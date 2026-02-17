Johan Rundberg: Ochráním tě
Sanna a Martin žijí spokojeným životem se dvěma dospívajícími dětmi v poklidné čtvrti na okraji Stockholmu. Oba mají úspěšné kariéry a vztah, jaký jim mnozí z přátel mohou závidět. Zdá se, že překonali i těžké období, kdy jejich dcera Mya nezapadala mezi vrstevníky. Pak se ale mezi Myinými spolužáky začne šířit výhrůžné video, které všechno převrátí naruby...
Jota, 548 Kč
Albert Villoldo: Mozkový restart
Jak rozvinout plnou mozkovou kapacitu a uchovat si ji po celý život? Jak posílit schopnosti způsobem, s nímž se nemůže měřit ani umělá inteligence? Autor, psycholog a antropolog, přichází s metodou, která kombinuje metody amazonských šamanů s poznáním moderní neurovědy, a představuje přehledný desetidenní program k nastartování změny.
Metafora, 369 Kč
Nela Bilousová: Všechno bylo jinak
Nina se po bolestivém rozchodu vydává do Londýna, aby zkusila začít znovu. V hlučném sharehousu, mezi chaosem gastra a randíčky na hraně trapnosti hledá sama sebe. Její cesta je plná pádů i smíchu, vínových večerů a životních aha momentů. Postupně zjišťuje, co vše obnáší single život a že najít samu sebe není tak snadné, jak si myslela.
Pointa, 399 Kč
Vojta Urban: Dost dobrý život
Rychlá a na výkon zaměřená doba vytváří tlak, který vlastními nároky často zvyšujeme. Chceme být „úspěšní“. Mít peníze ale neznamená být šťastný. Mít hezké tělo neznamená být zdravý. A být obklopen lidmi neznamená cítit se milován. Autor odhaluje svůj příběh „úspěšného chlapa“, jenž se svým špatně směřovaným úsilím připravil v životě o vše, co je důležité.
Mladá fronta, 499 Kč
Edice Česká povídka: Ach, ty děti
Děti – nevinné i vychytralé, roztomilé i zlomyslné, zrcadla dospělého světa i jeho nečekaní rozvraceči. Povídková sbírka nabízí pestrý průřez pohledů na dětský svět očima dvanácti předních českých autorů a autorek. Jsou mezi nimi například Petra Soukupová, Jana Poncarová, Bianca Bellová, Viktorie Hanišová, Marek Epstein nebo Markéta Pilátová.
Listen, 359 Kč