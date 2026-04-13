Před letištní halou si nasazuji batoh a okamžitě cítím všudypřítomné vlhko. Košile se mi lepí na tělo. Ostatní spolucestující už zmizeli a zůstáváme tu sami. Z dálky se ozývá zpěv ptáků, který přehlušují myriády cikád. Jsme na Borneu!
Gunung Mulu
Vyrážíme po jedné z mála silnic v parku. Míjíme několik ubytování u místních, kostel a nakonec i Marriott Resort, který do krajiny vnáší nečekaný nádech luxusu. Zůstáváme u jedné z rodin nabízejících skromné ubytování. U společného stolu pak potkáváme několik studentů, kteří si zapisují poznámky do notebooků.
„Sbírám tu data pro svůj doktorát,“ říká mi mladá Australanka Alice. Ještě si ani nestačila zout boty, které má celé od bahna.
Gunung Mulu přitahuje vědce i cestovatele z celého světa. Park pokrývá miliony let starý prales s dvojkřídláčovitými stromy dorůstajícími výšky několika desítek metrů. Pod jejich korunami žije ohromné množství druhů zvířat, hmyzu i rostlin.
To nejcennější se ale skrývá pod zemí. Pod pralesem leží jeden z největších jeskynních systémů, který kdy člověk objevil. Podzemní svět měří stovky kilometrů. Odhaduje se, že zatím bylo objeveno jen asi 40 procent jeskyní. Parku se navíc dosud příliš nedotkl masový turismus – je totiž přístupný hlavně malým letadlem nebo po řece.
Milionová letka
Zrovna mám namířeno k jeskyním. Jestli chcete, můžete se přidat,“ říká nám majitel domku s velkou cedulí D’ Cave, kde jsme se ubytovali. Než si stačíme vybalit věci, už kráčíme džunglí.
Po několika kilometrech se před námi objevuje vchod do Deer Cave, tedy Jelení jeskyně. Je to jeden z největších jeskynních vstupů na světě, ne-li vůbec největší. Dosahuje výšky až 120 metrů. V útrobách jeskyně žijí asi tři miliony netopýrů.
Těsně před západem slunce to začíná. Nejprve jen desítky, pak tisíce a nakonec miliony netopýrů se valí z jeskyně za potravou. Připomínají kouř stoupající z lesa. V hejnu se lépe brání predátorům. Občas se nad proudem objeví sokol a snaží se vytrhnout jednu z drobných siluet.
Zanedlouho je obloha prázdná.
Ukrytý svět
Většina života se tu odehrává kolem řeky, počínaje ranní hygienou. Nasedáme do loďky a cestou se zastavujeme v jedné z mála vesnic.
Je neděle a místní křesťanská komunita se chystá do kostela.
Část lidí žije v takzvaných dlouhých domech, které jim po požáru ve vesnici postavila vláda. Někteří z těchto vesničanů dříve žili jako kočovníci v džungli. Pod domy na kůlech pobíhají slepice, na malých zahradách se pěstují různé plodiny. Tady jsou lidé téměř úplně odříznuti od světa.
Pokračujeme v cestě. Přijíždíme k Wind Cave s Královskou komorou plnou stalagmitových a stalaktitových útvarů. O pár set metrů dál je Clearwater Cave, jeden z největších jeskynních systémů na světě. Vědci zatím prozkoumali asi 220 kilometrů chodeb a stále neskončili. Jen pro srovnání: je to větší vzdálenost než z Prahy do Brna.
Míříme do podzemí. Nazouváme pevné boty a nasazujeme si čelovky.
Obklopí nás tma.
Suchá cesta končí, dál se brodíme temnou řekou. Občas pokračujeme po římsách na jejích březích, jindy traverzujeme z jednoho břehu na druhý pomocí lan, až nakonec přicházíme k velkému podzemnímu jezeru.
Všude je ticho. Chvilkami ho přeruší ozvěna tlumených hlasů. Majestátnost tohoto místa bere dech.
A to zdaleka není největší jeskynní dóm v parku. Sarawak Chamber je tak velká, že by se do ní vešlo asi čtyřicet letadel Boeing 747.
Pozor, na co saháš
Mezitím na povrchu bují život.
Na kraji stezky se v listí něco leskne. Když se skloním blíž, drobný tvor se okamžitě stáhne do pevné spirály – černooranžová mnohonožka, jeden z tisíců nenápadných obyvatel pralesa. Tady má i ten nejmenší život své místo.
Na dřevěném zábradlí se zase pomalu sune chlupatá housenka, jako by na sobě nesla vlastní bodlinatý kabát. V pralese Gunung Mulu platí jednoduché pravidlo – čím nenápadnější tvor, tím lepší obranu má. Není radno se jí dotýkat, její chloupky obsahu jí toxin, který může způsobit bolestivé nervové podráždění.
Do džungle vyrážíme i po setmění. Má totiž neodolatelné kouzlo. Usedáme na dřevěnou lávku a zhasínáme všechna světla.
Zavládne neproniknutelná tma.
Vzápětí se ale ve tmě začnou objevovat drobná světla – na kmenech slabě září houby, kolem poletují světlušky a do toho se rozeznívá kakofonie cikád, žab a dalších tvorů. Mám pocit, že sedím v jakémsi chrámu, který si vybudovala sama příroda.
V parku žijí tisíce druhů živočichů, hmyzu i rostlin a vědci jsou si jisti, že zdaleka nejsou u konce s objevováním nových.
Cesta zpátky
Nové ráno vítají giboni.
Ze stromů se zvedá pára a já se vydávám pěšky na letiště. „Dobré ráno, rád bych dvě letenky do Kota Kinabalu,“ říkám slečně za přepážkou. Bez mrknutí oka něco vyťuká na starém počítači a z jehličkové tiskárny vyjedou letenky.
Druhý den nasedám do turbovrtulového letadla ATR 72 a naposledy se rozhlížím po okolí. Džungle se pod námi pomalu ztrácí v mlze. Někde tam dole zůstává svět, který si žije vlastním tempem – nad zemí i pod ní. Svět, kde civilizace stále nemá poslední slovo.
