Čím je vaše skupina jiná?

Věnujeme se především flow arts, tedy manipulaci jak s ohnivým, tak světelným vybavením, jako jsou poi (míčky připevněné na šňůře – pozn. redakce), tyče a vějíře. To je pro většinu podobných skupin stejné. U nás ale velmi dbáme na výraz a vhodné obsazení dané pozice ve vystoupení, kdy jsou často role v našich show tvořeny přímo na míru tanečnicím. Nejvíce se ale od ostatních lišíme sexy zpracováním našich představení. I přesto, že naše show nejsou vyloženě lascivní a kostýmy jsou promyšlené tak, aby nevykouklo nic, co nemá, nebojíme se použít ženskost a sex-appeal ani vypláznout jazyk na diváky v prvních řadách. Je krásné pozorovat přeměnu slečen, kdy se z nich při vystoupení stávají bohyně s nespoutanou silou ohně a sexuality.

Kde skupinu můžeme vidět?

Pravidelné tréninky máme v Praze, většinu vystoupení také. I přesto, že naše vlajkové show bývají na předních českých festivalech zabývajících se sexuální tematikou, jako je například Prague Fetish Weekend nebo Erotický veletrh, díky flexibilitě a zkušenostem našich členek máme spoustu show i na akcích „slušnějšího“ rázu, takže se může stát, že se se slečnami potkáte na svém firemním večírku nebo městských slavnostech.

Co je na celé show nejtěžší a co nejkrásnější?

Nejtěžší je určitě konzistence tréninků. Jedna věc je ovládnout vybavení v tělocvičně, ale úplně jiná pohádka je umět zachovat výraz tváře i postavy s hořícím vybavením v ruce na pódiu před stovkami či tisíci diváků. Proto velmi dbáme i na povinnost tréninků s ohněm a pyrotechnickými efekty. Nicméně to je také to nejkrásnější – ve chvíli, kdy už je tohle vše pod kontrolou, dokážeme se dostat do velmi hlubokého stavu koncentrace a soustředění, kdy máme pocit, že dokážeme na pódiu cokoliv. Díky kostýmům a líčení je to snad i naše „pravdivější“ já než v každodenním životě.

BoomCats

Kde se vzala ona fascinace ohněm?

Příběh každé slečny je jiný. Někdo si na oheň musel postupně zvykat, někdo je zase fascinovaný tímhle magickým živlem od malička. Nejdůležitější je ale nikdy neztratit ostražitost. I po dekádě zkušeností může oheň pekelně spálit a ani to nemusí být vina umělce. Stačí, že vítr fouká jinak nebo jsou trochu jinak připravené propriety, než jak je člověk zvyklý. Oheň je ale vždy naprosto fér a okamžitě odhalí nejistotu nebo nepozornost. Je přímý a jasný. Je to náš kolega, ke kterému se vždy chováme s respektem.

Co vlastně znamená název BoomCats?

Kočky jsou obecně vnímány jako magická samolibá stvoření, která ví něco navíc. Taky jsou schopny přežít nejen samy, ale i ve větších skupinách. Stejně tak fungujeme také my – jako větší uskupení samostatných performerek, kdy každá má také svůj vlastní jedinečný styl a projev. Baví nás k ženským kvalitám přistupovat, jako kdybychom byly skutečně lvice. Asi nikdo by totiž o lvici neřekl, že je příliš progresivní nebo až moc silná. Baví nás být ženami milujícími a milovanými, pečujícími a opečovávanými, ale taky samostatnými a průbojnými. A boom v názvu přece znamená zvuk, který vám utkví v paměti, protože ho jako poslední slyšíte na naší fireshow.