Napětí roste. Co za poselství skrývá tajemná obálka s dopisem prezidenta Masaryka?

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  14:42
Už dvacet let čeká veřejnost na okamžik, kdy se odhalí obsah zapečetěné obálky, která má ukrývat poslední zaznamenaná slova Tomáše Garrigua Masaryka. Dokument měl vzniknout v roce 1937, krátce před smrtí prvního československého prezidenta, a údajně jej nadiktoval svému synovi Janovi. Obálka se do Národního archivu dostala v roce 2005 s tím, že má být otevřena právě v roce 2025.
Fotogalerie2

Dobový snímek z toho 1922, na němž TGM poslouchá lampový přijímač. I proto je podle odborníků symbolické, že obsah jeho dopisu bude zveřejněn prostřednictvím rozhlasu, který sám rád využíval. | foto: ČRo

Ten čas nastal – v pátek 19. září v 10 hodin dopoledne bude obálka slavnostně rozpečetěna v prezidentském sídle v Lánech. Bude u toho nejen prezident Petr Pavel, ale také historici, zástupci archivu i veřejnost. Obálku otevře Tomáš Kotík, prapravnuk TGM. Celý okamžik přinese v přímém přenosu Radiožurnál.

Kdo se podílí?

  • Otevření obálky je společným projektem tří institucí:
  • Národní archiv – vlastník a garant uchování dokumentu, poskytl archivní materiály a fotografie.
  • Masarykův ústav a Archiv AV ČR – odborný partner, který poskytl archivní materiály a fotografie.
  • Český rozhlas Radiožurnál – spoluautor projektu, který připravil nejen seriály k obálce, ale také speciální vysílání z Lán, ve kterém bude obálka otevřena.

Chvíle napětí. Co je uvnitř obálky?

Nikdo zatím přesně neví, co dokument obsahuje. Historici odhadují, že by mohlo jít o politické poselství, osobní vzkaz rodině nebo třeba reflexi tehdejší společnosti.

„Právě ta nejistota a napětí z toho, co se skrývá uvnitř, dělá z otevření obálky tak silný okamžik. Může jít o poselství k celé společnosti, ale i o čistě osobní sdělení. V každém případě jde o událost, která připomíná mimořádný odkaz T. G. Masaryka, a jsem nesmírně rád, že je Český rozhlas spoluautorem projektu a partnerem obou archivů,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Kde se tajemný dopis vzal?

Obálku přinesl do Národního archivu v roce 2005 právník Antonín Sum, někdejší tajemník Jana Masaryka. Podle něj šlo o dokument, který mu svěřily Masarykovy vnučky Herberta a Anna. Ty ale zemřely už v roce 1996, a tak obsah obálky dodnes nikdo nezná. Od té doby ležela bezpečně v trezoru Národního archivu, jen s občasnou krátkou zmínkou v médiích.

V pátek 19. září otevře tento cenný dobový dopis prapravnuk TGM Tomáš Kotík. Obsah dokumentu pak přečte historička z Masarykova ústavu a archivu Dagmar Hájková.

„Národní archiv zapečetěnou obálku 20 let uchovával v nejlepších možných podmínkách a věnoval jí odpovídající péči. Jsem rád, že ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Radiožurnálem se podařilo zasadit tento archivní dokument do širokých souvislostí a připomenout osobnost prezidenta Masaryka,“ říká ředitel Národního archivu Milan Vojáček.

Tajemná obálka, kterou zanechal budoucím generacím prezident Tomáš Garrigue...

Proč zrovna Rozhlas?

„Je symbolické, že otevření obálky přenese právě Český rozhlas Radiožurnál. Masaryk sám prostřednictvím rozhlasu často promlouval k veřejnosti,“ dodává Vojáček.

Dění kolem Tajemné obálky se vzkazem TGM můžou zájemci sledovat ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál, na iRozhlas.cz a také na speciální webové stránce www.tajemnaobalka.cz.

Speciální vysílání

Český rozhlas vyrobil tři seriály věnované posledním dnům TGM, cestě obálky a sbírkám archivů. K dispozici jsou i unikátní fotografie z rodinného archivu Masarykových. Na webu www.tajemnaobalka.cz vycházejí každý den nové materiály a po otevření tam bude trvale uložen i celý záznam události. Radiožurnál bude sledovat dění kolem „tajemné obálky“ i po jejím otevření.

  • Od 8. září – příběh obálky a archivů v denním vysílání Radiožurnálu, na sociálních sítích a na portále iRozhlas.cz.
  • 15.–18. září – názory historiků i veřejnosti na to, co by obálka mohla obsahovat.
  • 18. září – návštěva Tomáše Kotíka v Českém rozhlase, společenský oběd a rozhovory (exkluzivně pro ČRo).
  • 19. září brzy ráno – vyzvednutí obálky z trezoru Národního archivu a převoz do Lán (přítomen reportér ČRo).
  • 19. září v 10:00přímý přenos Radiožurnálu z Lán, otevření obálky a čtení jejího obsahu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Vysoké Mýto vidělo svou D35. Den otevřené dálnice pokazil jen vytrvalý déšť

Lidé ve Vysokém Mýtě se v sobotu mohli projít po části rozestavěné dálnice D35, kterou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na šest hodin zpřístupnilo veřejnosti. První návštěvníci dorazili už kolem...

13. září 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Čeští spisovatelé budou jezdit na výměnné pobyty na Tchaj-wan

Čeští spisovatelé budou moct jezdit čerpat zkušenosti na Tchaj-wan a tchajwanští naopak do Česka. Jde o výsledek memoranda, které dnes uzavřeli ředitel...

13. září 2025  14:28,  aktualizováno  14:28

Staršího muže na poli u Kdyně napadl býk, na Plzeňsku sršni pobodali osm lidí

Šestasedmdesátiletého muže dnes dopoledne napadl na poli u Kdyně na Domažlicku býk. Se středně těžkým zraněným ho transportoval vrtulník do plzeňské fakultní...

13. září 2025  14:20,  aktualizováno  14:20

Hasiči v Brně nad ránem likvidovali požár bytu, deset lidí se nadýchalo kouře

Hasiči dnes nad ránem v Brně likvidovali požár bytu, záchranáři na místě ošetřili deset lidí, čtyři z nich převezli do nemocnice. Ve všech případech se dotyční...

13. září 2025  14:06,  aktualizováno  14:06

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Napětí roste. Co za poselství skrývá tajemná obálka s dopisem prezidenta Masaryka?

Už dvacet let čeká veřejnost na okamžik, kdy se odhalí obsah zapečetěné obálky, která má ukrývat poslední zaznamenaná slova Tomáše Garrigua Masaryka. Dokument měl vzniknout v roce 1937, krátce před...

13. září 2025  14:42

Z hořícího bytu šlehaly plameny. Hasiči museli evakuovat sedmdesát lidí

Profesionální hasiči vyjížděli přibližně patnáct minut před jednou hodinou odpolední k požáru bytu v pražském Braníku. Při příjezdu byl požár v plném rozsahu, z okna šlehaly plameny. Evakuovat museli...

13. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Deset lidí se nadýchalo kouře při požáru bytu v Brně. Zranili se i policisté

Hasiči v sobotu nad ránem v Brně likvidovali požár bytu, záchranáři na místě ošetřili deset lidí, čtyři z nich převezli do nemocnice. Ve všech případech se dotyční nadýchali kouře, řekla mluvčí...

13. září 2025  9:22,  aktualizováno  14:15

Účastníky běžeckého závodu pobodali sršni. Čtyři skončili v nemocnici

Záchranáři v sobotu dopoledne zasahovali v Nebílovech na jižním Plzeňsku, kde několik účastníků běžecké akce pobodali sršni. Pomoc vyhledalo osm lidí, čtyři odvezli se silnější reakcí do...

13. září 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Centrem U. Hradiště prošel krojovaný průvod, lidi neodradilo ani deštivé počasí

Centrem Uherského Hradiště dnes prošel krojovaný průvod. Zapojilo se to něj několik tisíc lidí z města i řady mikroregionů a obcí. Neodradilo je ani deštivé...

13. září 2025  12:15,  aktualizováno  12:15

Přivézt, svařit, uložit. Řeku Olši přemostila nová konstrukce, poslouží turistice

Český a polský břeh řeky Olše v Karviné spojila nová lávka. Stavbaři konstrukci mezi břehy v karvinské části Louky a v polské obci Hażlach, usadili v tomto týdnu, do konce roku ještě namontují...

13. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Č. Budějovicích začaly národním zahájením Dny evropského dědictví

Historické objekty spojené s více než sedmisetletými dějinami Českých Budějovic mohou lidé o víkendu navštívit při Dnech evropského dědictví. Národní zahájení...

13. září 2025  11:20,  aktualizováno  11:20

Vzhledem k neutěšené situaci v silničním provozu zejména na komunikacích v obcích není nikdy na škodu upozornit řidiče na přednost v jízdě zprava, jako je tomu u smíchovského hřbitova na Malvazinkách.

vydáno 13. září 2025  12:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.