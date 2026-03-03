Pokud jste odkládali například výměnu radiátorů, a to klidně i na chalupě, neposunujte to až na léto, kdy si tím uberete čas na relaxaci během letní dovolené. Když už se tedy do výměny topných těles pustíte, je dobré mít na paměti základní moudrost. Možná vás to překvapí, ale pro správnou funkci radiátorů není nejdůležitější jejich materiál ani tvar, nýbrž jejich výkon. Ten sice může částečně ovlivnit jak materiál, tak způsob provedení radiátoru, ale zásadní význam pro výkon radiátoru má jeho plocha. Jednoduše řečeno: čím větší radiátor, tím lepší.
Pokud se rozhodnete pro výměnu v bytovém domě, neměli byste ji dělat bez ohlášení majiteli domu, nebo SVJ či družstvu. Protože o záměně musí vědět i dodavatel tepla, aby po rekonstrukci došlo k vyvážení otopné soustavy, nebo aby se do oběhového systému nedostala obyčejná voda, ale voda upravená tak, aby nezpůsobovala rezavění radiátorů.
|
Napíchněte si břízu, teď je pravý čas. Jarní míza pomůže s detoxem organismu i jarní únavou
Okenní rámy vyžadují péči
Na jaře je také dobrý čas pro seřízení oken. Už nemrzne, ještě sice nehřeje jako v červenci, ale lze ještě posoudit, kde okna profukují a zda je čas na výměnu těsnění. Často platí přesvědčení, že například plastová okna jsou „na věčné časy“.
Vydrží desítky let, bez důkladného servisu (a hlavně pravidelného) se ale neobejdou. Obvykle také bývají, i s ohledem na velikost některých okenních křídel, mnohem těžší než okna dřevěná. Zvláště kdy mají trojsklo. Často pak zjistíte, že profukování v rámech není způsobené špatným těsněním, ale jen seřízením rámu. Což platí hlavně pro často otevíraná křídla, například pro těžké balkonové dveře.
|
Je velmi levné, voňavé a funguje také jako afrodiziakum. Máte ho doma?
Poklad tam sice nenajdete, ale ušetříte
Vybavíte si scénu z oscarového filmu Kolja? Zdeněk Svěrák čistí okapy a nemá radost, že jsou prorezlé. Majitelé rodinných domů nebo víkendových sídel, pokud si nenechali namontovat plastové okapy, by měli pamatovat na pravidelné čištění okapových žlabů a rour.
Po zimě v nich určitě najdete ještě dost podzimního listí a dalších nánosů. Zvláště mokré a slepené listy vytvářejí v okapech vrstvy, které pak jsou ke stěnám odtoků pevně přilepené. Nánosy mohou zesilovat i o drobné větvičky a ptačí trus nebo mech, který tam spadává ze střešní krytiny. A ještě horší je, když potom ucpou svislé roury. O zábavu máte postaráno.
Každopádně ale dbejte na bezpečnost, a pokud si na čištění netroufnete, objednejte si profíky.