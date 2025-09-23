Dříve se zaměstnavatelé často odvolávali na organizační změny a nabízeli rodičům podobné, ale nikoli stejné pracovní místo. Novela nyní jasně stanovuje, že:
- zaměstnavatel je povinen vrátit zaměstnance na původní pozici
- pokud místo už neexistuje, musí nabídnout práci odpovídající pracovní smlouvě ve stejné lokalitě
- zaměstnavatel musí zajistit stejné pracovní podmínky jako před rodičovskou.
„Garance přináší rodičům jistotu, že se po několikaleté pauze nebudou muset adaptovat v úplně jiné roli,“ říká Anna Kevorkyan, ředitelka portálu JenPráce.cz.
Možnost přivýdělku i během rodičovské
Příklady přivýdělku při rodičovské:
Novinkou je, že rodiče mohou na stejné pracovní pozici pracovat už během rodičovské dovolené, a to formou dohod (DPP, DPČ).
Podle HR odbornice Zuzany Paulové jde o velký benefit: „Pracování při rodičovské umožňuje udržovat kontakt s oborem a usnadňuje pozdější návrat do práce.“
Zkrácený úvazek a flexibilní pracovní doba
Velkou výhodou je možnost domluvit se se zaměstnavatelem na zkráceném úvazku. Rodiče dětí do 15 let mají na tento režim dokonce právní nárok, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody.
Novela přináší i možnost samostatného plánování směn:
- zaměstnanec si může sám rozvrhnout pracovní dobu
- po dohodě je možné vynechat noční či víkendové směny
- flexibilita platí i pro dohody o práci mimo pracovní poměr
„To rodičům výrazně usnadňuje skloubení péče o děti s prací,“ doplňuje Kevorkyan.
Mateřská a rodičovská dovolená: jak dlouho trvá
- Mateřská dovolená: běžně 28 týdnů, při narození dvou a více dětí 37 týdnů.
- Rodičovská dovolená: lze čerpat až do 3 let věku dítěte.
„Volba délky je čistě na rodičích a souvisí s čerpáním rodičovského příspěvku. Právě tato flexibilita umožňuje lépe plánovat návrat do zaměstnání,“ říká Kevorkyan.