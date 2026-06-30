Sbírka Daránek žije již šestým rokem. Komu je určena a jak se za tu dobu proměnily její záměry?
Sbírka pomáhá dětem, které vyrůstají v rodinách zasažených chudobou nebo ztrátou bezpečného zázemí. Některé si kvůli špatné finanční situaci rodiny nemohou dovolit školní výlet, jiné letní tábor, obědy se spolužáky nebo bezpečné místo na hraní. V tom je zadání sbírky Daránek od začátku neměnné. Obměňují se však konkrétní záměry, podle aktuální potřebnosti.
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Veřejnost si často pod pojmem „děti v nouzi“ představí jen finanční chudobu. S jakými dalšími nesnázemi se ve vaší praxi setkáváte?
Finanční chudoba rodiny je smutným základem dalších potíží. Pokud musí rodina drasticky šetřit a leccos si odříci, odrazí se to právě na dětech, které nemohou prožívat dětské radosti se svými vrstevníky, jako například pobyt na zmiňovaných dětských táborech. Pro zdravý vývoj dětí je neméně důležité, aby si mohly hrát. Houpačka, skluzavka nebo pískoviště mohou působit jako obyčejná součást dětského světa. Pro děti vyrůstající v azylových domech však znamenají mnohem víc – jsou místem, kde si mohou bezstarostně hrát, přenést se do „svého světa“ a při tom navazovat dětská přátelství. A důležitá pro zdravý vývoj jsou také nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Tam najdou dospěláky, kteří jim „konečně“ naslouchají, berou je vážně a hledají řešení jejich problémů. Což je velmi podstatné.
Kolik dětí v Česku podle vašich zkušeností nemá přístup k běžným věcem, které jejich vrstevníci považují za samozřejmost – například školním výletům, kroužkům nebo dětským táborům?
Podle varování odborníků počet rodin v Česku, žijících v chudobě anebo kterým hrozí propad do chudoby, stále narůstá. A je rovněž prokázáno, že „chudoba je dědičná“, děti kopírují vzory, které vidí a přenášejí si tato „stigmata“ do svého života. Vyrůstají tedy u nás tisíce dětí, které si nemohou dovolit školní výlet, kroužek nebo bezpečné bydlení a tím jsou předem omezené a vyloučené. Daránek se tak snaží tento „začarovaný kruh“ přetnout.
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Na co konkrétně letos putují vybrané peníze?
Záměrů je několik. Azylový dům pro matky s dětmi v Kojetíně slouží rodinám v tíživé životní situaci. Právě zde chce Daránek pomoci vybudovat nový herní prostor s dřevěným domečkem, skluzavkou a pískovištěm. Děti v Domově sv. Anny pro matky s dětmi v Náchodě si přály nové místo na hraní. Stávající hřiště už po letech využívání dosluhuje. V Aši pomůže Daránek obnovit herní prvky na zahradě Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Děti, které vyrůstají v azylovém domě, často zažívají nejistotu kvůli ztrátě skutečného domova. Bezpečné místo pro hru, pohyb a společné trávení času jim může pomoci znovu zažívat obyčejné dětské radosti a pocit bezpečí. A stejný význam – společné zážitky a tím posílení vědomí přijetí a posílení vlastního sebevědomí znamená podpora letních táborů pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tradičně půjde o podporu dětských táborů ve středních a jižních Čechách anebo zážitkového pobytu pro děti v Orlických horách. Na Ostravsku dětem pořídí díky Daránkovi školní aktovky a pomůcky, obědy, nové brýle nebo sportovní vybavení na tělocvik. Na Třebíčsku pak Daránek podpoří dětskou paliativní péči.
O sbírce
Můžete uvést konkrétní příklad dítěte nebo rodiny, kterým Daránek pomohl?
Díky příspěvku od Daránka mohla malá Viktorka, dívka se zdravotními problémy, postoupit operaci metodou Ulzibat. Díky ní se se Viktorčin stav výrazně zlepšil, což jí umožnilo získat větší samostatnost. V kutnohorském charitním Středisku Na Sioně díky příspěvku od Daránka pořídili interaktivní podlahu, která přináší nové možnosti při práci s dětmi s ADHD a autismem. Jeden z klientů, desetiletý chlapec s diagnózou autismu, velmi dobře reaguje na tablet, ale má obtíže v sociálním prostředí. Interaktivní podlaha mu pomáhá lépe pochopit a procvičit sociální interakce s vrstevníky, tyto nové dovednosti následně používá v běžném životě.