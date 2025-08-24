Sezóna záchranným stanicím nikdy nekončí. Sotva pominula doba zvířecích mláďat, přichází doba netopýřích záletů. Běžným druhem netopýra, který za teplých letních večerů zavítá do městských bytů, je netopýr hvízdavý. V menší míře se můžeme setkat s netopýrem rezavým. Oba obývají městské parky, panelové domy a přirozené přírodní štěrbiny a dutiny. Z bytů a uzavřených prostor, pokud do nich omylem zalétnou, se velice špatně vyhánějí a není snadné je jen tak chytit. Pronikne-li vám do bytu netopýr, zhasněte, otevřete okno dokořán a opusťte místnost, aby netopýr nebyl ve stresu a měl možnost v klidu odletět. Odchyt netopýra na vlastní pěst nedoporučujeme. V případě netopýřího návštěvníka se neváhejte obrátit na odborníky, kteří vám ve všem rádi poradí.
Kontakty na záchranné stanice naleznete na webu zvirevnouzi.cz Centrální dispečink záchranných stanic je na telefonu 774 155 155, Pražská zvířecí záchranka 774 155 185. Pro podrobnější informace o životě netopýrů doporučujeme i návštěvu webové stránky Českého svazu ochránců přírody Nyctalus nyctalus.cz, který provozuje i SOS netopýří linku 731 523 599.
Lokality, kterých se netopýří invaze týkají nejvíce, jsou Plzeň a Liberec. Dále pak Klatovy, Litoměřice, Karlovy Vary, Havířov, Brno, Ostrava a Křešice. V Praze jde především o zálety jednotlivců. Prozatímní letošní rekord pochází opět z Liberce, 158 jedinců netopýra hvízdavého z jednoho bytu. V takových lokalitách je nyní skutečně lepší, pokud okna nejsou opatřena síťkou, je v noci vůbec neotvírat.
Netopýr na dně džbánu i užovka „domácí“. Kdo je příště odveze? Záchranářská octavia dosluhuje
V loňském roce přijala Národní síť záchranných stanic celkem 4739 netopýrů. V tom letošním je to už 2490 a to netopýří sezóna teprve začíná!
Časté výjezdy kvůli netopýřím invazím a péče o vyčerpané nebo zraněné jedince jsou pro záchranné stanice časově i finančně velice náročné. Pomoci jim v tomto případě můžete dodržováním uvedených preventivních opatření.