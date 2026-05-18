Sedm z deseti fanoušků přiznává, že hokej prožívá velmi emotivně. Květnové večery tak nejsou jen o gólech a přesilovkách, ale i o hlasitých radách směrem k televizi. Ať už dnes proti Švédům padne první branka kdykoli, jedno je jisté: Trenérů bude v republice zase plno.
Obývák jako tribuna
Drtivá většina lidí sleduje zápasy doma. S rodinou fandí 52 procent Čechů, třetina si zve přátele a zhruba čtvrtina si hokej užívá o samotě. Televize zůstává jasnou volbou a kvalita obrazu i zvuku hraje velkou roli. Každý desátý dokonce před šampionátem zvažoval novou televizi nebo lepší ozvučení, aby byl zážitek co nejintenzivnější.
K hokeji ale patří i občerstvení. Více než polovina fanoušků si chystá zásoby jídla a pití, čtvrtina obléká dresy, šály nebo vyvěšuje vlajky. I doma tak vzniká atmosféra malé arény.
Do barů i fan zón. A pár rituálů pro štěstí
Ne všichni zůstávají na gauči. Čtvrtina lidí míří za atmosférou do restaurací a barů, sedm procent do veřejných fan zón. A 11 procent fanoušků přiznává i vlastní rituály – od „šťastného“ místa na sedačce po neměnný dres, který se nesmí sundat, dokud tým vyhrává.
Zajímavé je, že hokejové nadšení nekončí ani případným vyřazením českého týmu. Pouze pětina fanoušků by přestala turnaj sledovat. Pro většinu zůstává mistrovství pevnou součástí květnových večerů bez ohledu na výsledek.
Fandění za rozumné peníze
Většina Čechů plánuje za hokejové doplňky a přípravy utratit maximálně tisíc korun. Fandění je totiž hlavně o emocích, ne o výši účtu. I proto lidé před šampionátem hledají výhodné nákupy. Ať už jde o elektroniku, fanouškovskou výbavu nebo běžné zásoby na hokejové večery.