Ve dnech 26.–28. března se na Výstaviště Brno uskuteční jediné národní mistrovství odborných dovedností, které se koná jednou za dva roky. CzechSkills 2026 nabídne 12 soutěžních a 26 ukázkových oborů. Návštěvníci uvidí práci v reálném čase, pod tlakem zadání.
Řemesla v akci před očima
U vybraných ukázkových oborů si zájemci budou moci řemeslo i technologii sami vyzkoušet a zažít, co práce v daném oboru obnáší. „Investice do odborného vzdělávání je investicí do prosperity celé země. CzechSkills ukazuje, že mladá generace má talent i odhodlání posouvat české firmy vpřed,“ poznamenává Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komora České republiky. „Navíc se čím dál zřetelněji ukazuje, že musíme začít mluvit velmi vážně o strategicky nenahraditelných profesích, bez kterých by společnost nemohla fungovat v takovém standardu a pohodlí, na jakou jsme zvyklí,“ doplňuje.
Prezentovat se budou například zedníci, cukráři, kováři nebo malíři. „Budeme fládrovat dřevo, dělat imitaci mramoru a malovat loga. Rozhodují milimetry i kreativita,“ říká garant oboru Pavel Žatečka za Cech malířů, lakýrníků a tapetářů.
Tradiční obory i moderní technologie
CzechSkills jsou místem, kde se potkává tradiční rukodělná práce se špičkovou technologií. Moderní technické obory zastoupí například kyberbezpečnost, mechatronika a Průmysl 4.0, kde soutěžící propojí mechaniku, elektroniku i IT. „Tady hrajeme o budoucnost českých firem. Soutěžící řeší úkoly odpovídající realitě dnešních provozů,“ uvádí odborný garant Aleš Kocina ze společnosti Festo.
Šance na evropskou kariéru
CzechSkills není jen soutěží. Jejím cílem je popularizovat odborné dovednosti a zdůraznit jejich význam pro společnost i trh práce. Pro mnoho mladých také znamená výrazný profesní posun, nové zkušenosti a otevřené dveře k mezinárodní kariéře. Ti nejlepší mají šanci postoupit na evropskou soutěž EuroSkills 2027.
Více informací najdete na www.czechskills.cz.