Bijí spolužáky, vyzývají se také k soubojům „Dokopej ji! To se mi líbí,“ křičí. Policie podle serveru iDNES.cz vyšetřuje děti, které zbily dívku. Případ se stal v létě, přišlo se na něj až nyní.

Server iRozhlas.cz v listopadu přinesl zprávu, že mezi dětmi se šíří nový fenomén.Přes Instagram organizují pěstní souboje po vzoru Clash of the Stars. K soubojům se vyzývají i děti z jednotlivých škol. Podobně jako u soubojů dospělých i v tomto případě si děti vzájemně nadávají nebo plivají na sebe. Soubojů se účastní děti od 11 do 15 let. Na Instagramu jsou videa, na kterých se takto porovnávají malí kluci třeba v parcích.

„Clash je zástupce toho, čemu se říká ’degradation ceremony’, tedy oslava úpadku. Formát těží ze škodolibé radosti pozorovat v přímém přenosu úpadek společnosti a vlastního ubezpečování se, že já jsem ten ‚normální‘,“ řekl pro iRozhlas o popularitě podobných akcí analytik sociálních sítí z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jan Zápotocký.



Šikanované a napadené děti si musí říct o pomoc. Jak v rodině, tak ve škole. Kdykoli je k dispozici třeba Linka bezpečí (tel. 116 111), Linka pomoci (tel. 475 603 390), Dětské krizové centrum (tel. 777 715 215, problem@ditekrize.cz), Modrá linka (tel. 608 902 410, help@modralinka.cz) nebo Centrum LOCIKA (více na Detstvibeznasili.cz)