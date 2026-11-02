Sportovní arbitrážní soud (CAS) v pátek 30. října otevřel ruským týmům cestu zpět na mezinárodní hokejové šampionáty v sezoně 2026/2027. Podle arbitráže Mezinárodní hokejová federace (IIHF) dostatečně nedoložila bezpečnostní důvody jejich vyloučení. Federace s verdiktem nesouhlasí, bude ho však respektovat. Rozhodnutí se týká také nadcházejícího lednového mistrovství světa hokejistek do 18 let v Ostravě.
Vedle svazů a pořadatelů tak na novou situaci reagují i sponzoři. Budou chtít své značky spojovat s turnaji, na nichž nastoupí Rusko?
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Tipsport: „Bez naší reklamy“
Konkrétní postoj už zaujal Tipsport, partner světových šampionátů IIHF. Odmítá prezentaci své značky při utkáních ruského národního týmu.
„Stejně tak si neumíme představit, že by u zápasů s Ruskem na MS byla naše reklama – ani na ledě, ani v televizních přenosech,“ řekl Hospodářským novinám mluvčí společnosti Václav Sochor.
Společnost podle Sochora nehodlá ani vypisovat kurzy na ruskou reprezentaci, stejně jako je nevypisuje na KHL a další ruské či běloruské soutěže. Úplný odchod ze sponzoringu šampionátů však tímto stanoviskem neoznámila.
Firmy se obracejí na Český hokej
Partneři české reprezentace zdůrazňují především společný postup s tuzemským svazem, který s účastí Ruska během pokračující agrese proti Ukrajině nesouhlasí. „Postoj Komerční banky je plně v souladu se stanoviskem Českého hokeje, našeho partnera,“ uvedla pro Seznam Zprávy mluvčí banky Zuzana Čepelková.
Mluvčí Datartu Petra Psotková dále sdělila, že pro společnost je v této věci zásadní především postoj Českého hokeje. Mluvčí Fortuny Petr Šrain označil předvídání dalšího vývoje za předčasné. Firma podle něj situaci sleduje, ztotožňuje se se stanoviskem českého svazu a další postup s ním chce diskutovat.
U jednotlivých reakcí je přitom třeba rozlišovat partnerství s českou reprezentací od podpory samotných světových šampionátů. Zatímco Tipsport se vyjadřuje k reklamě na mistrovství světa, partneři Českého hokeje odkazují především na spolupráci s národním svazem.
Co udělá Škoda?
Pozornost poutá také Škoda Auto. Dlouholetý hokejový partner zatím v citovaném vyjádření neoznámil, že by kvůli návratu ruských reprezentací podporu omezil. „Škoda Auto rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu bere na vědomí, situaci pozorně sleduje a je v kontaktu se svými partnery,“ řekl pro Metro.cz mluvčí Martin Ježek. Z vyjádření zatím nevyplývá, zda zvažuje změnu rozsahu sponzoringu nebo omezení prezentace značky při ruských utkáních.
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Právě Škoda přitom v minulosti ukázala, že svou podporu dokáže podmínit. V lednu 2021 oznámila, že odstoupí ze sponzorování mistrovství světa, pokud Bělorusko zůstane jeho spolupořadatelem. Země tehdy čelila kritice kvůli násilným zásahům proti odpůrcům režimu Alexandra Lukašenka. „Z tohoto důvodu Škoda Auto odstoupí z pozice sponzora Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF 2021, pokud bude Bělorusko potvrzeno jako jeho spolupořadatel,“ oznámila tehdy automobilka. Svůj krok zdůvodnila ochranou lidských práv.
O dva dny později IIHF Minsku pořadatelství odebrala. Rozhodnutí oficiálně vysvětlila bezpečnostními riziky a nemožností zajistit ochranu účastníků. Odmítnutí sponzoringu tak provázelo širší tlak na pořadatelství v Bělorusku, nebylo však jediným doloženým důvodem přesunu.
Co na to svět?