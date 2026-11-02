Návrat Rusů staví hokejové sponzory před rozhodnutí. Tipsport už odmítá reklamu

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
Sport   11:43
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Enyaq Coupé RS v pražské O2 aréně je nepřehlédnutelný.

Enyaq Coupé RS v pražské O2 aréně je nepřehlédnutelný. | foto: Škoda Auto

Superb třetí generace určený pro potřeby organizátorů při MS v hokeji v Praze v...
Automobilka Škoda je již 31 let hlavním sponzorem MS v hokeji.
Do síně slávy IIHF byl uveden národní tým Česka, který zvítězil na zimních...
Obrovské zklamání, Češi skončili na domácím MS čtvrtí. Na fotce vlevo Roman...
5 fotografií
Návrat ruských reprezentací na světové šampionáty přinesl ostrou kritiku. Vyjádřily se mimo jiné firmy, které hokej financují. Například Tipsport odmítá reklamu při ruských zápasech, další sponzoři konzultují postup s partnery. Pozornost však poutá Škoda Auto, která před pěti lety pohrozila odchodem kvůli Bělorusku.

Sportovní arbitrážní soud (CAS) v pátek 30. října otevřel ruským týmům cestu zpět na mezinárodní hokejové šampionáty v sezoně 2026/2027. Podle arbitráže Mezinárodní hokejová federace (IIHF) dostatečně nedoložila bezpečnostní důvody jejich vyloučení. Federace s verdiktem nesouhlasí, bude ho však respektovat. Rozhodnutí se týká také nadcházejícího lednového mistrovství světa hokejistek do 18 let v Ostravě.

Vedle svazů a pořadatelů tak na novou situaci reagují i sponzoři. Budou chtít své značky spojovat s turnaji, na nichž nastoupí Rusko?

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Tipsport: „Bez naší reklamy“

Konkrétní postoj už zaujal Tipsport, partner světových šampionátů IIHF. Odmítá prezentaci své značky při utkáních ruského národního týmu.

„Stejně tak si neumíme představit, že by u zápasů s Ruskem na MS byla naše reklama – ani na ledě, ani v televizních přenosech,“ řekl Hospodářským novinám mluvčí společnosti Václav Sochor.

Společnost podle Sochora nehodlá ani vypisovat kurzy na ruskou reprezentaci, stejně jako je nevypisuje na KHL a další ruské či běloruské soutěže. Úplný odchod ze sponzoringu šampionátů však tímto stanoviskem neoznámila.

Měla by česká reprezentace odmítnout účast na mistrovství světa v hokeji, pokud na něm nastoupí Rusko?

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Firmy se obracejí na Český hokej

Partneři české reprezentace zdůrazňují především společný postup s tuzemským svazem, který s účastí Ruska během pokračující agrese proti Ukrajině nesouhlasí. „Postoj Komerční banky je plně v souladu se stanoviskem Českého hokeje, našeho partnera,“ uvedla pro Seznam Zprávy mluvčí banky Zuzana Čepelková.

Mluvčí Datartu Petra Psotková dále sdělila, že pro společnost je v této věci zásadní především postoj Českého hokeje. Mluvčí Fortuny Petr Šrain označil předvídání dalšího vývoje za předčasné. Firma podle něj situaci sleduje, ztotožňuje se se stanoviskem českého svazu a další postup s ním chce diskutovat.

U jednotlivých reakcí je přitom třeba rozlišovat partnerství s českou reprezentací od podpory samotných světových šampionátů. Zatímco Tipsport se vyjadřuje k reklamě na mistrovství světa, partneři Českého hokeje odkazují především na spolupráci s národním svazem.

Superb třetí generace určený pro potřeby organizátorů při MS v hokeji v Praze v roce 2015.
Automobilka Škoda je již 31 let hlavním sponzorem MS v hokeji.
Do síně slávy IIHF byl uveden národní tým Česka, který zvítězil na zimních olympijských hrách v Naganu 1998.
Obrovské zklamání, Češi skončili na domácím MS čtvrtí. Na fotce vlevo Roman Červenka, uprostřed Jaromír Jágr.
5 fotografií

Co udělá Škoda?

Pozornost poutá také Škoda Auto. Dlouholetý hokejový partner zatím v citovaném vyjádření neoznámil, že by kvůli návratu ruských reprezentací podporu omezil. „Škoda Auto rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu bere na vědomí, situaci pozorně sleduje a je v kontaktu se svými partnery,“ řekl pro Metro.cz mluvčí Martin Ježek. Z vyjádření zatím nevyplývá, zda zvažuje změnu rozsahu sponzoringu nebo omezení prezentace značky při ruských utkáních.

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Právě Škoda přitom v minulosti ukázala, že svou podporu dokáže podmínit. V lednu 2021 oznámila, že odstoupí ze sponzorování mistrovství světa, pokud Bělorusko zůstane jeho spolupořadatelem. Země tehdy čelila kritice kvůli násilným zásahům proti odpůrcům režimu Alexandra Lukašenka. „Z tohoto důvodu Škoda Auto odstoupí z pozice sponzora Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF 2021, pokud bude Bělorusko potvrzeno jako jeho spolupořadatel,“ oznámila tehdy automobilka. Svůj krok zdůvodnila ochranou lidských práv.

O dva dny později IIHF Minsku pořadatelství odebrala. Rozhodnutí oficiálně vysvětlila bezpečnostními riziky a nemožností zajistit ochranu účastníků. Odmítnutí sponzoringu tak provázelo širší tlak na pořadatelství v Bělorusku, nebylo však jediným doloženým důvodem přesunu.

Co na to svět?

  • Návrat ruských týmů má také ekonomické důsledky pro pořadatele. Předseda představenstva německého hokejového svazu Frank H. Lutz připustil, že Německo musí zvážit i možnost vzdát se pořádání mužského mistrovství světa v květnu 2027. Účast Ruska by podle něj zvýšila náklady na zajištění bezpečnosti. „A my se nemůžeme vystavit ekonomickému riziku, které už nedokážeme unést,“ uvedl Lutz. Další postup podle něj závisí také na přístupu německé vlády. O odevzdání pořadatelství zatím rozhodnuto není.
  • Rozhodné stanovisko během víkendu vydal i zástupce kanadské vlády, tajemník pro sport Adam van Koeverden uvedl, že Kanada je připravena neudělit víza Rusům, kteří by přijeli v prosinci reprezentovat na juniorském šampionátu.
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