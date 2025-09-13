Ten čas nastal – v pátek 19. září v 10 hodin dopoledne bude obálka slavnostně rozpečetěna v prezidentském sídle v Lánech. Bude u toho nejen prezident Petr Pavel, ale také historici, zástupci archivu i veřejnost. Obálku otevře Tomáš Kotík, prapravnuk TGM. Celý okamžik přinese v přímém přenosu Radiožurnál.
Kdo se podílí?
Chvíle napětí. Co je uvnitř obálky?
Nikdo zatím přesně neví, co dokument obsahuje. Historici odhadují, že by mohlo jít o politické poselství, osobní vzkaz rodině nebo třeba reflexi tehdejší společnosti.
„Právě ta nejistota a napětí z toho, co se skrývá uvnitř, dělá z otevření obálky tak silný okamžik. Může jít o poselství k celé společnosti, ale i o čistě osobní sdělení. V každém případě jde o událost, která připomíná mimořádný odkaz T. G. Masaryka, a jsem nesmírně rád, že je Český rozhlas spoluautorem projektu a partnerem obou archivů,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Kde se tajemný dopis vzal?
Obálku přinesl do Národního archivu v roce 2005 právník Antonín Sum, někdejší tajemník Jana Masaryka. Podle něj šlo o dokument, který mu svěřily Masarykovy vnučky Herberta a Anna. Ty ale zemřely už v roce 1996, a tak obsah obálky dodnes nikdo nezná. Od té doby ležela bezpečně v trezoru Národního archivu, jen s občasnou krátkou zmínkou v médiích.
V pátek 19. září otevře tento cenný dobový dopis prapravnuk TGM Tomáš Kotík. Obsah dokumentu pak přečte historička z Masarykova ústavu a archivu Dagmar Hájková.
„Národní archiv zapečetěnou obálku 20 let uchovával v nejlepších možných podmínkách a věnoval jí odpovídající péči. Jsem rád, že ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Radiožurnálem se podařilo zasadit tento archivní dokument do širokých souvislostí a připomenout osobnost prezidenta Masaryka,“ říká ředitel Národního archivu Milan Vojáček.
Proč zrovna Rozhlas?
„Je symbolické, že otevření obálky přenese právě Český rozhlas Radiožurnál. Masaryk sám prostřednictvím rozhlasu často promlouval k veřejnosti,“ dodává Vojáček.
Dění kolem Tajemné obálky se vzkazem TGM můžou zájemci sledovat ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál, na iRozhlas.cz a také na speciální webové stránce www.tajemnaobalka.cz.
Speciální vysílání
Český rozhlas vyrobil tři seriály věnované posledním dnům TGM, cestě obálky a sbírkám archivů. K dispozici jsou i unikátní fotografie z rodinného archivu Masarykových. Na webu www.tajemnaobalka.cz vycházejí každý den nové materiály a po otevření tam bude trvale uložen i celý záznam události. Radiožurnál bude sledovat dění kolem „tajemné obálky“ i po jejím otevření.