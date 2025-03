„Nejvíce mě bavil samotný příběh, je napínavý, nepředvídatelný. Baví mě ta temnota, která se skrývá za půvabem a jemností tanečnic,“ říká pro deník Metro Korbelová.

Jak jste se dostala k herectví? Někde jsem četl, že jste měla původně jiné plány...

Od malinka jsem si vždy nejraději na něco hrála, ideálně na víly, špionky nebo Piráty z Karibiku. Ale chtěla jsem být módní návrhářka, zubařka a později studovat psychologii na Cambridge. Osud mě ale poslal jinou cestou a v herectví jsem našla domov, vášeň, zapálení. Možná se budu ještě rozvíjet jinými směry, ale rozhodně bych neměnila

Napadlo vás to tedy samotnou?

Když mi bylo asi jedenáct, hrály jsme si se sestřenicí a ta mi řekla, že bych byla fakt dobrá herečka. Chodila na dramaťák do zušky (základní umělecká škola, pozn. redakce), tak jsem její úsudek velmi respektovala. Řekla jsem mamce, že bych to chtěla zkusit, ta mě zapsala do agentur, začala jsem chodit na castingy a dělala komparz… Ve 14 jsem pak dostala svoji první epizodní roli a od té doby to už jelo.

„Kromě napínavého kriminálního případu vyprávíme formou flashbacků příběhy studentů z různých společenských vrstev zasazených do maximálně konkurenčního prostředí. Samotný průběh vyšetřování mezi sebou propojuje zdánlivě nesouvisející události a odhaluje skrytá tajemství na první pohled dokonalých mladých lidí,“ prozradila spoluautorka a producentka seriálu Gabriela Erleová.

Teď vás můžeme vídat v seriálu Případ Tanečnice v roli Sofie Kaftanové. Jde o hodně komplikovanou postavu?

Sofie mě velmi bavila. Hledat balanc mezi bezstarostností a vnitřním smutkem bylo pro mě herecky moc zajímavé. Fakt jsem si to užívala. Plus hrát s tak skvělou partou, co jsme měli, to celé zocelovalo. Jsem za ně moc ráda.

Sofie je talentovaná, ale svým způsobem také manipulativní. Jak jste se připravovala na tuto kombinaci vlastností?

Nebudu lhát, porozuměla jsem jí vlastně rychle. A to pro mě bylo prioritou. Sofie neustále od něčeho utíká, snaží se najít to nebo toho, co ji zachrání. Ale nenachází. Tak si žije ve svém světě. A hlavně jsem ji prostě hrála tak, že si Sofie dělá, co chce. A neohlíží se při tom na to, co si myslí ostatní. Což vše bohužel vychází z toho, jak je uvnitř brutálně zlomená. Pak se nedá divit, že je jí to jedno.

Tenhle přístup k životu se stane dotyčné osudným. Jak jste vnímala dynamiku vztahů mezi postavami?

Dynamika je jasná, láska se snoubí s nenávistí a každý má svůj cíl, kterého chce dosáhnout za jakoukoliv cenu. Sofii vlastně rozumím. Být neustále obklopená tak nestálými vztahy je šílené – o to víc obdivuji, že v tom všem jako jediná zůstávala autentická.

Sofie pochází z umělecké rodiny – matka herečka, otec šéf baletu. Myslíte, že ji toto prostředí hodně ovlivnilo?

Absolutně. Věřím, že díky rodičům měla už od malička k vystupování blízko, a proto je tak přirozená a sebevědomá. Svojí živelností vyniká oproti spolužačkám, které jsou spíš zvyklé na přesnost a dril. Postavení v akademii to myslím neovlivnilo. Jak se v příběhu dozvídáme, otec ji několikrát vnucoval a nabízel, že ji seznámí s důležitými lidmi a dají místo první sólistky u něj v Hamburku. Sofie vše odmítla a řekla, že si chce budovat vlastní cestu. Takže postavení na akademii si vybudovala sama.

Jednotlivé díly osmidílné série mají premiéru vždy každý pátek na Prima+.

Jaké bylo pro vás natáčení scén spojených s milostným trojúhelníkem mezi postavami Sofie, jejího přítele v podání Tomase Seana Pšeničky a milence, kterého ztvárnil Prokop Zach?

V rámci možností příjemné, velmi profesionální. S oběma se už známe dlouho a společně jsme si na place ty scény „choreografovali“, takže jsme všichni věděli, co se bude dít. Určitě je u takových scén důležitá důvěra, a tu jsme mezi sebou měli.

Navázali jste během natáčení nějaké zvláštní přátelství?

Celá parta se nám sešla fakt skvěle, i jsme spolu trávili čas mimo natáčení. Hlubší přátelství rozhodně vznikla, jiná se prohloubila...

Co byste chtěla, aby si diváci ze Sofiina příběhu odnesli?

Zaprvé, že je člověk nejlepší, když je sám sebou. Ale nejvíc bych si přála, aby si diváci z příběhu odnesli, že pokud jim něco nedělá dobře, neměli by v tom zůstávat, ať je drží cokoliv. A stejná krev neznamená, že si musíte nechat všechno líbit. A hlavně, pokud už je to na hraně, nebát se vyhledat odbornou pomoc a oporu. Protože čím déle se člověk bude cyklit v dysfunkčních a toxických vztazích, tím těžší bude se z toho kruhu dostat.

A zadruhé?

Ráda bych vyzdvihla organizaci Bright sky – stránky mají formulovány bezpečně pro oběti nebo blízké obětí domácího násilí. A také Bílý kruh bezpečí, rovněž pro oběti domácího násilí. A to nemusí být jen fyzické, psychické je často běžnější a i nebezpečnější.

Jaké máte plány nebo cíle do budoucna? Na co se můžou čtenáři deníku Metro těšit?

Fuuu, hlavně bych chtěla být šťastná. Na podzim by měla vyjít fantasy minisérie Zrození Alchymistky, návázaná na Princeznu zakletou v čase, kde reprízuji Loru. Poté by měl jít do kin někdy v listopadu thriller Thankskilling day, takový horor z únikovky. A jinak se už teď těším na Zlínský filmový festival, kde budu mít letos jednu větší úlohu. A ve svém volném čase plánuji cestovat za kamarády.