Národní park Gunung Mulu je místem tmy, ticha a objevů. A krajinou, kde příroda stále určuje pravidla

Autor: Vilém Janouš
  4:57
Jen co se otevřou dveře turbovrtulového letadla, do kabiny vrazí vlhký tropický vzduch. Malé letiště na kraji národního parku Gunung Mulu uprostřed malajské části Bornea obepíná mohutná zelená hradba. Táhne se stovky kilometrů na všechny strany. Tady civilizace ztrácí kontury.
Pohled průrvou z Jelení jeskyně (Deer Cave) na místo zvané Zahrada Eden. Na dně...

Pohled průrvou z Jelení jeskyně (Deer Cave) na místo zvané Zahrada Eden. Na dně „zahrady“ vpravo dole stojí skupina lidí. V podzemí parku Gunung Mulu jsou stovky kilometrů jeskynních chodeb. | foto: Michaela Koubová

Noční život v pralese Gunung Mulu: žába odpočívá na větvi v kuželu světla...
Otakárek rodu Troides, jeden z nejvýraznějších motýlů Bornea, usedá na květy v...
Národní park Gunung Mulu je od roku 2000 na seznamu UNESCO.
Jedna z mála silnic v oblasti vede k návštěvnickému centru národního parku...
7 fotografií

Před letištní halou si nasazuji batoh a okamžitě cítím všudypřítomné vlhko. Košile se mi lepí na tělo. Ostatní spolucestující už zmizeli a zůstáváme tu sami. Z dálky se ozývá zpěv ptáků, který přehlušují myriády cikád. Jsme na Borneu!

Gunung Mulu

  • Jedno z nejpozoruhodnějších přírodních míst jihovýchodní Asie, kde se nad zemí rozkládá prales a pod ním jeden z největších jeskynních systémů světa.
  • Gunung Mulu National Park byl založen v roce 1974, od roku 2000 je na seznamu UNESCO.
  • Nachází se v něm prales starý miliony let. Dominují mu dvojkřídláčovité stromy.
  • V parku žijí tisíce druhů rostlin a živočichů, včetně endemitů.

Vyrážíme po jedné z mála silnic v parku. Míjíme několik ubytování u místních, kostel a nakonec i Marriott Resort, který do krajiny vnáší nečekaný nádech luxusu. Zůstáváme u jedné z rodin nabízejících skromné ubytování. U společného stolu pak potkáváme několik studentů, kteří si zapisují poznámky do notebooků.

„Sbírám tu data pro svůj doktorát,“ říká mi mladá Australanka Alice. Ještě si ani nestačila zout boty, které má celé od bahna.

Gunung Mulu přitahuje vědce i cestovatele z celého světa. Park pokrývá miliony let starý prales s dvojkřídláčovitými stromy dorůstajícími výšky několika desítek metrů. Pod jejich korunami žije ohromné množství druhů zvířat, hmyzu i rostlin.

Národní park Gunung Mulu je od roku 2000 na seznamu UNESCO.

To nejcennější se ale skrývá pod zemí. Pod pralesem leží jeden z největších jeskynních systémů, který kdy člověk objevil. Podzemní svět měří stovky kilometrů. Odhaduje se, že zatím bylo objeveno jen asi 40 procent jeskyní. Parku se navíc dosud příliš nedotkl masový turismus – je totiž přístupný hlavně malým letadlem nebo po řece.

Milionová letka

Jak se tam dostat

  • Odlehlá poloha uprostřed Bornea znamená jediné — cesta je součást zážitku.
  • Letecky z Miri, Kučinku či Kota Kinabalu (150 až 280 MYR, tedy 800 až 1500 korun).
  • Alternativně po řece. Je to dlouhá a dobrodružná varianta.
  • Většina návštěvníků volí let — rychlé a spolehlivé.

Zrovna mám namířeno k jeskyním. Jestli chcete, můžete se přidat,“ říká nám majitel domku s velkou cedulí D’ Cave, kde jsme se ubytovali. Než si stačíme vybalit věci, už kráčíme džunglí.

Po několika kilometrech se před námi objevuje vchod do Deer Cave, tedy Jelení jeskyně. Je to jeden z největších jeskynních vstupů na světě, ne-li vůbec největší. Dosahuje výšky až 120 metrů. V útrobách jeskyně žijí asi tři miliony netopýrů.

Těsně před západem slunce to začíná. Nejprve jen desítky, pak tisíce a nakonec miliony netopýrů se valí z jeskyně za potravou. Připomínají kouř stoupající z lesa. V hejnu se lépe brání predátorům. Občas se nad proudem objeví sokol a snaží se vytrhnout jednu z drobných siluet.

Zanedlouho je obloha prázdná.

Ukrytý svět

Co tam dělat

  • Gunung Mulu nabízí kombinaci dobrodružství, přírody a unikátních zážitků.
  • Prozkoumat jeskyně (Deer Cave, Clearwater Cave, Wind Cave).
  • Sledovat večerní výlet milionů netopýrů.
  • Projít se po stezce v korunách stromů.
  • Vyrazit na noční procházku džunglí.
  • Podniknout plavbu po řece a navštívit vesnice.
  • Vystoupat k vápencovým Pinnacles, či vyrazit na několikadenní trek. Jedná se o náročné treky.

Většina života se tu odehrává kolem řeky, počínaje ranní hygienou. Nasedáme do loďky a cestou se zastavujeme v jedné z mála vesnic.

Je neděle a místní křesťanská komunita se chystá do kostela.

Část lidí žije v takzvaných dlouhých domech, které jim po požáru ve vesnici postavila vláda. Někteří z těchto vesničanů dříve žili jako kočovníci v džungli. Pod domy na kůlech pobíhají slepice, na malých zahradách se pěstují různé plodiny. Tady jsou lidé téměř úplně odříznuti od světa.

Pokračujeme v cestě. Přijíždíme k Wind Cave s Královskou komorou plnou stalagmitových a stalaktitových útvarů. O pár set metrů dál je Clearwater Cave, jeden z největších jeskynních systémů na světě. Vědci zatím prozkoumali asi 220 kilometrů chodeb a stále neskončili. Jen pro srovnání: je to větší vzdálenost než z Prahy do Brna.

Míříme do podzemí. Nazouváme pevné boty a nasazujeme si čelovky.

Obklopí nás tma.

Suchá cesta končí, dál se brodíme temnou řekou. Občas pokračujeme po římsách na jejích březích, jindy traverzujeme z jednoho břehu na druhý pomocí lan, až nakonec přicházíme k velkému podzemnímu jezeru.

Všude je ticho. Chvilkami ho přeruší ozvěna tlumených hlasů. Majestátnost tohoto místa bere dech.

A to zdaleka není největší jeskynní dóm v parku. Sarawak Chamber je tak velká, že by se do ní vešlo asi čtyřicet letadel Boeing 747.

Pozor, na co saháš

Mezitím na povrchu bují život.

Na kraji stezky se v listí něco leskne. Když se skloním blíž, drobný tvor se okamžitě stáhne do pevné spirály – černooranžová mnohonožka, jeden z tisíců nenápadných obyvatel pralesa. Tady má i ten nejmenší život své místo.

Miliony netopýrů opouštějí jeskyni Deer Cave v Gunung Mulu a v podvečerní obloze vytvářejí charakteristické spirály.

Na dřevěném zábradlí se zase pomalu sune chlupatá housenka, jako by na sobě nesla vlastní bodlinatý kabát. V pralese Gunung Mulu platí jednoduché pravidlo – čím nenápadnější tvor, tím lepší obranu má. Není radno se jí dotýkat, její chloupky obsahu jí toxin, který může způsobit bolestivé nervové podráždění.

Do džungle vyrážíme i po setmění. Má totiž neodolatelné kouzlo. Usedáme na dřevěnou lávku a zhasínáme všechna světla.

Zavládne neproniknutelná tma.

Noční život v pralese Gunung Mulu: žába odpočívá na větvi v kuželu světla čelovky.

Vzápětí se ale ve tmě začnou objevovat drobná světla – na kmenech slabě září houby, kolem poletují světlušky a do toho se rozeznívá kakofonie cikád, žab a dalších tvorů. Mám pocit, že sedím v jakémsi chrámu, který si vybudovala sama příroda.

V parku žijí tisíce druhů živočichů, hmyzu i rostlin a vědci jsou si jisti, že zdaleka nejsou u konce s objevováním nových.

Cesta zpátky

Nové ráno vítají giboni.

Ze stromů se zvedá pára a já se vydávám pěšky na letiště. „Dobré ráno, rád bych dvě letenky do Kota Kinabalu,“ říkám slečně za přepážkou. Bez mrknutí oka něco vyťuká na starém počítači a z jehličkové tiskárny vyjedou letenky.

Druhý den nasedám do turbovrtulového letadla ATR 72 a naposledy se rozhlížím po okolí. Džungle se pod námi pomalu ztrácí v mlze. Někde tam dole zůstává svět, který si žije vlastním tempem – nad zemí i pod ní. Svět, kde civilizace stále nemá poslední slovo.

Další národní parky v Malajsii

  • Malajsie nabízí desítky chráněných území — od prastarých pralesů po horské scenérie. Tohle patří k nejzajímavějším:
  • Taman Negara je jeden z nejstarších tropických pralesů na světě (až 130 milionů let), stezka v korunách stromů a bohatá fauna.
  • Kinabalu National Park je domovem nejvyšší hory jihovýchodní Asie (Mount Kinabalu), unikátní horská příroda.
  • Bako National Park. Pobřežní park s mangrovy, skalními útesy a typickými opicemi kahau nosatými.
  • Endau-Rompin National Park je méně navštěvovaný prales s vodopády a divokou přírodou.
  • Turtle Islands Park jsou chráněné ostrovy, kde kladou vejce mořské želvy.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

13. dubna 2026  4:59

Národní park Gunung Mulu je místem tmy, ticha a objevů. A krajinou, kde příroda stále určuje pravidla

Pohled průrvou z Jelení jeskyně (Deer Cave) na místo zvané Zahrada Eden. Na dně...

Jen co se otevřou dveře turbovrtulového letadla, do kabiny vrazí vlhký tropický vzduch. Malé letiště na kraji národního parku Gunung Mulu uprostřed malajské části Bornea obepíná mohutná zelená...

13. dubna 2026  4:57

Policie prověřuje nález uhynulého vlka na Českokrumlovsku

ilustrační snímek

Policie prověřuje nález uhynulého vlka v lese u Horního Dvořiště na Českokrumlovsku. Nahlášený byl v sobotu večer. Nařízená je veterinární pitva. Na webu o tom...

12. dubna 2026  18:59,  aktualizováno  18:59

Co jsme ochotni přehlížet, abychom mohli dál nakupovat? Pražští studenti míří do Milana

Prostřednictvím performativní instalace představují ateliéry Produktového...

Poklidné Broumovsko, kraj ticha, zeleně a hlubokých lesů. Jenže právě tady se hromadí něco, co nechceme vidět – tuny vyřazeného oblečení. V jedné ze zdejších a zároveň největších českých třídíren...

12. dubna 2026  18:15

Odklízení sněhu i ledovka. Navzdory průměrné zimě si mnohá města připlatila

Odklízení sněhu v ulicích měst byl tuto zimu leckdy o něco náročnější než v...

Jen třináct dní se sněhovou pokrývkou zaznamenali v průběhu této zimy meteorologové na stanici v Ostravě-Porubě. Dlouhodobý roční průměr totiž činí zhruba 21 dnů. Pro některá města v Moravskoslezském...

12. dubna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.