a hereček s dokonalým poprsím.“

To byl jeden z pozitivních komentářů mezi bouřkou negativity. „Wow, tak nečekal jsem bůh ví co. Ovšem toto mě překvapilo. Větší hrůza už se natočit snad nedala. Gratuluji, ČR vede v bizáru,“ napsal Pavel. Jiří to shrnul po svém: „Tohle je bizár jak sviňa, a to si myslím, že jsem odborník přes porno.“ Naked Attraction Česko & Slovensko je podle mě pořad, který se dá vnímat buď jako těžký sociální experiment, nebo jako bizár roku. A že těch adeptů letos bylo celkem dost. Ve finále možná jde jen o to odložit předsudky a věřit, že to těm lidem vyjde. Jen si k tomu nalejte sklenku vína.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

Čtyři nové tramvajové tratě pro Prahu. Víme, kudy povedou a kdy budou hotové

Praha chystá další rozšíření tramvajové sítě. Dvě nové tratě vzniknou v Malešicích, další povede na Nové Dvory. Dopravní podnik dnes navíc vyhlásil veřejnou zakázku na zhotovitele trati z Malovanky...

Netflix v Praze, která hraje New York. Z ulice Politických vězňů je Pátá Avenue

Nejdříve se to filmaři před pár dny jen hemžilo u Národního divadla, pak v Rytířské ulici, a nyní v ulici Politických vězňů. Metropoli si totiž vyhlídl štáb připravující seriál pro streamovací...

12. října 2025  14:23

Kouč z Blanska obstál v baseballu i zrádném slangu. Sní o nejlepší lize světa

Ze skromného hřiště v Blansku a ve sportu, který v Česku nepatří mezi masově populární, se trenér Petr Stříbrcký vypracoval až k angažmá v klubu z nejlepší ligy světa. Úspěch našel houževnatý...

12. října 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice je směrem na Německo uzavřená

Dálnice D8 je na 23. kilometru u Ledčic na Mělnicku ve směru na Německo po nehodě kamionu uzavřená. Kamion leží na boku přes dva jízdní pruhy. Nikdo se nezranil. Provoz by mohl být podle předběžných...

12. října 2025  9:32,  aktualizováno  13:46

Velká pardubická 2025 je tu! Proč sledovat legendární dostih? Tady máte 5 důvodů

Velká pardubická není jen dostih – je to národní sportovní klenot a společenská událost s nejdelší nepřerušenou tradicí u nás. Koná se vždy druhou říjnovou neděli a na trati dlouhé 6 900 metrů s 31...

11. října 2025  16:21,  aktualizováno  12.10 13:27

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řešení zpožděných autobusů. Dispečink v Mladé Boleslavi jim rozsvítí zelenou

Dopravní podnik Mladá Boleslav přichází s řešením zpožděných autobusů. Postavil nový dispečink a systém řízení autobusové dopravy, který se napojí na městskou telematiku. Ta umožní dispečerovi, aby...

12. října 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Rytířská ulice

V Rytířské ulici v Praze 1 na Starém Městě se bude točit nějaký velkofilm.Na místě jsou koně.

vydáno 12. října 2025  12:17

Peroutkova ulice nabízela jedinečný zážitek. Korzo pro děti, cyklisty, běžce, ale i naštvané lidi

Na kole v protisměru. S kočárkem uprostřed vozovky. Psi pobíhající od chodníku k chodníku. Žádné troubení, žádné kvílení brzd. Opravy a modernizace Peroutkovy ulice končí a přijde o dočasné kouzlo.

12. října 2025  11:59

Humphrey Kariuki jmenován patronem IUCN na Světovém kongresu ochrany přírody

12. října 2025  11:50

H. Králové má o pavilon Expo stále zájem, řeší dotaci na jeho koupi a umístění

Město Hradec Králové má stále zájem o český pavilon ze světové výstavy Expo v Japonsku, která v pondělí končí. Radnice řeší především možnosti dotace na jeho...

12. října 2025  10:06,  aktualizováno  10:06

Natřískaná Lednice! Seriál Běhej lesy velkolepě uzavřel rekordní sezonu

12. října 2025  11:27

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Naked Attraction. Nahota, bizár a šamanský zájezd. Na televizních obrazovkách se seznamují bez šatů

Erotika po desáté má v televizi nové rozměry. Nazvěme to bizár na druhou.

12. října 2025  11:03

Klicperovo divadlo 18. října uvede adaptaci televizního seriálu Arabela

Královéhradecké Klicperovo divadlo v sobotu 18. října uvede první premiéru divadelní sezony 2025/2026, kterou bude inscenace Arabela. Divadelní adaptaci...

12. října 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.