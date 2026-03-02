Právě s koncem zimy a začátkem jara nastává ideální čas na sběr březové mízy, který je spojovaná s očistou těla, přílivem energie a podporou zdraví. Tuto životadárnou tekutinu můžete pro své zdraví využít i vy. Pokud máte na zahradě vlastní břízu, nic vám nebrání si březovou šťávu šetrně nasbírat.
Na co je dobrá březová šťáva?
Březová míza je čirá tekutina proudící z kořenů do větví stromu. Obsahuje minerální látky, jako je draslík, vápník či hořčík, stopové prvky, enzymy i malé množství přírodních cukrů. Díky tomuto složení je často vyhledávána jako prostředek pro detoxikaci organismu a podporu vitality po zimním období.
- Účinná detoxikace organismu: Míza působí silně močopudně, čímž pomáhá vyplavovat toxiny z ledvin a močových cest.
- Konec jarní únavy: Přírodní cukry, minerály a antioxidanty obsažené v míze jsou okamžitým zdrojem vitality. Pokud vás trápí chronická únava, sklenice čerstvé mízy denně vás postaví na nohy.
- Podpora metabolismu: Jarní detox s pomocí březové vody pomáhá nastartovat trávení a čistí pleť i krev.
Kdy sbírat březovou mízu?
Na jaře dochází k intenzivnímu proudění mízy, kterou strom potřebuje k růstu nových listů. Toto období obvykle trvá jen několik týdnů, zpravidla od března do začátku dubna, podle počasí a nadmořské výšky. Jakmile se objeví první listy, kvalita i množství mízy rychle klesá. Právě toto krátké okno je nejvhodnější pro sběr čerstvé březové mízy.
Pokud si chcete mízu nasbírat sami, je důležité postupovat šetrně, aby nedošlo k poškození stromu.
1. Vyberte vhodný strom
- Zdravá, dospělá bříza s dostatečně silným kmenem (minimálně 20–25 cm v průměru).
- Strom by neměl růst u silnice nebo ve znečištěném prostředí.
2. Zvolte způsob získání mízy
- Chcete-li ze stromu získat více tekutiny, můžete použít invazivnější metodu, kterou je navrtání kmenu. Pro tento způsob použijte čistý vrták o průměru přibližně 5–8 mm. Otvor vyvrtejte asi do hloubky 2–3 cm.
- Jednodušším způsobem je odstřihnout pár nízkých větví.
3. Zachytávejte mízu
- Pokud jste zvolili navrtání stromu, vložte do otvoru malou trubičku nebo brčko. Pod něj zavěste čistou nádobu.
- U varianty s odstřiženou větví připevněte lahev přímo ke konci větvičky.
4. Otvor po sběru uzavřete
Pozor na zloděje mízy
Nezákonné navrtávání bříz pro sběr mízy v obecních lesích, jako se stalo před lety například v Doksech, je považováno za přestupek proti lesnímu zákonu a může být trestáno vysokou pokutou.
- Strom dokáže vyprodukovat několik litrů mízy denně.
- Po ukončení sběru otvor zazátkujte dřevěným kolíkem nebo zatřete stromovým voskem.
- V případě ustřižených větví můžete použít i navlhčenou hlínu.
- Důležité je, aby se rána zahojila a strom nebyl oslaben.
Nikdy nevrtejte více otvorů do jednoho stromu a nesbírejte mízu dlouhodobě.
Jak mízu skladovat a používat
Čerstvá březová míza je velmi náchylná ke kvašení. Uchovávejte ji v lednici a spotřebujte ideálně do 2–3 dnů. Lze ji také:
- jemně fermentovat
- zmrazit
- nebo použít jako základ do jarních smoothie
Doporučené množství bývá přibližně 1 sklenice denně po dobu 2–3 týdnů.
Kdo by měl být opatrný?
Ačkoli je březová míza přírodní produkt, nehodí se pro každého. Opatrní by měli být lidé:
- s alergií na pyl břízy
- s onemocněním ledvin (konzultace s lékařem je vhodná)
- těhotné a kojící ženy
Pokud si nejste jistí, poraďte se s odborníkem.
Březová míza představuje jednoduchý způsob, jak se na jaře napojit na rytmus přírody. Může podpořit zdraví, dodat energii a pomoci překonat jarní únavu.