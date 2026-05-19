Prsteny moci jsou mizerná adaptace Druhého věku J. R. R. Tolkiena, která i ve své aktuální druhé sérii zůstává bezduchou, plytkou, nudnou a frustrující záležitostí, jež nemá nic z autorovy hloubky, osobitosti, magie či zvláštního, krásného smutku. I takové názory na seriál ze světa Pána prstenů od Amazonu, který má v budoucnu čítat pět řad, se můžete dočíst od tuzemských recenzentů.
Příběh odehrávající se ve Druhém věku Středozemě, jemuž slouží jako adaptační zdroje Tolkienovy Dodatky Návratu krále, část Silmarillionu nazvaná Akallabeth a druhá část Nedokončených příběhů, lze v těchto týdnech sledovat na obrazovkách TV Nova. Je proto ideální chvíle připomenout si, čím vším je tahle milovaná i nenáviděná seriálová adaptace zajímavá.
Z Prime video na Novu
Prsteny moci lze sledovat na obrazovkách Novy každý čtvrtek od dvaceti hodin, a to vždy dva díly za sebou. Aktuálně běží konec první série, od 28. května na něj bez přerušení navazuje série druhá. Seriál, který původně vznikl pro streamovací platformu Amazon Prime video, začíná dobou křehkého míru před blížící se bouří. Sledujeme společenství postav, které čelí znovuobjevení temného zla ve Středozemi. Prsteny moci se odehrávají v době takzvaného Druhého věku Středozemě, tedy v dobách, kdy došlo k ukování mocných šperků, podle nichž seriál nese název. A také čelí válce se záporákem Sauronem a vzestupu a pádu Tolkienovy variace na Atlantidu – ostrovní říše Númenor. Jak už jsme nakousli, tvůrci se museli při tvorbě seroše potýkat s nejednou překážkou. Druhý věk je totiž období, ke kterému zanechal Tolkien nejméně noticek. Nevyhnutelně tak dochází ke zjednodušování Tolkienova odkazu. Přesto se jim podle fanoušků seriálu daří servírovat divákům atmosférickou podívanou.
Diverzita, která se hodí do krámu
„Skoro všechny mužské postavy jsou zatím zbabělci, idioti nebo obojí. Pouze Galadriel je statečná, chytrá a krásná,“ postěžoval si na adresu seriálu v době premiéry jeho první řady miliardář Elon Musk.
Přidal se tak k nemálo početné části fandů, kteří vyčítají seriálu každou odchylku od kánonu.
Diváky toho na seriálové adaptaci pochopitelně štve mnohem víc. Někomu jsou trnem v oku černí hobiti, jiného nadzvedávají ze židle nesmrtelní, ale zároveň poněkud přestárlí elfové. Dočkali jsme se také trpaslic, jejichž tváře nejsou pořádně zarostlé vousem. V seriálu jsou obecně postavy až přespříliš „nagenderovány“, s čímž se Tolkien, respektive Peter Jackson ve svých kultovních filmech naprosto nepáral. Diverzita je holt žádoucí jen tehdy, kdy se to hodí do krámu. V tomto ohledu je třeba dát hejtrům za pravdu.
Předražené zklamání
Opakující se body kritiků seriálu na českém internetu perfektně shrnuje dvojice spřátelených filmových webů – MovieZone.cz a TVZone.cz. Podle místních autorů jsou Prsteny moci jedním z největších zklamání drahé televizní produkce posledních let. Kritizují hlavně katastrofální scénář, umělé a pseudovznešené dialogy, nelogické chování postav a pocit, že seriál vůbec nechápe hlavní témata J. R. R. Tolkiena, tedy melancholii, mýtus a pomíjivost. Znovu zaznívá, že obří rozpočet není emocionálně poznat a že vše působí sterilně, korporátně a bez duše. Validní je, že se jejich kritika netočí primárně kolem woke témat, ale spíš kolem mizerné dramaturgie, špatně napsaných konfliktů a nepochopení předlohy. Z jejich textů je cítit i odpor k tomu, jak k projektu přistoupil samotný Amazon. Jako by miliardová investice měla automaticky vytvořit nový Tolkienův fenomén.
Za vším hledej Bezose?
V tomto ohledu je třeba zmínit klíčovou roli zakladatele Amazonu Jeffa Bezose, který je mimochodem obří Tolkienův fanoušek. Ten chtěl pro streamovací platformu dlouhá léta vlastní vlajkovou fantasy značku po vzoru Hry o trůny, což samo o sobě není nic iracionálního. Problém je ale v tom, že se jeho fanoškovství nepropsalo do výsledného produktu. Když firma přistupuje k umění primárně jako k obřímu produktu a algoritmické značce, publikum to často vycítí. Ty „nejzlejší“ jazyky nyní hovoří o tom, že je seriál s mimořádně vysokým rozpočtem (první řada stála 465 milionů dolarů) ztrátový podnik. A kdyby nebylo Bezose, nejspíš by se plány na další sezony seriálu ve vší tichosti zastavily.
Mimo českou bublinu jsou nicméně reakce na seriál smíšenější a část zahraničních kritiků naopak chválí výpravu, hudbu a atmosféru.
V českém znění dostaly postavy výrazné hlasy. Elfskou válečnici Galadriel dabuje Nina Horáková, postavu Elronda Jan Batěk a Halbranda Ondřej Brzobohatý.