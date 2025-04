Do zhruba první poloviny stopáže romantický dobrodružný příběh, přibližně od půlky pak boj o holé přežití. Tenhle popis žánrově rozetnutého filmu, včetně konkrétně zmiňovaných žánrů a subžánrů, sedí například na letošní valentýnskou Roklinu od Apple TV+, snímek s charizmatickým Sebastianem Stanem v hlavní roli K sežrání (2022) či velkofilm legendárního režiséra Jamese Camerona Titanic (1997).

Žánrově rozpůlených celovečerních filmů jsme však v redakci deníku Metro nashromáždili nespočet.

Z akčňáku do fantasy

Prudký skok z jednoho žánru do druhého se odehrál například v marvelovském snímku Shang-Chi a legenda o deseti prstenech z roku 2021. Nadprůměrná marvelovka je ve své první polovině především dobrodružným akčním zábavným výplachem s prvky humoru, ve své druhé části se však hrdinové i žánr samotný přesunou do zcela jiného, trikovějšího fantasy světa, kde poletují draci a podkuřuje se Číně.

Hrdina filmu Shang-Chi a legenda o deseti prstenech

Z komedie do depky

Jediným českým zástupcem na našem seznamu jsou kultovní Pelíšky (1999). Pokud patříte do početné skupiny Čechů, kteří tento snímek každoročně sledují o svátcích, ale po nástupu smutné dramatické části jej vypínají, víte, o čem mluvím.

Vážnější tvář zhruba v polovině stopáže nasadil i komediální Hancock (2008) s Willem Smithem v hlavní roli. Parodie na superhrdinské snímky se nepředvídatelně stala, ano, superhrdinským snímek relativně klasického střihu. Podobné je to i s Mostem do země Terabithia (2007). Adaptace stejnojmenného celosvětově úspěšného bestselleru Katherine Patersonové je ve své první části klasickou výpravou do kouzelné říše. Pak ale přijde nečekaný zvrat, kdy zjistíte, že se díváte na něco mnohem smutnějšího.

Divácká obliba Pelíšků neutuchá ani po dvou desetiletích.

Změna k lepšímu?

Mezi snímky, které sázejí na nečekanou, leckdy naprosto nepředvídatelnou změnu tónu, jež se obvykle dostaví až relativně pozdě, sází i komedie/mysteriózní akční thriller Jednotka příliš rychlého nasazení (2007), akčňák/vyvražďovačka s Vinem Dieslem Riddick (2013), relativně civilní akčňák/upírský horor Od soumraku do úsvitu (1996) či nečekaně orwellovský LEGO® příběh (2014).

Za zmínku rozhodně stojí také věhlasný snímek Život je krásný (1997). Ten začíná jako optimistická romantická komedie, která se v jistém momentu promění v drama z druhé světové války. Vyváženou, leč prudce vystřídající se kombinaci tragického dramatu a inteligentní komedie pak servírují tvůrci snímku V Bruggách (2008). Prudkou změnu žánru si vychutnali také tvůrci komedie U Konce světa (2013), která svou zdánlivě civilní komediální tvář v průběhu děje vyměňuje za řekněme akčnější a inspirovanou sci-fi klasikami.

Z filmu U Konce světa

Od jednoho k druhému

Na chvostu našeho seznamu se ocitá skvělý, leč žánrově tak trochu rozetnutý Dokonalý trik (2006), uvědomělá a českým distributorem podobně přeložená Chata v horách (2012), komediálně hororové Menu (2022), netradiční romanťárna Humr (2015), klasika pro pamětníky Za zvuků hudby (1965) nebo třeba komedie/drama Trojúhelník smutku (2022).

Mezi dvěma žánry, konkrétně westernem a hororem, přepíná snímek Kosti a skalp (2015), mysteriózní sci-fi/horor Horizont události (1997) i dobrodružně katastrofický Sunshine (2007).