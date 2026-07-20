Při letošních nehodách zemřelo 17 cyklistů, o tři více než ve stejném období roku 2025. „Nárůst nehod s účastí cyklistů souvisí především s vyšším pohybem cyklistů v provozu, rostoucím využíváním elektrokol a s tím, že cyklisté patří mezi zranitelné účastníky silničního provozu,“ uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
Buďte pozorní i s řídítky v ruce
Podle policie jsou nejčastějšími příčinami nehod zaviněných cyklisty nezvládnutí řízení, nevěnování se jízdě, nedání přednosti, jízda pod vlivem alkoholu nebo nedostatečná viditelnost. „Cyklistům doporučujeme používat přilbu, být dobře vidět, nepřeceňovat své schopnosti a věnovat se plně jízdě. Řidičům připomínáme dostatečný boční odstup, kontrolu zrcátek a mrtvého úhlu a zvýšenou opatrnost při odbočování,“ doplnila Siřišťová.
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Následky cyklistických nehod se podle pojišťovny výrazně liší. „Řešili jsme například událost čtyřicetileté ženy, která si při pádu z jízdního kola pohmoždila hrudník a rameno. V tomto případě jsme vyplatili přes dva tisíce korun. Ne vždy se však jedná o lehké zranění. Přes dva miliony korun jsme vyplatili padesátiletému muži, kterému při jízdě na kole vběhla do cesty dívka. Muž neměl cyklistickou helmu, při pádu utrpěl závažná zranění hlavy a následkem nehody se stal bohužel invalidním. Proto by při jízdě na kole všichni cyklisté měli nosit helmu, i když vyjíždí jen na krátký výlet,“ upozornil Jiří Urbaník, ředitel likvidací životního pojištění České podnikatelské pojišťovny (ČPP).
Doplnil, že v ČPP vyřídí 75 procent úrazových rizik do dvou pracovních dnů od dodání všech podkladů a pojišťovna dlouhodobě klade důraz na rychlou a férovou likvidaci.
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Zhodnoťte stav a konejte
V případě vážného úrazu na jízdním kole doporučuje BESIP nejprve rychle zhodnotit stav zraněného. Je potřeba zkontrolovat, zda dýchá, zda silně nekrvácí a jak reaguje na oslovení. Následně je nutné přivolat záchrannou službu na lince 155 nebo 112, popsat místo nehody, počet zraněných i charakter jejich zranění. Do příjezdu záchranářů je důležité poskytnout základní první pomoc, především zastavit silné krvácení a u lidí v bezvědomí uvolnit dýchací cesty.
Za celý loňský rok policie evidovala 2 747 dopravních nehod s účastí jízdního kola. Při nich zemřelo 34 cyklistů.