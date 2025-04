Deník Metro se už v minulosti věnoval například tomu, jak ochotu třídit ovlivňuje třeba skutečnost, že žlutý nebo modrý kontejner je sto či dvě stě metrů od vchodu. Nebo jen třicet metrů, ale přes ulici. Lenost je důležitým faktorem toho, jak moc jsme ochotni přispívat k tomu, aby naše odpady opravdu nekončily na skládkách nebo v kotli spaloven.

Všechno, hned a bez práce. Nejen koláče

Podle průzkumu Generali České pojišťovny a výzkumné agentury Ipsos kolem 25 procent rodin udržitelnost vědomě neřeší, protože ji považují za finančně nebo časově náročnou nebo nevěří, že jejich snaha má pro planetu smysl. Roli hraje i zmiňovaná pohodlnost, protože udržitelnost není záležitost jednoho kroku, ale mnoha na sebe navazujících činností, a to i v provozu domácnosti nebo životě jednotlivce. Člověk chce ale mít obvykle všechno a hned. Jenže už podle staré moudrosti bez práce nejsou nejen koláče.

„Každý krok k udržitelnosti je důležitý – ale musí po něm následovat další. Dobrým měřítkem účinnosti takových kroků je spočítat si uhlíkovou stopu: tam teprve poznáme, jestli naše snahy směřují tím nejpotřebnějším směrem – často je to spotřeba tepla nebo způsoby dopravy,“ říká Helena Továrková, ředitelka Nadace Veronica, která se zaměřuje na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí.

Udržitelnost je dobrý pocit, ale hlavně šetří

V české populaci se k nejudržitelněji chovajícím řadí především mladé rodiny s dětmi do tří let. Pro řadu z nich je samozřejmě důležitým faktorem finanční stránka věci. Tyto rodiny častěji než ostatní upřednostňují nákup oblečení z druhé ruky, snaží se prodloužit život věcem a oblečení opravami a úpravami, využívají ekologické čisticí prostředky a v posledních pěti letech podnikly alespoň jedno udržitelné opatření ve svém bydlení. Téměř polovina z nich zachytává a využívá dešťovou vodu, kompostuje bioodpad nebo investovala do zateplení svého domova.

Zachytávání dešťové vody je ale možné jen v těch rodinách, které mají rodinný dům a zahradu. Navíc je nutné brát v úvahu i to, že dešťovou vodu zachycují majitelé domů a zahrádkáři jak kvůli zvyšující se ceně vodného a stočného, tak kvůli stále častějším obdobím sucha, kdy v mnoha obcích omezují využívání vody z veřejného vodovodu pro zalévání.

Ke způsobům snahy o udržitelnost v domácnostech se řadí třídění odpadů, zhasínání v místnostech, kde nejsme, úsporná svítidla, sprchování místo koupele ve vaně nebo sušení prádla na vzduchu místo v sušičce.