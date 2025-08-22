Nechtějí skončit jako tygří h*vno. Zapadlý seriál od režiséra Godzilly chce být Spartakem či Gladiátorem. Ve všem však za nimi zaostává

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
Strážce streamu   14:00
Víte, co se stane, když se v současnosti rozhodnete napodobit (už tehdy částečně vykradený) vizuální styl oblíbeného krvavého seriálu Spartakus (2010–2013), upoutávkami navnadíte diváky na pletichářskou atmosféru Hry o trůny (2011–2019) a navrch přihodíte třešničku na dortu, tedy příslib životního hereckého výkonu Anthonyho Hopkinse? Já vám to povím. A budu přitom zároveň citovat jednu z postav. Úplné h*vno. Tygří!
O gladiátory jde v seriálu jen okrajově. A Anthony Hopkins má příliš málo...

O gladiátory jde v seriálu jen okrajově. A Anthony Hopkins má příliš málo prostoru. | foto: Peacock

Plakát k seriálu Jdoucí na smrt
Kvalit Hry o trůny ani Říma tento seriál nedosahuje, ale je i tak celkem dobrý.
Anthony Hopkins vládne Římu
Iwan Rheon
6 fotografií

Samozřejmě trochu přeháním. Seriál Jdoucí na smrt, který se výše popsaného protiúkolu nedávno chopil, mě ale natolik zaujal, že jsem se mu rozhodl věnovat článek. A to i přesto, že jej americká streamovací platforma Peacock uvedla již v červenci loňského roku. Proč o něm tedy píši nyní? Důvody jsou celkem dva. Tím prvním je fakt, že si k téhle polozapomenuté digitální historické blbině nacházejí cestu, jak vidno i z velkého počtu krátkých videí na platformě YouTube (YouTube Shorts), další a další milovníci vizuálně osobitých akčních serošů. A také dostupnost seriálu vybaveného rovněž českým dabingem na tuzemské placené VOD službě TV Nova - Oneplay.

Zhruba devět a půl hodiny dlouhý seriál Jdoucí na smrt nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Iwan Rheon

Jde se intrikovat a umírat

Historický dramatický seriál Jdoucí na smrt (v originále Those About to Die) podle knihy Daniela P. Mannixe se odehrává v Římě roku 79 našeho letopočtu. Děj sleduje gladiátorské zápasy, politické intriky a sociální dynamiku tehdejší doby. Hlavní děj se točí kolem budování Kolosea, vozatajských závodů ve slavném Cirku Maximu a gladiátorských bojů. A také snahy o to vydobýt si co nejlepší postavení v tomto nepěkném prostředí, kde se mísí byznys, zábava a často zbytečná a násilná smrt. A kde s vámi v případě vašeho úmrtí s velkou pravděpodobností naloží jako s krmivem pro exotické šelmy určené pro boj v aréně.

Kvalit Hry o trůny ani Říma tento seriál nedosahuje, ale je i tak celkem dobrý.

Jak praví oficiální synopse, Císař Vaspasian (Anthony Hopkins) vládne během největšího rozkvětu Římské říše. V této době zde bují zkorumpovaný svět gladiátorských soutěží, v němž se projevuje dosud neznámá stránka starověkého Říma: špinavý byznys, jenž baví masy a dává davu to, co chce nejvíc – krev a sport. K arénám se stahují obchodníci ze všech koutů Římské říše, aby zažili na vlastní kůži toto výbušné prostředí sportu, politiky a střetávání zájmů rodových dynastií.

V hlavní roli příroda, trauma i šťabajzna pod útesem. Mix seriálů Temný případ a Yellowstone trenduje na Netflixu

Spartakus z Temu či Wishe

Seriál, jehož název odkazuje na latinskou frázi Ave Caesar, morituri te salutant (Buď zdráv, císaři, ti, co mají zemřít, tě zdraví), gladiátoři ji měli údajně pronášet před každým bojem, bohužel ve všem pokulhává za svými očividně slavnějšími vzory. Ponechme stranou v úvodu zmiňovaného Gladiátora. Seriálové rozpočty jsou logicky daleko napnutější a celkově si ke kultovní filmové klasice dodnes může, ehm čuchnout, jen málokterý seriálový kus. Nejnovější seroš ale bohužel na celé čáře prohrává i v souboji se Spartakem, který už byl tehdá po vizuální stránce přiznanou vykrádačkou snímku Zacha Snydera 300: Bitva u Thermopyl (2006). Obřím rozpočtem, natož velkými jmény (Hopkins se objeví jenom párkrát a Iwan Rheon je sice fajn, leč podobně jako v Inhumans nemá dost charismatu, aby utáhl seriál sám) rovněž Spartakus nedisponoval. Naopak o hlavní hvězdu kvůli smrtelné nemoci přišel.

Plakát k seriálu Jdoucí na smrt

O odfláknutém scénáři a vyloženě tupé dějové lince o černošské rodince, která se sice ocitne v otroctví, ale má v reálu víc svobody a navštěvuje se častěji než většina z nás během covidu, nemluvě. Jdoucím na smrt se nyní v diskuzích pod zmiňovanými YouTube Shorts přezdívá Spartakus z Wishe, popřípadě z Temu. Důvod je prostý, jedná se o levnější a o minimálně o jeden level horší kopii úspěšného předchůdce.

Tvůrci nelžou

Proč tedy Jdoucí na smrt nakonec doporučuji? Důvod je prostý. Je to naprostá oddychovka, která plně dostojí zhruba šedesáti procentnímu hodnocení, jež si od loňska vybojovala na portálu Česko-Slovenské filmové databáze csfd.cz. Můžete při koukání žehlit, jít si ohřát jídlo, masírovat ženě nohy či skládat vyprané spodky do komínku. Co si jen zamanete. Nic podstatného vám neuteče. Je to jako důvod pro nakoukávání podobného seriálu málo? Možná ano. Pořád mám ale pocit, že je tenhle počin částečně režírovaný Rolandem Emmerichem (Den nezávislosti, Godzilla, Pád Měsíce) a Marca Kreuzpaintnera (Případ Collini, vynikající seriál Těla) poctivou, krystalicky čistou a přitom béčkovou oddychovkou, kterých se v posledních letech točí příliš málo. A pokud vznikají, většinou se tváří jako něco lepšího.

Zesnulá hvězda seriálového Spartaka – Andy Whitfield.

Dodatek: Druhá řada nejspíš nevznikne. Slibovalo se, spekulovalo, ale k prodloužení nakonec nedošlo.

Jdoucí na smrt

  • Tvůrci: Robert Rodat
  • Režie: Roland Emmerich, Marco Kreuzpaintner
  • Předloha: Daniel P. Mannix (kniha)
  • Scénář: Robert Rodat, Charles Holland, Alex Carmedelle a další
  • Kamera: Vittorio Omodei Zorini, Daniel Gottschalk
  • Hudba: Andrea Farri
  • Hrají: Anthony Hopkins, Iwan Rheon, Sara Martins, Tom Hughes, Rupert Penry-Jones, Gabriella Pession, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Dimitri Leonidas, Jojo Macari a další
  • Produkce: Marissa Lestrade
  • Casting: Michela Forbicioni
  • Střih: Ryan Stevens Harris, Johannes Hubrich
  • Zvuk: Rachele De Salvo, Davide Favargiotti, Paolo Segat
  • Scénografie: Johannes Muecke, Laura Pozzaglio, Leonardo Grillo, Tiberio Caporossi, Elisa Piccini, Marco Furbatto, Michele Brunetti
  • Masky: Barbara Pellegrini, Carmen Mendías, Roberta D’Alessio, Anastasia Coppola
  • Kostýmy: Giovanni Casalnuovo

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Aura je úžasná, pochvalují si triatlonisté před začátkem závodů Ironman

1 500 sportovců, 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů cyklistiky, 21 kilometrů běhu a tisíce fanoušků okolo. V Hradci Králové vrcholí přípravy na další podnik ze série světově známého triatlonového...

Čistá energie pro všechny: BLUETTI a UN-Habitat posilují partnerství a rozšiřují přístup k čisté energii v Africe

22. srpna 2025  14:09

Nechutné soužití v Plzni. Senior vylévá z okna bytu moč, stěžují si sousedé

Obyvatelé bytového domu v Plzni na Doubravce řeší velice nechutný problém. Někdo tam leje z okna moč, z čehož místní podezřívají staršího muže žijícího ve čtvrtém patře. Lidé mají postříkané parapety...

22. srpna 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Informace o dění ve Frýdlantu najdou obyvatelé na jednom místě

Město Frýdlant si podobně jako několik ostatních obcí ve výběžku nově zřídilo aplikaci Munipolis. Ta místním umožňuje být v obraze a poskytuje veškeré potřebné informace o zdejším dění na jednom...

22. srpna 2025  14:02

Nechtějí skončit jako tygří h*vno. Zapadlý seriál od režiséra Godzilly chce být Spartakem či Gladiátorem. Ve všem však za nimi zaostává

Víte, co se stane, když se v současnosti rozhodnete napodobit (už tehdy částečně vykradený) vizuální styl oblíbeného krvavého seriálu Spartakus (2010–2013), upoutávkami navnadíte diváky na...

22. srpna 2025

Začaly opravy dálnice D10 a Pražského okruhu, hotovo bude v listopadu

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo v pátek opravu 3,5 kilometru dlouhého úseku dálnice D10 u Prahy a navazující části Pražského okruhu. Na dálnici D10 opraví část až po exit Radonice, na Pražském...

22. srpna 2025  13:52

Podvod s covidovými dotacemi. Firmy hlásily obří ztráty, stát přišel o 27 milionů

Kriminalisté odhalili organizovanou skupinu, která během pandemie covidu podváděla s dotacemi z programu na kompenzaci podnikatelských příjmů. V případu je 34 obviněných a škoda se odhaduje na 27...

22. srpna 2025  13:52

Policie v Plzni obvinila muže za prodej 23.000 padělaných výrobků

Až osmileté vězení hrozí sedmatřicetiletému muži, který podle policie nejméně dva roky provozoval e-shop, kde neoprávněně prodával hrnečky, trička a další...

22. srpna 2025  11:56,  aktualizováno  11:56

Muzeum kovářství v Holešově vystaví na dožínky dobové džbány nebo hrnce

Malé muzeum kovářství v Holešově na Kroměřížsku vystaví dobové džbány nebo hrnce. Jde o předměty z holešovských sbírek, které kdysi prošly rukama dráteníků....

22. srpna 2025  11:49,  aktualizováno  11:49

Martinice bojují za otevření D49, k petici se připojí i Fryšták a Holešov

Zhruba týden visí na webových stránkách Martinic na Kroměřížsku petice za zprovoznění dálnice D49 od Holešova až do Fryštáku. Zatím ji podepsalo zhruba 900 lidí. Na pondělní ráno navíc chystají...

22. srpna 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Valdštejnské slavnosti připomenou povýšení Lovosic na město

Akce nabídne ukázky historického šermu, dobovou hudbu či jízdy vláčkem po městě.

22. srpna 2025  12:59

Benešov dokončil cyklostezku do místní části Bedrč

Benešov dokončil cyklostezku do místní části Bedrč. Výstavba zhruba 3,5 kilometru dlouhé trasy vyšla na deset milionů korun. Stavbu je ještě potřeba...

22. srpna 2025  11:14,  aktualizováno  11:14

Cyklisté se diví. Autům brání v jízdě svodidla, přesto je stezka přerušená

Vypadá to, jako by mělo Brno nazbyt dopravních značek a obecně jich u silnic stále nebylo zbytečně moc. A tak u řeky Svratky najednou končí cyklostezka, aby po dvou metrech zase začala. Bizarní...

22. srpna 2025  12:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.