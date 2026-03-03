Nastal ideální čas pro přípravu na příští zimu. Zaměřte se na okna i radiátory

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  18:15
Když definitivně vyhlásíte konec topné sezony a vypnete na kotli tlačítko pro ohřev kapaliny do radiátorů, nebo ji oznámí váš dodavatel dálkového tepla, je příznivá doba připravit se na další čas, kdy opět půjdou teploty k nule.

Pokud nechcete trávit léto s radiátory, věnujte jim péči a pozornost už na jaře. V létě pak můžete v klidu odpočívat před zimou. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Pokud jste odkládali například výměnu radiátorů, a to klidně i na chalupě, neposunujte to až na léto, kdy si tím uberete čas na relaxaci během letní dovolené. Když už se tedy do výměny topných těles pustíte, je dobré mít na paměti základní moudrost. Možná vás to překvapí, ale pro správnou funkci radiátorů není nejdůležitější jejich materiál ani tvar, nýbrž jejich výkon. Ten sice může částečně ovlivnit jak materiál, tak způsob provedení radiátoru, ale zásadní význam pro výkon radiátoru má jeho plocha. Jednoduše řečeno: čím větší radiátor, tím lepší.

Pokud se rozhodnete pro výměnu v bytovém domě, neměli byste ji dělat bez ohlášení majiteli domu, nebo SVJ či družstvu. Protože o záměně musí vědět i dodavatel tepla, aby po rekonstrukci došlo k vyvážení otopné soustavy, nebo aby se do oběhového systému nedostala obyčejná voda, ale voda upravená tak, aby nezpůsobovala rezavění radiátorů.

Napíchněte si břízu, teď je pravý čas. Jarní míza pomůže s detoxem organismu i jarní únavou

Okenní rámy vyžadují péči

Na jaře je také dobrý čas pro seřízení oken. Už nemrzne, ještě sice nehřeje jako v červenci, ale lze ještě posoudit, kde okna profukují a zda je čas na výměnu těsnění. Často platí přesvědčení, že například plastová okna jsou „na věčné časy“.

Vydrží desítky let, bez důkladného servisu (a hlavně pravidelného) se ale neobejdou. Obvykle také bývají, i s ohledem na velikost některých okenních křídel, mnohem těžší než okna dřevěná. Zvláště kdy mají trojsklo. Často pak zjistíte, že profukování v rámech není způsobené špatným těsněním, ale jen seřízením rámu. Což platí hlavně pro často otevíraná křídla, například pro těžké balkonové dveře.

Je velmi levné, voňavé a funguje také jako afrodiziakum. Máte ho doma?

Poklad tam sice nenajdete, ale ušetříte

Vybavíte si scénu z oscarového filmu Kolja? Zdeněk Svěrák čistí okapy a nemá radost, že jsou prorezlé. Majitelé rodinných domů nebo víkendových sídel, pokud si nenechali namontovat plastové okapy, by měli pamatovat na pravidelné čištění okapových žlabů a rour.

Po zimě v nich určitě najdete ještě dost podzimního listí a dalších nánosů. Zvláště mokré a slepené listy vytvářejí v okapech vrstvy, které pak jsou ke stěnám odtoků pevně přilepené. Nánosy mohou zesilovat i o drobné větvičky a ptačí trus nebo mech, který tam spadává ze střešní krytiny. A ještě horší je, když potom ucpou svislé roury. O zábavu máte postaráno.

Každopádně ale dbejte na bezpečnost, a pokud si na čištění netroufnete, objednejte si profíky.

Témata: radiátor, zima, okap

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Bronzový Mikeš stojí v Modřanech už měsíc. Jak socha chlupaté legendy přinesla čtvrti věhlas?

Mikeš ke králem Modřan už navždy.

Pohádka o Mikešovi, toulavém kocourovi z Prahy 12, který si vysloužil nejen lásku místních obyvatel, ale i vlastní bronzovou sochu, jeho úmrtím zdaleka neskončila. Bronzový Mikeš stojí už přes...

Policie zadržela muže, kteří podle ní ukradli v Olešníku historické motocykly

ilustrační snímek

Policie zadržela dva muže, kteří podle ní na začátku února ukradli v Olešníku na Českobudějovicku šest historických motocyklů. Jejich majiteli způsobili škodu...

3. března 2026  16:26,  aktualizováno  16:26

Poplach na ministerstvu. Čtyři sta úředníků se muselo evakuovat kvůli ptačí budce

Budova ministerstva životního prostředí.

Policisté zasahovali v budově ministerstva životního prostředí v pražských Vršovicích, kde byl oznámen nález podezřelého balíčku doručeného poštou. Jednalo se o ptačí budku. Zásah záhy ukončili.

3. března 2026  16:22,  aktualizováno  17:46

Ve Slavkovicích lidé v anketě odmítli fotovoltaické panely u zemědělského areálu

ilustrační snímek

Ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě lidé v anketě odmítli umístění fotovoltaické elektrárny na pozemcích kolem areálu s chovem prasat. Se záměrem přišla...

3. března 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

S chodem chirurgického oddělení pomáhají pelhřimovské nemocnici externí lékaři

S chodem chirurgickĂ©ho oddÄ›lenĂ­ pomĂˇhajĂ­ pelhĹ™imovskĂ© nemocnici externĂ­ lĂ©kaĹ™i

Nemocnice Pelhřimov od března omezila plánované operace na chirurgickém oddělení. Zajistit chod ambulancí a akutní výkony jí pomáhají externí lékaři, řekl ČTK...

3. března 2026  15:34,  aktualizováno  15:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

42. ročník FAMUFESTu se rozjede už zítra! Téma „Jízda“ propojí filmovou historii, současnost i budoucnost

3. března 2026  17:13

Projev Petra Pavla v PS doprovodilo Macinkovo gesto s Rudým právem. Turek měl Haló noviny

Prezident Petr Pavel mluví na 10. schůzi Sněmovny zatímco ministr zahraničí...

Během projevu prezidenta Petra Pavla o obraně ve Sněmovně vzbudilo pozornost podivné gesto předsedy Motoristů sobě Petra Macinky. Ten totiž vytáhl a následně si listoval v archivním Rudém právu....

3. března 2026  16:41,  aktualizováno  17:10

V Roudnici vystaví tisíce let starý bronzový poklad. Kde se našel, je tajné

Bronzový poklad starý přes 3,5 tisíce let se po letech vrátil do Podřipského...

Bronzový poklad starý přes 3,5 tisíce let se po letech vrátil do Podřipského muzea v Roudnici, kde ho v současné době připravují k vystavení. Bronzové sekery, kopí a ozdoby, které po tisíce let...

3. března 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Hubnutí s lékařem je úspěšnější, tvrdí odborníci. Pomáhá i nový typ operace

Léčbu obezity na brněnské SurGal Clinic podstoupila také Kristína Vébrová.

S nadváhou, nebo dokonce obezitou se potýká více než 60 procent dospělých v Česku. V brněnských nemocnicích najdou odborníky, kteří jim mohou pomoci. Pokud se pacientovi dlouhodobě nedaří zhubnout a...

3. března 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Hasiči budou mít v Jilemnici novou stanici, zkrátí jim dojezdové časy do Krkonoš

ilustrační snímek

V podkrkonošské Jilemnici na Semilsku dnes poklepáním na základní kámen začala výstavba nové základny profesionálních hasičů za 114,3 milionu korun. Hasičům...

3. března 2026  15:28,  aktualizováno  15:28

Stará vodárna v Písku se promění na tábořiště u Otavy

ilustrační snímek

Část bývalé vodárny na břehu Otavy v Písku se promění v tábořiště. V areálu na okraji města vznikne tělocvična pro veřejnost a v budoucnu i herní centrum pro...

3. března 2026  15:21,  aktualizováno  15:21

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Stará vodárna v Písku se promění na tábořiště u Otavy

ilustrační snímek

Část bývalé vodárny na břehu Otavy v Písku se promění v tábořiště. V areálu na okraji města vznikne tělocvična pro veřejnost a v budoucnu i herní centrum pro...

3. března 2026  15:21,  aktualizováno  15:21

I málo alkoholu může mít vliv, soudí znalec o nehodě prezidentova řidiče

Bývalý prezidentův řidič Vojtěch Kopp u Okresního soudu v Náchodě (3. února...

U Okresního soudu v Náchodě pokračovalo líčení s řidičem prezidenta Petra Pavla, který loni opilý boural v České Čermné cestou ze zabijačky. Člen ochranné služby Vojtěch Kopp měl v krvi podle posudku...

3. března 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.