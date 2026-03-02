Napíchněte si břízu, teď je pravý čas. Jarní míza pomůže s detoxem organismu i jarní únavou

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  19:51
S přicházejícími jarními teplotami se začíná probouzet i příroda. Stromy mají v této době obzvlášť napilno. Kořeny čerpají z půdy vodu, která proudí kmenem do koruny jako míza. Obsahuje minerální látky a další složky, které jsou pro strom nezbytné a mohou být v menší míře přínosné i pro lidský organismus.

Tento „elixír zdraví“ můžete získat ze zahrady. Potřebujete k tomu pouze břízu. | foto: Veronika Reicheltová, Metro.cz

Právě s koncem zimy a začátkem jara nastává ideální čas na sběr březové mízy, který je spojovaná s očistou těla, přílivem energie a podporou zdraví. Tuto životadárnou tekutinu můžete pro své zdraví využít i vy. Pokud máte na zahradě vlastní břízu, nic vám nebrání si březovou šťávu šetrně nasbírat.

Na co je dobrá březová šťáva?

Březová míza je čirá tekutina proudící z kořenů do větví stromu. Obsahuje minerální látky, jako je draslík, vápník či hořčík, stopové prvky, enzymy i malé množství přírodních cukrů. Díky tomuto složení je často vyhledávána jako prostředek pro detoxikaci organismu a podporu vitality po zimním období.

  • Účinná detoxikace organismu: Míza působí silně močopudně, čímž pomáhá vyplavovat toxiny z ledvin a močových cest.
  • Konec jarní únavy: Přírodní cukry, minerály a antioxidanty obsažené v míze jsou okamžitým zdrojem vitality. Pokud vás trápí chronická únava, sklenice čerstvé mízy denně vás postaví na nohy.
  • Podpora metabolismu: Jarní detox s pomocí březové vody pomáhá nastartovat trávení a čistí pleť i krev.

Jarní detox neslouží jen pro tělo. Měli byste „debordelizovat“ i domov

Kdy sbírat březovou mízu?

Na jaře dochází k intenzivnímu proudění mízy, kterou strom potřebuje k růstu nových listů. Toto období obvykle trvá jen několik týdnů, zpravidla od března do začátku dubna, podle počasí a nadmořské výšky. Jakmile se objeví první listy, kvalita i množství mízy rychle klesá. Právě toto krátké okno je nejvhodnější pro sběr čerstvé březové mízy.

Pokud si chcete mízu nasbírat sami, je důležité postupovat šetrně, aby nedošlo k poškození stromu.

1. Vyberte vhodný strom

  • Zdravá, dospělá bříza s dostatečně silným kmenem (minimálně 20–25 cm v průměru).
  • Strom by neměl růst u silnice nebo ve znečištěném prostředí.

2. Zvolte způsob získání mízy

  • Chcete-li ze stromu získat více tekutiny, můžete použít invazivnější metodu, kterou je navrtání kmenu. Pro tento způsob použijte čistý vrták o průměru přibližně 5–8 mm. Otvor vyvrtejte asi do hloubky 2–3 cm.
  • Jednodušším způsobem je odstřihnout pár nízkých větví.

3. Zachytávejte mízu

  • Pokud jste zvolili navrtání stromu, vložte do otvoru malou trubičku nebo brčko. Pod něj zavěste čistou nádobu.
  • U varianty s odstřiženou větví připevněte lahev přímo ke konci větvičky.

4. Otvor po sběru uzavřete

Pozor na zloděje mízy

Nezákonné navrtávání bříz pro sběr mízy v obecních lesích, jako se stalo před lety například v Doksech, je považováno za přestupek proti lesnímu zákonu a může být trestáno vysokou pokutou.

  • Strom dokáže vyprodukovat několik litrů mízy denně.
  • Po ukončení sběru otvor zazátkujte dřevěným kolíkem nebo zatřete stromovým voskem.
  • V případě ustřižených větví můžete použít i navlhčenou hlínu.
  • Důležité je, aby se rána zahojila a strom nebyl oslaben.

Nikdy nevrtejte více otvorů do jednoho stromu a nesbírejte mízu dlouhodobě.

Jak mízu skladovat a používat

Čerstvá březová míza je velmi náchylná ke kvašení. Uchovávejte ji v lednici a spotřebujte ideálně do 2–3 dnů. Lze ji také:

  • jemně fermentovat
  • zmrazit
  • nebo použít jako základ do jarních smoothie

Doporučené množství bývá přibližně 1 sklenice denně po dobu 2–3 týdnů.

Kdo by měl být opatrný?

Ačkoli je březová míza přírodní produkt, nehodí se pro každého. Opatrní by měli být lidé:

  • s alergií na pyl břízy
  • s onemocněním ledvin (konzultace s lékařem je vhodná)
  • těhotné a kojící ženy

Pokud si nejste jistí, poraďte se s odborníkem.

Březová míza představuje jednoduchý způsob, jak se na jaře napojit na rytmus přírody. Může podpořit zdraví, dodat energii a pomoci překonat jarní únavu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Napíchněte si břízu, teď je pravý čas. Jarní míza pomůže s detoxem organismu i jarní únavou

Tento „elixír zdraví“ můžete získat ze zahrady. Potřebujete k tomu pouze břízu.

S přicházejícími jarními teplotami se začíná probouzet i příroda. Stromy mají v této době obzvlášť napilno. Kořeny čerpají z půdy vodu, která proudí kmenem do koruny jako míza. Obsahuje minerální...

2. března 2026  19:51

Muže v Plzni zasypala při práci ve výkopu zemina. Na místě zemřel

Záchranáři získali v listopadu šest nových lékařských vozů pro RV systém a...

V plzeňské okrajové části Červený Hrádek dnes odpoledne zasypala zemina ve výkopu šestatřicetiletého muže. Muž zraněním na místě podlehl, informovala policejní mluvčí Iva Vršecká.

2. března 2026  19:22,  aktualizováno  19:22

Boj o každý metr v prázdných domech. Aktivní zálohy oživily pístovská kasárna

Členové aktivních záloh v pístovských ruinách pilují svalovou paměť pro boj v...

Prázdné a vybydlené prostory bývalých kasáren v jihlavském Pístově se tento týden zaplní maskáči a zvukem cvičné střelby. Po zhruba dvou desítkách let, kdy armáda areál definitivně opustila, se sem...

2. března 2026  18:53

Silnice I/57 je u Poteče uzavřena kvůli vážné nehodě, policie odklání dopravu

ilustrační snímek

Silnice I/57 je u Poteče na Zlínsku obousměrně uzavřena kvůli vážné dopravní nehodě. Podle dostupných informací se tam srazilo osobní auto s motocyklem....

2. března 2026  17:09,  aktualizováno  17:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kladno spustí přípravné práce na obnově Helsinské a Petrohradské ulice

ilustrační snímek

Kladno tento týden spustí přípravné práce na celkové obnově Helsinské a Petrohradské ulice v části Rozdělov. Cílem je vytvořit příjemnější a bezpečnější...

2. března 2026  17:05,  aktualizováno  17:05

Zájem o všeobecné středoškolské obory bude podobný jako loni. Praha je prioritní

Otevření zrekonstruované budovy Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. (10. 3....

V Praze bude letos zřejmě podobný převis zájmu o všeobecné obory středních škol jako loni. Na čtyřletá gymnázia v hlavním městě se letos hlásí asi 5900 uchazečů, meziročně o zhruba 50 méně. Nabízená...

2. března 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Pražská policie hledá devadesátiletou seniorku. Chodí o berli, trpí demencí

ilustrační snímek

Pražská policie pátrá po devadesátileté Jaroslavě Zíkové, která ráno odešla z domova a rodina o ní nemá žádné informace. Pohřešovaná žena trpí stařeckou demencí, je diabetička a může působit zmateně,...

2. března 2026  18:32

Počet lidí s nemocemi dýchacích cest na Vysočině stoupá šestý týden v řadě

ilustrační snímek

Počet lidí s nemocemi dýchacích cest na Vysočině za uplynulý týden znovu mírně vzrost, nejvíc u dětí do pěti let. Stoupá šestý týden v řadě. Na 100.000...

2. března 2026  16:51,  aktualizováno  16:51

Pád člověka z desátého patra domu v Modřanech. Zřejmě sebevražda, říká policie

Z desátého patra bytového domu v Praze-Modřanech vyskočil člověk, který...

Z desátého patra bytového domu v pražské čtvrti Modřany dnes vypadl člověk, který na následky pádu zemřel. Kriminalisté případ vyšetřují s podezřením na sebevraždu.

2. března 2026  18:12,  aktualizováno  18:25

V Plzeňském kraji minulý týden mírně přibylo nemocných s respiračními infekcemi

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji minulý týden mírně přibylo nemocných s respiračními infekcemi a chřipkami. Na konci týdne připadalo na 100.000 obyvatel 1000 nakažených, o...

2. března 2026  16:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pardubice investují 2,5 milionu korun do parkoviště u koupaliště Cihelna

ilustrační snímek

Město Pardubice letos dokončí zpevnění plochy pro parkování u koupaliště Cihelna, kde v minulosti auta parkovala na louce. Investice bude stát 2,5 milionu...

2. března 2026  16:21,  aktualizováno  16:21

KVÍZ: Přijímačky na střední školu z matematiky. Vyzkoušejte si, jak na tom jste

matematika

Zkuste si přijímačky na střední školy z matematiky. Vybrali jsme pro vás několik cvičení, která odhalí, jak jste na tom s počty. Přijímací zkoušky (státní část – připravuje ji CERMAT) se týkají...

vydáno 2. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.