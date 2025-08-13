V rozhovoru s vyšetřovatelem Hynkem se vrátíme na samotný začátek vyšetřování případu, do okamžiků, kdy ještě nikdo netušil, kam až tato kauza povede – a jak nakonec zasáhne i českou legislativu. Hynek popisuje, jaké byly první dojmy z místa činu, co pro něj bylo v případu největší výzvou a jak se vyrovnával s momenty, kdy zločiny manželů odhalovaly svou skutečnou zrůdnost.
Co pro vás osobně bylo na vyšetřování případu Janákových nejvíce náročné?
V případu manželů Janákových bylo asi nejtěžší rozhodnout se, jak široce pojmout vyšetřování, neboť jejich trestná činnost byla poměrně rozsáhlá. Bylo nutno vyselektovat trestnou činnost, kterou lze objektivně prokázat, a na tuto se plně soustředit. Bylo nutné postupovat takticky, systematicky a se vší pečlivostí.
Případ Janákovi
Vzpomínáte si na moment, kdy jste si uvědomil, že nejde o běžnou vraždu, ale o sérii promyšlených činů?
Ano, vzpomínám. Bylo to ve chvíli, kdy se nám ozval poškozený Luděk V. a sdělil nám, že je přesvědčen, že se stal ze strany Janákových obětí dvojnásobného pokusu o vraždu. To už byli Janákovi ve vazbě, on se jich přestal bát a ozval se nám. Když jsme zjistili, že ohledně událostí, které nám popisuje, skutečně existují spisové materiály, které toto podezření mohou potvrzovat, tak jsme nabyli přesvědčení, že Janákovi toho mají na svědomí daleko více než tu jednu dokonanou vraždu.
Jaká byla vaše reakce, když jste se dozvěděl o těhotenství Janákové ve vazbě a jejím následném propuštění?
Naprostý šok, že je něco takového v civilizované zemi vůbec možné.
Jak se s takovým vývojem případu vyrovnáváte jako kriminalista?
Několik dní se mnou určitě nebyla řeč, musel jsem si to sám v sobě zpracovat. Po několika dnech nastal okamžik, kdy jsme si v pracovním týmu řekli, že to takto nemůžeme nechat. Věděli jsme, že Janáková toho může mít na svědomí ještě více a že pokud by se nám to podařilo prokázat, tak bychom ji mohli dostat do vyšetřovací vazby, respektive zpět do vězeňského prostředí, kam patří.
Jaké bezpečnostní nebo procesní slabiny případ odhalil?
Tento případ odhalil mezeru v trestním řádu, tedy možnost, jak se může nebezpečný pachatel, respektive žena, dostat z vězení i při dlouhodobém trestu odnětí svobody. Díky tomu, že se jednalo o tak sledovanou kauzu, zákonodárci zapracovali a novelizovali trestní řád, aby k takto nepochopitelné věci již nemohlo dojít.
Setkali jste se během vyšetřování s manipulací nebo hrou na city ze strany obou pachatelů?
Nesetkali. Spíše se oba obvinění snažili působit vzájemně na sebe. Byli ve velkém rozporu – ke své trestné činnosti se stavěli různě. Janák vše doznával, Janáková pokusy a přípravy vražd popírala. Janák chtěl se svou ženou zůstat, sdílet s ní celu. Ona naopak podala žádost o rozvod.
Vnímáte dnes zpětně u Jaroslava Janáka nebo Petry Nové (dříve Janákové) jakoukoli formu upřímné lítosti?
Ne. Maximálně nad svým osudem.
Jaké ponaučení by si podle vás z případu měli odnést nejen odborníci, ale i běžní lidé?
Zákonodárci by vždy měli domýšlet dosah schvalovaných norem, běžní lidé by měli být opatrní v kontaktu s neznámými lidmi. Na setkání s náhodnými lidmi by neměli jezdit do odlehlých prostor, ale spíše mezi lidi. Neměli by u sebe vozit finanční hotovost, prostě by se měli snažit předcházet jakýmkoliv potenciálně nebezpečným situacím.
