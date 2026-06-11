Náš první soupeř na MS 2026? Jižní Korea spoléhá na obranu, na světový šampionát jezdí pravidelně

Autor: Metro.cz, iDNES.cz
Sport   11:43
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Pro fotbalového laika je Jižní Korea nejspíš trochu neznámý tým, ale na fotbalové MS rozhodně patří. Letos hraje na svém 20. šampionátu a od roku 1986 jí neutekl ani jeden. Hlavní hvězdou asijského týmu je kapitán Son Hung-min. Soupeř Česka má na soupisce ale i další trumfy.

Son Hung-min, korejská opora | foto: Profimedia.cz

Program fotbalistů Jižní Koreje na MS 2026

Korea odehraje všechny tři zápasy základní skupiny A v Mexiku, hned na úvod navíc narazí na Česko. Pak ji čeká souboj s domácím Mexikem a na závěr duel s Jihoafrickou republikou. Časy uvádíme ve středoevropském letním čase (SELČ).

DatumČasZápasDějištěVýsledek
12.06.04:00Jižní Korea – ČeskoEstadio Akron, Guadalajara (Mexiko)
19.06.03:00Mexiko – Jižní KoreaEstadio Akron, Guadalajara (Mexiko)
25.06.03:00JAR – Jižní KoreaEstadio BBVA, Monterrey (Mexiko)

Soupiska jihokorejských fotbalistů na MS 2026

Na MS 2026 kouč Hong Myung-p dovezl 26 hráčů. Jde hlavně o legionáře z Evropy a MLS. Jen šestice hráčů působí v domácí lize. Tváří týmu zůstává kapitán Son Hung-min, kterého doplňují I Kang-in z PSG nebo Kim Min-če z Bayernu.

PoziceJméno a příjmeníKlubZápasyGóly
BrankářiKim Sung-kjuTokyo860
Song Pom-kunŠónan Bellmare30
Čche Hjon-uUlsan480
ObránciI Han-pomMidtjylland80
I Ki-hjokGangwon FC30
Kim Min-čeBayern Mnichov794
Kim Te-hjonKashima Antlers70
I Te-sokAustria Vídeň151
Čo Wi-džeČonbuk10
Kim Mun-hwanTedžon350
Pak Čin-sopZhejiang FC141
Sol Jong-uCZ Bělehrad340
ZáložníciHwang In-pomFeyenoord Rotterdam736
Pak Sung-hoBirmingham273
I Če-songMohuč10515
Pe Čun-hoStoke City132
I Kang-inParis SG4711
Jang Hjon-čunCeltic90
Jens CastropMönchengladbach70
Kim Čin-gjuČonbuk223
Om Či-songSwansea92
I Tong-kjongUlsan184
ÚtočníciSon Hung-minLos Angeles FC14556
Čo Kju-songMidtjylland4412
Hwang Hi-čchanWolverhampton7917
O Hjon-gjuBesiktas Istanbul276

Opory jihokorejské reprezentace

Z každé řady jsme vybrali muže, na kterého se tým bude spoléhat nejvíc.

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Brankář – Čche Hjon-u

Ostřílená jednička. Právě jeho zákroky stály za památnou výhrou nad Německem na MS 2018. O místo mezi tyčemi se přetahuje s Kimem Sung-kjuem.

Obrana – Kim Min-če

Stoper Bayernu Mnichov a jasný lídr zadních řad. Roky působí na nejvyšší evropské úrovni, má skoro 80 startů za národní tým. Vyniká v rychlostních soubojích.

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Záloha – I Kang-in

Technik a tahoun ofenzivní hry. Hráč Paris St. Germain připravuje šance spoluhráčům a sám umí zápasy rozhodovat.

Útok – Son Hung-min

Kapitán a největší hvězda. Třiatřicetiletý forvard Los Angeles FC jde na svůj čtvrtý světový šampionát a se třemi góly je nejlepším korejským střelcem v historii MS (o tuhle metu se dělí).

Příprava jihokorejských fotbalistů před MS

Poslední zápasy Jižní Korei jsou jako na houpačce. Nad Trinidadem a Tobagem vyhráli 5:0 a porazili i Salvador 1:0. Předtím ale Korea v přípravě podlehla Pobřeží slonoviny 0:4, potom nestačila 0:1 na Rakousko.

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Česko vs. Jižní Korea

Vzájemná bilance je pouze z přípravných zápasů: v Praze dostala Korea v roce 2001 pět gólů , o patnáct let později doma oplatila výhrou 2:1.

Cesta Jižní Koreje na MS 2026

Kvalifikaci zvládla Korea bez zaváhání – jako jediný asijský tým neokusila porážku. Ve třetím kole měla ve skupině B Irák, Jordánsko, Kuvajt, Omán a Palestinu a deset zápasů zakončila bilancí šesti výher a čtyř remíz. Postup oslavila 5. června 2025, kdy na hřišti Iráku vyhrála 2:0 a měla jistotu. Tým stojí hlavně na obraně: v závěrečné pětici kvalifikačních duelů dostala Korea jen dva góly.

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Historie účastí Jižní Koreje na MS ve fotbale

TurnajMísto konáníUmístění
MS 1954ŠvýcarskoVyřazeno ve skupině
MS 1986MexikoVyřazeno ve skupině
MS 1990ItálieVyřazeno ve skupině
MS 1994USAVyřazeno ve skupině
MS 1998FrancieVyřazeno ve skupině
MS 2002Korea a Japonsko4. místo
MS 2006NěmeckoVyřazeno ve skupině
MS 2010Jižní AfrikaOsmifinále
MS 2014BrazílieVyřazeno ve skupině
MS 2018RuskoVyřazeno ve skupině
MS 2022KatarOsmifinále

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