Samozřejmě trochu přeháním. Seriál Jdoucí na smrt, který se výše popsaného protiúkolu nedávno chopil, mě ale natolik zaujal, že jsem se mu rozhodl věnovat článek. A to i přesto, že jej americká streamovací platforma Peacock uvedla již v červenci loňského roku. Proč o něm tedy píši nyní? Důvody jsou celkem dva. Tím prvním je fakt, že si k téhle polozapomenuté digitální historické blbině nacházejí cestu, jak vidno i z velkého počtu krátkých videí na platformě YouTube (YouTube Shorts), další a další milovníci vizuálně osobitých akčních serošů. A také dostupnost seriálu vybaveného rovněž českým dabingem na tuzemské placené VOD službě TV Nova - Oneplay.
Zhruba devět a půl hodiny dlouhý seriál Jdoucí na smrt nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Jde se intrikovat a umírat
Historický dramatický seriál Jdoucí na smrt (v originále Those About to Die) podle knihy Daniela P. Mannixe se odehrává v Římě roku 79 našeho letopočtu. Děj sleduje gladiátorské zápasy, politické intriky a sociální dynamiku tehdejší doby. Hlavní děj se točí kolem budování Kolosea, vozatajských závodů ve slavném Cirku Maximu a gladiátorských bojů. A také snahy o to vydobýt si co nejlepší postavení v tomto nepěkném prostředí, kde se mísí byznys, zábava a často zbytečná a násilná smrt. A kde s vámi v případě vašeho úmrtí s velkou pravděpodobností naloží jako s krmivem pro exotické šelmy určené pro boj v aréně.
Jak praví oficiální synopse, Císař Vaspasian (Anthony Hopkins) vládne během největšího rozkvětu Římské říše. V této době zde bují zkorumpovaný svět gladiátorských soutěží, v němž se projevuje dosud neznámá stránka starověkého Říma: špinavý byznys, jenž baví masy a dává davu to, co chce nejvíc – krev a sport. K arénám se stahují obchodníci ze všech koutů Římské říše, aby zažili na vlastní kůži toto výbušné prostředí sportu, politiky a střetávání zájmů rodových dynastií.
|
V hlavní roli příroda, trauma i šťabajzna pod útesem. Mix seriálů Temný případ a Yellowstone trenduje na Netflixu
Spartakus z Temu či Wishe
Seriál, jehož název odkazuje na latinskou frázi Ave Caesar, morituri te salutant (Buď zdráv, císaři, ti, co mají zemřít, tě zdraví), gladiátoři ji měli údajně pronášet před každým bojem, bohužel ve všem pokulhává za svými očividně slavnějšími vzory. Ponechme stranou v úvodu zmiňovaného Gladiátora. Seriálové rozpočty jsou logicky daleko napnutější a celkově si ke kultovní filmové klasice dodnes může, ehm čuchnout, jen málokterý seriálový kus. Nejnovější seroš ale bohužel na celé čáře prohrává i v souboji se Spartakem, který už byl tehdá po vizuální stránce přiznanou vykrádačkou snímku Zacha Snydera 300: Bitva u Thermopyl (2006). Obřím rozpočtem, natož velkými jmény (Hopkins se objeví jenom párkrát a Iwan Rheon je sice fajn, leč podobně jako v Inhumans nemá dost charismatu, aby utáhl seriál sám) rovněž Spartakus nedisponoval. Naopak o hlavní hvězdu kvůli smrtelné nemoci přišel.
O odfláknutém scénáři a vyloženě tupé dějové lince o černošské rodince, která se sice ocitne v otroctví, ale má v reálu víc svobody a navštěvuje se častěji než většina z nás během covidu, nemluvě. Jdoucím na smrt se nyní v diskuzích pod zmiňovanými YouTube Shorts přezdívá Spartakus z Wishe, popřípadě z Temu. Důvod je prostý, jedná se o levnější a o minimálně o jeden level horší kopii úspěšného předchůdce.
Tvůrci nelžou
Proč tedy Jdoucí na smrt nakonec doporučuji? Důvod je prostý. Je to naprostá oddychovka, která plně dostojí zhruba šedesáti procentnímu hodnocení, jež si od loňska vybojovala na portálu Česko-Slovenské filmové databáze csfd.cz. Můžete při koukání žehlit, jít si ohřát jídlo, masírovat ženě nohy či skládat vyprané spodky do komínku. Co si jen zamanete. Nic podstatného vám neuteče. Je to jako důvod pro nakoukávání podobného seriálu málo? Možná ano. Pořád mám ale pocit, že je tenhle počin částečně režírovaný Rolandem Emmerichem (Den nezávislosti, Godzilla, Pád Měsíce) a Marca Kreuzpaintnera (Případ Collini, vynikající seriál Těla) poctivou, krystalicky čistou a přitom béčkovou oddychovkou, kterých se v posledních letech točí příliš málo. A pokud vznikají, většinou se tváří jako něco lepšího.
Dodatek: Druhá řada nejspíš nevznikne. Slibovalo se, spekulovalo, ale k prodloužení nakonec nedošlo.
Jdoucí na smrt