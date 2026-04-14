Samovyzvedávací místa už nevzbuzují jen radost. Sedmimetrová dodávka najede na chodník v pražských Kunraticích a zatarasí úzký průchod chodníkem kolem zdi, kde stojí zásilkové boxy. Záleží na rychlosti uložení zásilek do jednotlivých „buněk“. Každopádně jindy klidné místo na cestě od autobusové zastávky k blízkým domům ožilo víc, než bývalo běžné, a ne každému se to může líbit.
Když se borci netrefili
Se zásilkami ukládanými do boxových stěn se po republice roztrhl pytel a leckde začala tato místa růst až příliš živelně. S trochou nadsázky by se dalo známé rčení přetvořit na „rostou jako boxy po dešti“. Ti, kteří boxy využívají, jejich existenci obhajují. Jiným zase leckdy jejich nevhodné umístění či vzhled vadí a volají po odstranění.
Proti nevhodnému umístění i estetice se stále častěji bouří nejen obce, ale i jednotlivci. Například v Praze nedávno vznikla petice proti nevhodně umístěnému boxu v Kubišově ulici. „Borci z GLS se netrefili a stavba je částečně i na pozemku městské části,“ vysvětlil zdejší zastupitel Michal Trník, který současně inicioval petici. Pozemek je, jak petice z 10. března 2025 uvádí, zároveň památkově chráněné území. Žádost občanů navrhuje buď odstranění tohoto výdejního místa, nebo umístění do jiné, výhodnější lokality.
Šest barev a dost
Na živelný růst reagovalo už loni hlavní město tím, že radní schválili pravidla pro umísťování výdejních boxů na veřejných prostranstvích. Podle nových zásad je nejlepším řešením umísťování boxů dovnitř budov, třeba do vestibulů, obchodních pasáží, do chodeb veřejných budov či do hromadných garáží. Alternativou je zapuštění do plotu či fasády. Pokud nic z toho není možné, doporučují zásady box umístit podél budovy či do podchodu. Na volném prostranství nesmí překážet chodcům, nesmí tvořit bariéru v rozhledu řidičů a také nesmí bránit ve výhledu na kulturní památky. Zastupitelé určili počet barevných variant, těch smí být jen šest.
Osm boxů a dopravní zácpy
Potíže s parkujícími dodávkami a zvýšení dopravní zátěže museli řešit i v jedné lokalitě ve Valašském Meziříčí. „V momentě, kdy nám zásobovací dodávka nebo lidé, kteří si přijedou vyzvednout zásilku, ulici zablokují, tak dochází ke kolizním situacím. Do toho se tam motají chodci a je to prostě nebezpečné,“ řekl k situaci v ulici Králova starosta Robert Stržínek. Tam je boxů osm. Město proto začalo hledat nové umístění. Na asi 23 tisíc obyvatel tady připadá momentálně přes padesát výdejních boxových míst.
V Litomyšli, která je na seznamu UNESCO, radnice požaduje, aby boxy byly pouze u nákupních center a velkých parkovišť, ne v historickém centru.
Ministerstvo chce boxu zařadit mezi drobné stavby