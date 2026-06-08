Nečekané zážitky ve středních Čechách: Jezera, řeky a legendární trampské osady

Autor: Metro.cz
  7:57
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Objevte střední Čechy z vody i ze sedla kola. Čekají vás osvěžující jezera, malebné úseky podél Labe a Sázavy, trampské osady i výhledy, které promění obyčejný výlet v nezapomenutelný zážitek.
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Koupaliště Zdice má venkovní rekreační bazén, který je vybaven zónou pro neplavce, vodotryskem, vodním hřibem. Další atrakce jsou tobogan a klouzačka, dětské hřiště a lehátka. Koupaliště je největším ve středních Čechách. Můžete se tady zastavit při svých cestách autem i na kole. U koupaliště totiž vede dálková cyklotrasa Eurovelo 4 z Ostravy do Karlových Varů. Lze po ní pohodlně a bezpečně přijet z Berouna nebo z Prahy. | foto: Ondřej Soukup

Nechte se nést proudem i bez pádla, poznejte místa, kde trampové zažívali svá dobrodružství. Skočte do vody. Poznejte zajímavé kouty středních Čech.

Bez chemie na vzduchu

V přírodních koupalištích, pískovnách a jezerech si dokonale odpočinete – bez chemie ve vodě a na čerstvém vzduchu. Navíc potěší, že většina míst nabízí veškeré potřebné zázemí. Vyrazte na jezero Lhota, do Konětop, na Probošťská jezera.

Kolem řek, tady to jede samo

Řeka nemusí být jen o lodích a pádlování. Někdy stačí nasednout na kolo a nechat si vodu vedle sebe. Říční cyklostezky mají jednu velkou výhodu: víceméně kopírují tok. Žádné brutální kopce, žádné složité orientování. Prostě šlapete a voda vám ukazuje směr.

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Tohle je legenda mezi říčními trasami ve střední Evropě. Od pramene Labe až k moři v Německu se vine 1 300 kilometrů a v Německu si několikrát vysloužila titul nejoblíbenější říční stezky. Pro cyklisty je to takový evergreen na dálkové vyjížďky. Pohodu si lze vychutnat na cestě z Kolína do Poděbrad, kde můžete zakotvit na kolonádě, dát si kafe a nasát lázeňskou atmosféru. Během dalších dnů jet trasu přes Nymburk do Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi. A pak do Mělníka. Trasa vás dovede až k zámku nad soutokem Labe s Vltavou, kde si dáte zaslouženou pauzu s výhledem, který má prostě grády a je ideální tečkou za výletem, kde se střídají přívozy, slepá ramena, pískovny na koupání a dlouhé úseky asfaltu, kde to jede skoro samo.

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Posázaví má specifickou auru. Tady se nespěchá. Trasa vás protáhne kolem skal, železničních viaduktů a chatových osad, kde jako by se zastavil čas. Koleje legendárního Posázavského pacifiku kopírují trasu. Takže když už vás nohy nechtějí poslouchat, prostě naskočíte do vagonu. Vlak staví v každém větším městě podél trasy a výhledy z okna na meandry Sázavy jsou zážitek sám o sobě.

Za historií českého trampingu

Zajímavé výlety lze zažít, pokud vaším cílem budou trampské osady. Ta první vznikla v roce 1918 u tehdejších Svatojánských proudů na Vltavě. Nesla jméno Ztracená naděje. Ztracenka je dodnes považována za úplný začátek českého trampingu. Proudy zmizely ve vodách Štěchovické přehrady, ale příběhy tu jsou stále. Kousek odtud se do Vltavy vlévá Kocába, další trampská legenda. Právě u ní vznikla osada Askalona, ikonické místo českého trampingu.

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Pokud má nějaká řeka titul „trampská klasika“, je to Sázava. Osady tu začaly vznikat krátce po Vltavě. Nejznámější je v Lukách pod Medníkem. Třetí velkou trampskou řekou je Berounka. Klidnější, rozvážnější, ale stejně silná v příbězích. Mezi jejími meandry vznikaly další osady, například legendární Údolí děsu u Srbska.

Středočeská centrála cestovního ruchu vydala vodácké mapy

  • Vznikly dvě tematické mapy – Labe a Vltava a Sázava a Berounka. Obě propojují možnosti výletů na vodě s tipy na zážitky na břehu a nabízejí inspiraci nejen pro vodáky, ale také pro cyklisty a pěší.
  • V mapách je přehled přístavišť a půjčoven lodí, tipy na koupání, cyklostezky i zajímavá města, památky a cíle v okolí řek. Každá z map, byly vydány v rámci turistického projektu s názvem Pustit k vodě, obsahuje přehledné zpracování toku řeky a vybraných lokalit, doplněné o praktické informace. Nechybí krátké popisy jednotlivých míst ani doporučení, kde se najíst. Vodácké mapy jsou pro ty, kteří chtějí region poznávat nejenom z paluby lodě.
  • Střední Čechy mají pro vodní turistiku příznivé podmínky a potvrzuje se, že středočeské řeky patří k nejvyhledávanějším v Česku. Vodácká tradice, která je v tuzemsku přirozeně propojená s trampingem a pobytem v přírodě, je stále živá a oslovuje nové generace návštěvníků. K dispozici je i široká nabídka kempů, půjčoven lodí i kvalitního zázemí pro vodáky.
  • Rozvoji vodní turistiky v regionu pomáhá také otevření nových veřejných přístavišť.
  • Tištěnou verzi vodáckých map lze získat v turistickém informačním centru Středočeské centrály cestovního ruchu v Husově ulici v Praze.
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