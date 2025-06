Červen v metropoli bude nabitý pivními akcemi Pivovar Strahov slaví čtvrtstoletí! Na mejdan, který se koná 6. června, ale mohou dorazit všichni milovníci piva. Čeká je den plný orosených novinek, výborného jídla a přátelské atmosféry. Návštěvníci akce 25 let Pivovaru Strahov mohou ochutnat například Barrel-aged Baltic Porter dozrávaný v sudu po whisky a kávě, dostupný bude na čepu i v lahvích. Speciálně pro oslavu je uvařen i Spruce Spire – světlý ležák se svěží vůní smrkových výhonků.

mohou ochutnat například Barrel-aged Baltic Porter dozrávaný v sudu po whisky a kávě, dostupný bude na čepu i v lahvích. Speciálně pro oslavu je uvařen i Spruce Spire – světlý ležák se svěží vůní smrkových výhonků. Také Praha 3 se v pátek a v sobotu 6. a 7. června stane po roce opět hlavním městem dobrého piva. Více než tři desítky malých pivovarů a minipivovarů nejen z celé České republiky přijedou prezentovat to nejlepší ze své produkce na 12. ročník Žižkovského pivobraní , které proběhne tradičně na Parukářce. I letos akci po oba dny doprovodí hudební vystoupení, dobré jídlo a další program, který potěší dospělé návštěvníky i jejich ratolesti. Vstup na akci je stejně jako každý rok zdarma.

, které proběhne tradičně na Parukářce. I letos akci po oba dny doprovodí hudební vystoupení, dobré jídlo a další program, který potěší dospělé návštěvníky i jejich ratolesti. Vstup na akci je stejně jako každý rok zdarma. Červen nabídne také Pražský festival kyseláčů, ten se koná od 11. do 15. června v Permanentu Pragovka ve Vysočanech. Bohatství pivní kultury mohou návštěvníci na vlastní chuťové buňky zažít také na 13. ročníku Festivalu minipivovarů na Pražském hradě . Oslava českého pivovarnického umění se uskuteční 13. a 14. června v prostorách Královské zahrady Pražského hradu. Na návštěvníky čeká ochutnávka více než 100 druhů piv z 50 minipivovarů. „Když se ohlédneme, jak se třináct let proměnila česká pivní scéna, je to až neuvěřitelné. Počet minipivovarů se zpětinásobil, pevně se usadily v povědomí konzumentů a zcela změnily vnímání piva jako nápoje,“ hodnotí Jan Šuráň, ředitel festivalu. V zahradách budou během akce osobně přítomni sládci a majitelé pivovarů, aby se s návštěvníky podělili o příběhy svých piv a podali detailní informace o jednotlivých produktech. Letošní ročník je obohacen účastí belgických pivovarů. Mezi nováčky festivalu se letos zařadily například Rodinný pivovar Bukovar, Pivovar Tvarg, Kbelský pivovar a Restaurace a pivovar Fuze.

. Oslava českého pivovarnického umění se uskuteční 13. a 14. června v prostorách Královské zahrady Pražského hradu. Na návštěvníky čeká ochutnávka více než 100 druhů piv z 50 minipivovarů. „Když se ohlédneme, jak se třináct let proměnila česká pivní scéna, je to až neuvěřitelné. Počet minipivovarů se zpětinásobil, pevně se usadily v povědomí konzumentů a zcela změnily vnímání piva jako nápoje,“ hodnotí Jan Šuráň, ředitel festivalu. V zahradách budou během akce osobně přítomni sládci a majitelé pivovarů, aby se s návštěvníky podělili o příběhy svých piv a podali detailní informace o jednotlivých produktech. Letošní ročník je obohacen účastí belgických pivovarů. Mezi nováčky festivalu se letos zařadily například Rodinný pivovar Bukovar, Pivovar Tvarg, Kbelský pivovar a Restaurace a pivovar Fuze. Pivní festival se 14. června chystá také v Malešickém parku. Třetí ročník Desítky na Desítce kromě piva nabídne i food stánky z různých koutů světa, živé koncerty a pestrý program pro děti.

kromě piva nabídne i food stánky z různých koutů světa, živé koncerty a pestrý program pro děti. Festivalový červen uzavře Pivo na Náplavce, které se pod Rašínovým nábřežím uskuteční 20. a 21. června. „Nově se objeví například Pivovar Bohdaneč, Bročan z Jinců, Pivovar Pod Lípou z Kyšic či Ruxusní minipivovar z Telče,“ popsal Jiří Sedláček, ředitel festivalu, a dodal: „Součástí každého ročníku jsou i stánky s občerstvením, které se hodí k pivu. K ochutnání budou masové grilované pochutiny, balkánské speciality, belgické hranolky, burgery, guacamole, quesadillas a tacos, klobásky z masa přeštických vepříků, obložené bruschetty a řemeslná pizza.“