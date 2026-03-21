Národní mistrovství CzechSkills 2026 v Brně ukáže řemesla i kyberbezpečnost

Autor: Metro.cz
  18:14
Bez kvalifikovaných lidí se český průmysl neobejde. Národní mistrovství odborných dovedností CzechSkills 2026 ukáže to nejlepší z technických, řemeslných oborů a služeb a představí mladé profesionály ve věku 17–24 let, kteří navzájem změří své síly a předvedou, jak vypadá budoucnost těchto profesí v praxi.
CzechSkills | foto: Hospodářská komora ČR

Ve dnech 26.–28. března se na Výstaviště Brno uskuteční jediné národní mistrovství odborných dovedností, které se koná jednou za dva roky. CzechSkills 2026 nabídne 12 soutěžních a 26 ukázkových oborů. Návštěvníci uvidí práci v reálném čase, pod tlakem zadání.

Řemesla v akci před očima

U vybraných ukázkových oborů si zájemci budou moci řemeslo i technologii sami vyzkoušet a zažít, co práce v daném oboru obnáší. „Investice do odborného vzdělávání je investicí do prosperity celé země. CzechSkills ukazuje, že mladá generace má talent i odhodlání posouvat české firmy vpřed,“ poznamenává Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komora České republiky. „Navíc se čím dál zřetelněji ukazuje, že musíme začít mluvit velmi vážně o strategicky nenahraditelných profesích, bez kterých by společnost nemohla fungovat v takovém standardu a pohodlí, na jakou jsme zvyklí,“ doplňuje.

Prezentovat se budou například zedníci, cukráři, kováři nebo malíři. „Budeme fládrovat dřevo, dělat imitaci mramoru a malovat loga. Rozhodují milimetry i kreativita,“ říká garant oboru Pavel Žatečka za Cech malířů, lakýrníků a tapetářů.

Do Letňan míří expediční speciály i rodinné obytné vozy, sezona karavaningu startuje

Tradiční obory i moderní technologie

CzechSkills jsou místem, kde se potkává tradiční rukodělná práce se špičkovou technologií. Moderní technické obory zastoupí například kyberbezpečnost, mechatronika a Průmysl 4.0, kde soutěžící propojí mechaniku, elektroniku i IT. „Tady hrajeme o budoucnost českých firem. Soutěžící řeší úkoly odpovídající realitě dnešních provozů,“ uvádí odborný garant Aleš Kocina ze společnosti Festo.

Šance na evropskou kariéru

CzechSkills není jen soutěží. Jejím cílem je popularizovat odborné dovednosti a zdůraznit jejich význam pro společnost i trh práce. Pro mnoho mladých také znamená výrazný profesní posun, nové zkušenosti a otevřené dveře k mezinárodní kariéře. Ti nejlepší mají šanci postoupit na evropskou soutěž EuroSkills 2027.

Více informací najdete na www.czechskills.cz.

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku"

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jedlá vuittonka za 6 tisíc a čokoládový Dior. Co chystají luxusní značky na Velikonoce?

Čokoládová kabelka a ptáčci z velikonoční kolekce 2026

Ikonické módní domy ukazují, že jejich kreativita nezná hranic ani během Velikonoc. Louis Vuitton proměnil svou legendární kabelku ve fascinující čokoládový výtvor, Dior vsadil na sochařskou eleganci...

21. března 2026  19:27

Poplach v Žižkovské věži. Kvůli požáru ve výtahu se evakuovalo sto lidí

Ve výtahové šachtě Žižkovské věže byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu....

V pražské Žižkovské věži zasahovali hasiči. Ve výtahové šachtě začal jiskřit motor, před příjezdem hasičských jednotek se z objektu evakuovalo 100 lidí. Na místě byl vyhlášen II. stupeň požárního...

21. března 2026  18:02,  aktualizováno  18:48

U Štvanické lávky v Praze našli mrtvého muže, nedaleko chce žena skočit z mostu

U Štvanické lávky našli v řece mrtvého muže. (21. března 2026)

U lávky HolKa, který spojuje pražské čtvrti Holešovice a Karlín, vytáhli policisté z Vltavy tělo muže. Podle mluvčího policie Jana Daňka zatím žádné okolnosti nenasvědčují tomu, že by se mělo jednat...

21. března 2026  17:02,  aktualizováno  18:42

KDU-ČSL v Libereckém kraji podpoří na předsedu strany Jana Grolicha

ilustrační snímek

KDU-ČSL v Libereckém kraji podpoří na předsedu strany jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Jednomyslnou podporu mu dnes vyjádřili účastníci krajské...

21. března 2026  16:41,  aktualizováno  16:41

Lidé kvůli demonstraci zahltili metro, soupravy ve stanici nezastavovaly

Stanice metra Vltavská je v důsledku demonstrace na Letné přehlcená lidmi (21....

Protivládní demonstrace zahltila veřejnou dopravu v okolí Letné. Dopravní podnik na krátkou dobu omezil přístup do stanice metra Hradčanská.

21. března 2026  18:02

Velikonočně vyzdobený zámek Kačina se dnes otevřel návštěvníkům

VelikonoÄŤnÄ› vyzdobenĂ˝ zĂˇmek KaÄŤina se dnes otevĹ™el nĂˇvĹˇtÄ›vnĂ­kĹŻm

Na velikonočně vyzdobený interiér a speciální prohlídky láká zámek Kačina na Kutnohorsku, který dnes vstoupil do nové návštěvnické sezony. Zájemci si mohli...

21. března 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Světový pohár v biatlonu 2025/26 v norském Oslu: Ve stíhacím závodu si vedl nejlépe Krčmář

Michal Krčmář dojíždí do cíle sprintu v norském Oslu.

Michal Krčmář ve stíhacím závodu v Oslu nezopakoval umístění v TOP 10. Mikuláš Karlík si dojel pro premiérový start v hromadném startu. Hornig se oproti sprintu posunul od více než deset míst.

21. března 2026  17:35

Světový pohár v biatlonu 2025/26 v norském Oslu: Charvátová zazářila ve stíhačce žen

Tereza Voborníková běží sprint v Oslu.

Tereza Voborníková vstoupila do stíhacího závodu v Oslu z první desítky a může zaútočit na své kariérní maximum v celkovém hodnocení. Do stíhačky nastoupily ještě další dvě Češky.

21. března 2026  14:33,  aktualizováno  17:09

Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky, nominace a kdy jedou Češi

Tereza Voborníká při střelecké položce během sprintu.

České biatlonisty čeká poslední zastávka Světového poháru v biatlonu. Tou je již tradičně norské Oslo. Reprezentace nastoupí v podobné sestavě jako v předchozích dvou zastávkách seriálu. Podívejte se...

21. března 2026  17:08

Na procházku do rozkvetlých mandloňových sadů u Hustopečí vyrazily tisíce lidí

Na prochĂˇzku do rozkvetlĂ˝ch mandloĹovĂ˝ch sadĹŻ u HustopeÄŤĂ­ vyrazily tisĂ­ce lidĂ­

Ochutnat speciality z mandlí nebo se projít mezi rozkvetlými mandloněmi vyrazily v sobotu do Hustopečí na Břeclavsku tisíce lidí. Neodradilo je ani chladnější...

21. března 2026  15:14,  aktualizováno  15:14

Zámek Dobrohoř letos nabídne výstavy, koncerty i gastronomické víkendy

ilustrační snímek

Zámek Dobrohoř ve Starém Městě pod Landštejnem na Jindřichohradecku dnes zahájil turistickou sezonu. Návštěvníci si mohli užít jarmark, dílny pro děti i...

21. března 2026  14:50,  aktualizováno  14:50

