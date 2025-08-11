Naše touha žít ve lži i v pravdě. Dokument Velký vlastenecký výlet se na konci srpna chystá do kin

Možná že si divák, který usedne do hlediště, v hloubi duše pomyslí, že někdo z hlavních protagonistů dokumentu změní názory nebo je aspoň poopraví. Když viděl rozbombardované domy, utíkal se schovat do krytu před ruským útokem, když viděl stovky ukrajinských vlajek nad hroby padlých a další stopy ruských zvěrstev a setkal se s lidmi, kteří přišli o své nejbližší.
Nikola, Petra a Ivo se vydali do válkou zmítané Ukrajiny. Změnilo to jejich názor? | foto: Stanislav Krupař, Punk Film

Na konci stominutového dokumentu ho tři účastníci Velkého vlasteneckého výletu vyvedou z omylu. Ačkoli volají při setkáních s Ukrajinci pár kilometrů od frontové linie „sláva Ukrajině“ a „sláva hrdinům“ a možná těžce skrývají v srdci dojetí, když naslouchají vyprávění muže, kterému bomba zabila celou rodinu včetně dětí a vnoučat, svých postojů se nikdy nevzdají. Právě okamžiky, kdy naslouchají očitým svědkům a pak se s nimi objímají, patří pro toho, kdo stojí na opačné straně než ona trojice, k nejúděsnějším momentům filmového svědectví. Přemýšlel jsem při sledování, jestli bych dokázal zachovat klid a profesionální asertivitu a neposlat trojici, která si cestou na Ukrajinu v mikrobusu zpívá sovětskou hymnu o „ sojuzu něrušímom“.

Dokument vstupuje do kin 21. srpna.

Směroval jsem proto otázku na Lucii Řehoříkovou, bývalou ředitelkou Českého centra v Kyjevě, která Petru, Nikolu a Iva provázela jako tlumočnice. V jednom momentu, při čekání v autě, jí přece jenom mírně ujedou nervy.

„Ano, byly to pro mě chvíle vnitřního napětí. Tlumočím, ale zároveň vím, co se děje. A přesto jsem se na ně nedívala jako na ‚jiné‘. Dívala jsem se na ně spíše jako na naše sousedy. Kohokoli z nás. Do jisté míry zrcadlo naší společnosti. To objetí s pozůstalými, ta slova ‚Slava Ukrajini‘, to byl moment lidskosti, a zároveň rozpor. Ale právě ten rozpor říká hodně. O nich. O nás. O tom, jak umíme žít ve vnitřní lži, a přesto toužit po dobru. Nechtěla jsem je soudit. Chtěla jsem být svědkem. A možná jsme všichni o něco věrnější pravdě, když tohle unesem,“ napsala mi Lucie. Asi bych to sám líp nevyjádřil.

Co mě ale asi šokovalo nejvíc, to nebyl skličující pocit, že Ivo schvaluje, když ruští vojáci znásilňují ukrajinské ženy, ale zjevná necitelnost, citový chlad Petry.

Nikola, Petra a Ivo se vydali do válkou zmítané Ukrajiny. K dispozici měli...

Nejen to, že o hrobech, kam ruští vojáci zakopávali své oběti, tvrdí, že jsou falešné. Ale hlavně šmejdivost, se kterou prolézala zničená obydlí, hrabala se v osobních věcech obětí války. Měl jsem dojem, že by si ráda některé zachovalé předměty odvezla domů – co kdyby se hodily?

Hodnota dokumentu se projeví až za deset a více let. Až bude, doufám, po válce. Protože každé hodnocení, dojmy z ní už budou „poté“. Zkreslené, stanou se legendami a vzpomínkami. Tady je to „on-line“. Jen pevně doufám, že režisérova skepse o vítězství zla se nenaplní.

DOKUMENT VELKÝ VLASTENECKÝ VÝLET VE FAKTECH

Na počátku byla výzva: Myslíte si, že válka na Ukrajině je podvod? Že média lžou o počtech mrtvých a dopadech „speciální vojenské operace na Ukrajině“? Přijďte na konkurz a staňte se hrdiny nového filmu.

  • Nakonec přišla asi šedesátka lidí. „Původně jsme chtěli pět hlavních aktérů, vybrali jsme čtyři a nakonec jsme odjeli se třemi, protože jednomu to zakázala manželka,“ přiblížil režisér Robin Kvapil.
  • Do centra válečného konfliktu nakonec vyrazil filmový štáb v říjnu 2024 se třemi „hrdiny“ – příznivci Putina, aby se přesvědčili, jak vypadá válka na Ukrajině na vlastní oči.
  • Natáčení probíhalo přibližně dva týdny, už předtím tvůrčí tým absolvoval obhlídky. Tři hlavní hrdiny vzali nakonec do míst napříč Ukrajinou, od Charkova až na Donbas. Dokument má nakonec 100 minut.
  • Po celou dobu byl s nimi také odborník na válečné zločiny a kriminolog Petr Pojman, který měl aktéry i štáb včas varovat při případném náletu. Také psycholog a psychiatr Peter Pötheff a jako tlumočnice Lucie Řehoříková, bývalá ředitelka Českého centra Kyjev.
  • V synopsi autoři uvádí: „Chcete vidět reakce pochybovačů, když jim nad hlavou lítají rakety, schovávají se v krytech, chodí mezi masovými hroby, mluví s dětmi v podzemní škole v metru, se zraněnými vojáky nebo trpícími pozůstalými? Pojeďte s námi na ‚velký vlastenecký výlet‘.“

„Běžní Rusové? Většina věří, že je NATO napadlo“

Po novinářské premiéře Velkého vlasteneckého výletu tvůrci přichystali také debatu s odborníky, kterou přenášela Česká televize a kterou lze stále přehrát v iVysílání.

„Cíleně jsem film poprvé viděl až tady a musím říct, že je to hodně silné a že opravdu stojí za to ho vidět. Pro mě je to o to silnější, že jsem Ukrajinu v minulosti taky celou projel,“ řekl analytik zabývající se dezinformacemi Roman Máca z Institutu pro politiku a bezpečnost.

Po novinářské projekci následovala debata. Moderovala ji Světlana Witowská, vystoupil na ní také režisér snímku Robin Kvapil.

„Lidi s tímto názorem, jako mají hlavní protagonisté, potkávám nejen v Česku, ale i přímo na frontové linii na Ukrajině poměrně často. Takže to, že film nekončí prozřením a slitím s druhou bublinou, že naopak obě zůstávají na svém, mě nepřekvapilo,“ řekla novinářka Deníku N Petra Procházková.

Náročné na psychiku, ale důležité vidět

  • Film jsem viděla koncem minulého týdne a už tehdy jsem říkala, že jsem ráda, že o tom mohu psát s odstupem pár dní. Potřebovalo to ve mně uzrát, potřebovala jsem si uklidnit emoce a srovnat myšlenky. Mnohé ve mně zůstalo stejné, třeba poznámka, kterou jsem si napsala těsně po konci. „Nelžeme si příslovím ‚Naděje umírá poslední‘ do kapsy, jenom aby se nám žilo lépe?!“ Ale práce, kterou Robin Kvapil se svým týmem udělal, je silnou výpovědí a pohledem do světa „druhé strany“, ať už je váš původní názor jakýkoli. Protože takhle syrově a zblízka si ho těžko s někým řeknete.
    Iveta Benáková, editorka

Sama má mnoho přátel v Rusku i na Ukrajině, v obou zemích pracovně působila. „Z mých zkušeností, ale není to samozřejmě platné pro všechny, ale obecně, Rusové opravdu věří, že je NATO napadlo a je potřeba se bránit. Tedy NATO a Západ jsou jejich nepřítel. Ukrajince berou spíš jako pomatence, co naletěli,“ doplnila mimo jiné Procházková, která s aktéry Velkého vlasteneckého výletu chystá další projekty a je s nimi v kontaktu.

To je podle svých slov také režisér Robin Kvapil. „Film viděli a jsou s tím v pohodě. Chtěl bych znovu vyzvat lidi, aby Petru, Iva ani Nikolu nijak neuráželi, bez nich bych dokument nenatočil. Odvážil bych se říct, že se s#nimi drobné změny nakonec možná i dějí. Viděl jsem i tam, že v nich vnitřní boj probíhal, nebyl jsem tam od toho, abych je soudil, ale pozoroval,“ zavzpomínal Robin Kvapil a dodal, že si pořád myslí, že za pravdu je třeba bojovat. „Ale už vím, že by se nám mohlo stát, že pravda nezvítězí,“ dodal v debatě.

Tu moderovala Světlana Witowská a kromě tří zmíněných se jí ještě zúčastnili psycholog a psychiatr Peter Pöthe a přímo z Ukrajiny se on-line připojil odborník na válečné zločiny Petr Pojman, oba taktéž aktivní účastníci natáčení. Ti ocenili, že se s hlavními aktéry sice názorově neshodli, ale dokázali si své postoje v klidu sdělit.

