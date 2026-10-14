Návrat Hvězdné brány po 15 letech? Amazon zrušil verzi pro pamětníky a mění plán

Metro.cz
Kinobox   19:37
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Hvězdná brána se otevírá. Znovu a po marvelovsku | foto: Showtime

Už podruhé se pokouší Amazon oživit kultovní sci-fi franšízu Hvězdná brána. Tentokrát vývoj nového seriálu svěřil tvůrkyni marvelovských hitů WandaVision a Agatha: Za vším schovaná. Jaké plány má studio s návratem oblíbeného vesmírného dobrodružství a proč předchozí projekt skončil ještě před realizací? Více o tématu přináší Jakub Vopelka z webu kinobox.cz.

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Fanoušci Hvězdné brány se ještě nemusí vzdávat naděje. Amazon MGM Studios zahajuje další pokus o návrat slavné sci-fi franšízy, tentokrát pod vedením Jac Schaeffer, tvůrkyně marvelovských seriálů WandaVision a Agatha: Za vším schovaná. Předchozí projekt scenáristy Martina Gera přitom studio letos v létě odpískalo. Zda nová verze skutečně dorazí na obrazovky a jak naloží s desítkami let existující mytologií, však zatím zůstává ve hvězdách.

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Nová série je zatím ve vývoji

Schaeffer podle informací magazínu Variety vyvíjí pro Amazon nový seriál ze světa Hvězdné brány. Projekt vzniká jako součást její celkové smlouvy se studiem, kterou uzavřela letos. K výkonným producentům se připojí Joby Harold a Tory Tunnell z produkční společnosti Safehouse Pictures. V blízké budoucnosti se má zformovat scenáristická místnost, kde se začne rýsovat podoba nové série. Zatím jde ovšem o vývoj projektu, nikoli o oznámenou objednávku hotového seriálu, a Amazon ani Schaeffer se k informacím oficiálně nevyjádřily.

Hvězdná brána se otevírá. Znovu a po marvelovsku

Druhý pokus Amazonu

Pro Amazon jde přitom už o druhý pokus o oživení franšízy, kterou roku 1994 odstartovala kultovní Hvězdná brána Rolanda Emmericha s Kurtem Russellem, načež ji reprezentoval také u nás populární seriál od Showtime.

Loni v listopadu studio oznámilo novou Hvězdnou bránu se scenáristou a showrunnerem Martinem Gerem, který na sáze vyrůstal profesně: pracoval na Hvězdné bráně SG-1 i jejím spin-offu Atlantida a podílel se také na Hlubokém vesmíru. Projekt měl navázat na dosavadní seriálový svět, jenže letos v červnu mu vystavili stopku. Podle zákulisních informací se vedení Amazonu obávalo, že Gerovo pojetí osloví především stávající fanoušky a nebude mít dostatečně široký dosah.

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Od marvelovských experimentů k bráně

Volba nové showrunnerky předběžně vypovídá o pozměněných ambicích. Schaeffer na sebe výrazně upozornila seriálem WandaVision, který spojil marvelovské superhrdiny s formálními hříčkami a proměnami televizních žánrů. Následně vytvořila také spin-off s Kathryn Hahn, na němž působila jako showrunnerka, scenáristka, výkonná producentka i režisérka. Vedle práce pro Marvel napsala například komedii Podfukářky a disneyovský krátký film Ledové království: Vánoce s Olafem. Její dosavadní tvorba tedy zahrnuje jak hravé experimentování s žánrem, tak příběhy zasazené do již zavedených fikčních světů.

Hvězdná brána se otevírá. Znovu a po marvelovsku

Pokračování, reboot, nebo něco mezi?

A mezi ně rozhodně patří i Hvězdná brána, která má nejen početnou fanouškovskou základnu, ale i rozsáhlou mytologii a pravidla, která se nedají ledabyle přepisovat. Zároveň však od konce Hlubokého vesmíru v roce 2011 žádný nový hraný seriál z hlavní linie nevznikl a Amazon zřejmě pátrá po konceptu, který by vedle nostalgie nabídl také důvod, proč ho po letech zpřístupňovat zcela odlišnému publiku. Jestli Schaeffer připraví pokračování, reboot, nebo něco mezi, zatím nikdo neprozradil. V tuto chvíli není známá ani zápletka, obsazení či plánovaný termín premiéry. Hvězdná brána tedy zůstává otevřená. Jen zatím není jasné, kdo jí projde a na jakou planetu s ní zavítáme.

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