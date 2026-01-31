Pro řadu pracovníků jde o úplně poslední sfárání. Mezi nimi je i závodní dolu Karel Blahut, který pod zemí strávil téměř čtyřicet let. Podle jeho slov i po celé kariéře zůstává nutné mít z práce respekt — v dole se lidé musí jeden na druhého naprosto spolehnout a opatrnost je zásadní.
První dobývání v roce 1782
Cesta k poslednímu aktivnímu porubu není jednoduchá. Po sjezdu těžní klecí více než kilometr pod povrch čeká horníky ještě zhruba dvoukilometrový přesun a další prudké klesání. Ke sloji Natan proto využívají závěsnou drážku, protože pěšky by byla trasa příliš dlouhá. Poslední úsek už absolvují po svých — následuje svážná chodba, která se u začátku porubu, hornicky označovaného jako vrchní kaple, ostře stáčí a klesá dolů.
Těžba uhlí v ostravsko-karvinském revíru tímto víkendem fakticky uzavírá kapitolu dlouhou 244 let. První doložené dobývání zde proběhlo už v roce 1782 a tehdy šlo o zhruba tisíc tun za rok.
Závěrečné směny nyní vytěží přibližně tisíc tun uhlí z posledního porubu ve sloji Natan. Přestože v masivu zůstává ještě asi čtyřicet tisíc tun zásob,což by za běžného provozu znamenalo zhruba dva měsíce práce, těžbu komplikují geologické poruchy. Část uhlí proto zůstane nevydobytá; odhadem více než sto metrů porubu o šířce kolem dvou set metrů.
Důl ČSM je nejmladším dolem OKD. První uhlí se zde vytěžilo v prosinci 1968 a celková produkce za dobu provozu dosáhla asi 125 milionů tun. Po ukončení těžby začne demontáž hlavních technologií a postupné uzavírání podzemních prostor. Mnohé zařízení ale zůstane dole, protože jeho vyzvednutí by bylo nerentabilní. Symbolický poslední vozík uhlí vyjede na povrch 1. února a definitivní uzavření dolu je plánováno na podzim 2028.