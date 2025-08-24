Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Metro.cz, Filip Jaroševský
  16:00
Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova invaze často velmi početných skupin (až stovek!) netopýrů do městských bytů, sálů nemocnic či chodeb úřadů. Záchranné stanice v takových případech vyjíždějí netopýry pochytat a vypustit zpět do přírody. Vyčerpaným jedincům pak poskytují i několikadenní léčebnou kůru. V Liberci už z jednoho bytu vysvobodili 158 netopýrů hvízdavých, z druhého o dva dny později 16. Pražská zvířecí záchranka nyní vyjíždí pro zbloudilé netopýry každý den.
Netopýři (23. srpna 2024)

Netopýři (23. srpna 2024) | foto: Český svaz ochránců přírody

V libereckém bytě našlo útočiště přes sedm desítek netopýrů. Většina z nich...
Netopýři (23. srpna 2024)
Netopýři (23. srpna 2024)
Netopýři (23. srpna 2024)
9 fotografií

Sezóna záchranným stanicím nikdy nekončí. Sotva pominula doba zvířecích mláďat, přichází doba netopýřích záletů. Běžným druhem netopýra, který za teplých letních večerů zavítá do městských bytů, je netopýr hvízdavý. V menší míře se můžeme setkat s netopýrem rezavým. Oba obývají městské parky, panelové domy a přirozené přírodní štěrbiny a dutiny. Z bytů a uzavřených prostor, pokud do nich omylem zalétnou, se velice špatně vyhánějí a není snadné je jen tak chytit. Pronikne-li vám do bytu netopýr, zhasněte, otevřete okno dokořán a opusťte místnost, aby netopýr nebyl ve stresu a měl možnost v klidu odletět. Odchyt netopýra na vlastní pěst nedoporučujeme. V případě netopýřího návštěvníka se neváhejte obrátit na odborníky, kteří vám ve všem rádi poradí.

V libereckém bytě našlo útočiště přes sedm desítek netopýrů. Většina z nich uhynula. (23. srpna 2024)

Kontakty na záchranné stanice naleznete na webu zvirevnouzi.cz Centrální dispečink záchranných stanic je na telefonu 774 155 155, Pražská zvířecí záchranka 774 155 185. Pro podrobnější informace o životě netopýrů doporučujeme i návštěvu webové stránky Českého svazu ochránců přírody Nyctalus nyctalus.cz, který provozuje i SOS netopýří linku 731 523 599.

Lokality, kterých se netopýří invaze týkají nejvíce, jsou Plzeň a Liberec. Dále pak Klatovy, Litoměřice, Karlovy Vary, Havířov, Brno, Ostrava a Křešice. V Praze jde především o zálety jednotlivců. Prozatímní letošní rekord pochází opět z Liberce, 158 jedinců netopýra hvízdavého z jednoho bytu. V takových lokalitách je nyní skutečně lepší, pokud okna nejsou opatřena síťkou, je v noci vůbec neotvírat.

Netopýr na dně džbánu i užovka „domácí“. Kdo je příště odveze? Záchranářská octavia dosluhuje

V loňském roce přijala Národní síť záchranných stanic celkem 4739 netopýrů. V tom letošním je to už 2490 a to netopýří sezóna teprve začíná!

Časté výjezdy kvůli netopýřím invazím a péče o vyčerpané nebo zraněné jedince jsou pro záchranné stanice časově i finančně velice náročné. Pomoci jim v tomto případě můžete dodržováním uvedených preventivních opatření.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Okupace Československa v roce 1968. Jak se o ní informovalo na obou stranách železné opony?

Na pražském Výstavišti se 21. srpna, v den vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, uskuteční největší společenský festival. Připomene si události, které na dlouhá desetiletí ovlivnily život...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

24. srpna 2025

Letiště Václava Havla Praha

Letadlo Airbus A220 dopravce Air France na lince z Paříže do Prahy přistává na Letišti Václava Havla Praha. Jedná se o stroj imatrikulace C-FOYA,který byl vyroben v roce 2023.

vydáno 24. srpna 2025  15:48

Divoká Šárka

Kříženec v Divoké Šárce.

vydáno 24. srpna 2025  15:47

Nebušice

Těžká technika u Nebušic.

vydáno 24. srpna 2025  15:44

Letiště Václava Havla

Pohled směr Letiště Václava Havla Praha.

vydáno 24. srpna 2025  15:44

Tuto krásnou přehlídku umění akrobatů a dalších umělců lze vnímat nejen uvnitř šapitó a mimo ně, ale i po ránu, kdy ještě tito umělci po odpoledních a večerních představeních odpočívají, aby opět...

vydáno 24. srpna 2025  15:43

Jaké to je v Senátu, který známe jen z televize, si mohli vyzkoušet návštěvníci Hradozámecké noci.

vydáno 24. srpna 2025  15:43

Do sídla Senátu ČR ve Valdštejnském paláci zavítalo mnoho návštěvníků během Hradozámecké noci na individuální prohlídku zdarma.

vydáno 24. srpna 2025  15:42

Tuto krásnou přehlídku umění akrobatů a dalších umělců lze vnímat nejen uvnitř šapitó a mimo ně, ale i po ránu, kdy ještě tito umělci po odpoledních a večerních představeních odpočívají, aby opět...

vydáno 24. srpna 2025  15:42

Tuto krásnou přehlídku umění akrobatů a dalších umělců lze vnímat nejen uvnitř šapitó a mimo ně, ale i po ránu, kdy ještě tito umělci po odpoledních a večerních představeních odpočívají, aby opět...

vydáno 24. srpna 2025  15:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tuto krásnou přehlídku umění akrobatů a dalších umělců lze vnímat nejen uvnitř šapitó a mimo ně, ale i po ránu, kdy ještě tito umělci po odpoledních a večerních představeních odpočívají, aby opět...

vydáno 24. srpna 2025  15:41

Letiště Václava Havla Praha

Autobus SOR NB18 evidenčního čísla 5050 s připomínkou 100.výročí autobusové dopravy v metropoli (1925-2025) jsem viděl u Letiště Václava Havla Praha . Vůz byl vyroben v roce 2019.

vydáno 24. srpna 2025  15:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.