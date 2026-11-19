V redakci jsme zkusili, co chatbot zvládne s informacemi, které bychom při nákupu dárku řekli třeba kamarádovi. V promptu (zadání pro umělou inteligenci – pozn. redakce) jsme popsali dva kolegy, jejich zájmy a pár detailů z běžného života. Pro každého měla navrhnout pět konkrétních dárků do tisíce korun včetně dopravy do Prahy 5. Termín jsme stanovili na 1. prosince. Ke každému tipu měla přidat odkaz, cenu, dostupnost a důvod výběru.
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Filmové ponožky a zkouška
Kolega Filip Jaroševský se věnuje mimo jiné novinkám ze streamovacích platforem, které píše do rubriky Strážce streamu. Vyzná se velmi dobře také v módě. Do zadání jsme připsali, že už má podle nás skoro všechno a ocení dobrý vtip. Jako první volbu chatbot doporučil ponožky s motivem filmu DJ Ahmet. Přidal plakát k Pulp Fiction, knihu 1 000 tenisek, poukaz do kina a kvíz z filmových hlášek. Právě u kvízu si pohrál s názvem Filipovy rubriky. Navrhl přidat cedulku „Přezkoušení Strážce streamu“ a zkusit Filipa v redakci porazit v jeho vlastní disciplíně.
Co napsat, aby vám AI poradila?
Filipovi jsme dárky prozradili a měl za úkol si vybrat. Za nejlepší tip zvolil kvíz a označil ho i za nejosobnější z pěti tipů. „Je to věc, ze které bych neměl užitek jenom já, ale mohl bych si to zahrát i s někým dalším,“ vysvětlil. Ponožky by nevyužil, protože film DJ Ahmet nezná. Plakát k Pulp Fiction by neměl kam pověsit a film pro něj není taková srdcovka. Všech pět návrhů se vešlo do rozpočtu. U čtyř fyzických dárků ale AI nepotvrdila doručení do 1. prosince. Za nejjistější variantu proto označila poukaz do kina.
S pivem se AI nekamarádí
David Halatka má za sebou několik maratonů i půlmaratonů. V současné době běhá méně, v redakci ho ale pořád poznáte podle šátku na hlavě. Chatbotu jsme také napsali, že má rád dobré pivo a na oběd rád chodí do Radegastovny. Z pěti návrhů by si David vybral dva. Knihu Zrozeni k běhu od Christophera McDougalla a půllitr Radegast s uchem a vlastním věnováním. Právě na něj chtěl chatbot nechat vyrýt „Maraton? Dneska jen na Perón.“
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Když jsme se Davida zeptali, u kterého dárku si podle něj dal někdo nejvíc práce, vybral půllitr. „To už si fakt musíš dát práci s nápady, trochu se potrápit, je to osobní,“ vysvětlil. U zbylých tří tipů rozhodly detaily, které však v zadání chyběly. Karetní hru Dobble už má doma, šátky bere jedině od Moiry a Pilsner nemá rád. Chatbot tedy správně zachytil, že David nosí šátky a má rád pivo. Značku však v obou případech minul.