Čtete etikety? Odbornice vysvětluje, na co si dát pozor u doplňků stravy

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  17:38
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Jitka Götzová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství České republiky | foto: MZE ČR

Bezpečnost potravin na českém trhu je vysoká. Přesto je dobré občas si přečíst na etiketě, co jíme. Jitka Götzová, ředitelka Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR upozorňuje na některé záludnosti. Buďte opatrní, když vám někdo po telefonu nabízí zázračný doplněk stravy na vyléčení všech neduhů. Doplňky stravy? Proč ne, ale pestrá strava je nejlepší.

Jitka Götzová, ředitelka Odboru bezpečnosti potravin ministerstva zemědělství, přiznává, že po dvaceti letech v oblasti bezpečnosti potravin se u ní jistá profesní „zaujatost“ projevuje. Také upozorňuje, že bychom měli věnovat pozornost informacím na obalech. Například u doplňků stravy.

Profesní deformaci přiznáváte. Jak se to projevuje?
Když jdu nakoupit, čtu podrobně všechny informace na etiketách. Takže se pohybuji mezi regály neúměrně dlouho a už jsem se dočkala toho, že mě ochranka podezřívala z toho, že kradu. Musím vysvětlovat, že jsem opravdu jenom zvědavá.

Zeptám se přímo. Jsou potraviny v českých obchodech bezpečné?
Ano. Na našem trhu je tohoto zboží hodně a za bezpečnost zodpovídají buď výrobci, dovozci, nebo subjekt, který výrobek uvádí na trh. Přesto bych doporučovala, aby si lidé četli, co se na etiketách píše. Stále to vysvětlujeme a klademe na to velký důraz.

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Jenže když budu číst všechno podrobně jako vy, tak se z pěti minut nákupu stane hodina.
Většinu potravin ale i vy nakupujete dlouhodobě, stále to samé nebo podobné. Když sáhnete po něčem novém, asi byste si měla údaje prostudovat. Když už ne v obchodě, tak alespoň doma. Taky už máme chytré mobily, takže si lze leccos ihned dohledat na internetu.

Kdybyste kontrolovali každý nový výrobek, který přichází do obchodů, asi byste měli víc zaměstnanců, než je lidí v republice.
Jak jsem už řekla, za bezpečnost výrobku, zodpovídá ten, kdo ho vyrábí nebo dováží nebo uvádí na trh. Kontrolovat každou potravinu by bylo samozřejmě nad naše síly. My se například zaměřujeme na výrobky, pokud se vyskytnou nějaké problémy. Například když se vyskytne salmonela v drůbežím mase. Pozornost věnujeme i citrusovým plodům kvůli zbytkům pesticidů. Nebo v období Vánoc se zaměřujeme na oříšky, pistácie a podobně. Všichni pečou a v těchto potravinách se mohou vyskytovat plísně a mykotoxiny.

V rámci nejrůznějších kampaní se nyní hovoří i o doplňcích stravy. Stala se z nich velká móda. Lidé od nich čekají zázraky.
Doplňky stravy jsou jedním z témat naší letošní kampaně. Chceme, aby si lidé dávali pozor na to, co to opravdu je, že to není lék, že doplňky stravy neprocházejí hodnocením, jakým procházejí léky. Doplněk stravy spadá do kategorie potravin.

Odlišuje se tedy v něčem od běžných potravin?
Platí pro něj o něco přísnější pravidla než pro běžné potraviny. Ten, kdo ho uvádí na trh, ho musí notifikovat, včetně etikety, aby bylo jasné jeho složení a abychom věděli, jaký doplněk stravy se na trhu objeví. Potravinářská inspekce ho může případně zkontrolovat.

Na co by si měl zákazník dát tedy pozor?
Hlídat si, zda má výrobek veškeré povinné informace. Jaké má složení a jaké je dávkování. Informace by měly být nejen na obalu, když ho kupujete v kamenném obchodě, ale i na e-shopu. Jakmile scházejí, osobně bych se tomu vyhnula. Obezřetná bych byla zvláště u reklam, které jsou často cílené na seniory. Kde nějaký lékař doporučuje přímo zázračné účinky, ale vy v té inzerci nevidíte složení, někdy ani nevidíte, jak vypadá. Často probíhá takový prodej po telefonu, kde vám nabídnou úžasnou slevu z tisíce na tři sta korun, pokud si to objednáte ihned. Lidé mají tendenci věřit zázračnému marketingu.

Co vy z takových neinformací vyčtete?
Předně nevíte, co vám po té telefonické objednávce pošlou. Taky to může být signál, že výrobek u nás není notifikovaný, možná ani není z Česka, ani z Evropské unie. Varovaly by mě už ty „zázračné účinky“. Že vyléčí klouby, cukrovku, vysoký tlak...

Pokud budu v zoufalé situaci, asi na zázraky uslyším.
Řeknu to jinak. Když si půjdete koupit nové auto, pračku, televizor, tak si asi nastudujete návod, necháte si to třeba osobně vysvětlit od prodavače. Stejnou pozornost byste měl věnovat i tomu, co jíte. Ohledně doplňků stravy klidně konzultovat s odborníkem. I s vaším lékařem, protože on vás může upozornit na případné komplikace.

Ty mohou být jaké?
Některé doplňky stravy například obsahují látky, které ruší účinky některých léků. Třeba vitamin K může narušovat účinnost léků na ředění krve, třezalka tečkovaná by se neměla kombinovat s antidepresivy nebo antikoncepcí. Když už si něco podobného jdete koupit, tak to proberte třeba s lékárníkem.

Jaká tvrzení by mě měla také varovat? Je nějaký seznam „zakázaných slov“?
Na doplňku stravy by nikdy nemělo být napsáno, že léčí nemoci nebo jim předchází. Takové informace jsou považovány za klamání spotřebitele. Když se něco podobného například v internetovém obchodě objeví, když tam scházejí uvedené informace o složení či dávkování, je to už možnost, aby inspekce zasáhla a lze takový výrobek, nebo dokonce celý e-shop zakázat. Na doplňcích stravy se můžete dočíst i o účincích na zdraví. Uvádění takových informací ale má svá pravidla.

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Jak by ona slova měla znít...
Přispívá nebo může přispět. Příklad: Biotin přispívá k udržení normálního stavu pokožky. Fosfor přispívá k udržení normálního stavu kostí. Hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání. Hořčík přispívá k normálnímu energetickému metabolismu. Použitá zdravotní tvrzení musí být schválená na úrovni EU a jsou zapsaná v seznamu schválených zdravotních tvrzení. Když takto formulovaná tvrzení najdete na etiketě, je všechno v pořádku.

Stejně je překvapivé, jak zájem o doplňky stravy roste.
Některá omezení v našich krajích jsou a má například smysl doplňovat vitamin D, který nám jinak dává slunce. Má smysl jíst rybí tuk, který jsme jako děti musely s odporem polykat ze lžičky. V současnosti už má rybí tuk přijatelnou podobu v tabletách. Ale vždy je důležitá normální pestrá strava a nenahrazovat běžné potraviny, například ovoce a zeleninu, doplňky stravy. Jak už vyplývá z pojmenování, je to jen doplněk. Ne lék.

I tak tomu ale hodně lidí bezmezně věří.
Jednou se k nám dovolal pán, který si nakoupil doplňky stravy za hodně peněz. Na cukrovku. A že to neúčinkuje. Řekla jsem mu, ať se hlavně pestře stravuje, jí hodně zeleniny, ovoce, malé porce pravidelně a na doplňky stravy se nespoléhá. Povídal, že mu říkám to samé co jeho lékařka. Jenže to bylo podle něho moc složité. On se nechtěl vzdát svých bůčků, svých sladkostí, a že by to chtěl vyřešit zázračnými a drahými doplňky. Ty mu ale jen spolykají velkou část financí a nic nevyléčí.

Pokud rovnou nezavolám na ministerstvo, kde najdu bezpečné informace o bezpečných potravinách?
Můžete jít rovnou na internetové stránky EFSA, kde je přímo sekce letošní kampaně Safe2Eat v češtině. Nebo na stránku bezpecnostpotravin.cz, kde publikujeme konkrétní informace o problémových potravinách, můžete se tam propojit přímo s Potravinovým ombudsmanem. Nesmím zapomenout ani na stránku viscojis.cz, která upozorní například na to, co je a co není zdravé stravování. Nevyhovující potraviny zjištěné úřední kontrolou můžete najít na webových stránkách SZPI s názvem potravinynapranyri.cz.

EFSA, Safe2Eat a vůbec o bezpečné potravině

  • Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve spolupráci s ministerstvem zemědělství v letošním ročníku kampani Safe2Eat nabízí praktické a srozumitelné informace o doplňcích stravy.
  • „Existují vážné obavy týkající se zavádějícího marketingu některých produktů. Vítáme proto příležitost přispět k osvětě o této komplexní problematice,“ uvádí v souvislosti s kampaní Safe2Eat Jindřich Fialka, vrchní ředitel sekce potravinářství ministerstva zemědělství a potravinový ombudsman.
  • Legislativa doplňky stravy definuje jako potraviny, jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu a které jsou koncentrovaným zdrojem vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek s nutričním či fyziologickým účinkem. Nejsou určeny k léčbě nemocí.
  • Jedním z nejzávažnějších rizik spojených s konzumací doplňků stravy je nadužívání či překračování bezpečného dávkování. Mnozí spotřebitelé si neuvědomují, že i „zdravé“ látky mohou být v nadměrných dávkách toxické a způsobit vážné problémy.
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