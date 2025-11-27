Národní linka pro odvykání 800 350 000 spustí na začátku prosince 2025 videokonzultace jako další formu odborné adiktologické pomoci na dálku. Novinka rozšiřuje stávající paletu služeb – telefonické a e-mailové poradenství – a má klientům nabídnout možnost vybrat si takový způsob komunikace, který jim nejvíc vyhovuje.
Videohovory přinesou dostupnější a osobnější kontakt odborníků s lidmi, kteří chtějí skoncovat s kouřením či jinou závislostí, i s jejich rodinnými příslušníky a blízkými.
Videokonzultace jako novinky, telefonické spojení ale také zůstává
Národní linka pro odvykání 800 350 000 (NLO) zpřístupněním videokonzultací reaguje na rostoucí zájem o distanční služby a online formy komunikace, který je u české veřejnosti dlouhodobě patrný. Videohovory budou zpočátku využívány především pro úvodní konzultace při odvykání kouření, přičemž klasické telefonické hovory budou samozřejmě zachovány.
Cílem je nabídnout moderní alternativu těm, kteří audiovizuální formát preferují před běžným telefonátem. Tento krok navazuje na nedávné zavedení možnosti obracet se na konzultanty prostřednictvím e-mailu a poskytovat poradenství na stejné úrovni, jako po telefonu.
Videokonzultace budou v první fázi sloužit především jako úvodní setkání s klientem, během něhož konzultant vyhodnotí jeho situaci, motivaci a potřeby. Na základě tohoto zhodnocení bude další spolupráce pokračovat standardním způsobem – tedy prostřednictvím telefonických konzultací nebo e-mailové komunikace, podle toho, jaký typ kontaktu klient preferuje.
Po pilotním období plánuje NLO službu dále rozvíjet, pokud se potvrdí poptávka ze strany veřejnosti a zároveň budou k dispozici dostatečné kapacity pro její stabilní provoz.
Vidět je lepší než jenom slyšet
„V letošním roce jsme klientům umožnili využívat plnohodnotně služby NLO prostřednictvím e-mailu a velmi se nám to osvědčilo – zájem o tuto formu kontaktu je značný. Podobně jsme zaznamenali i poptávku po videohovorech, což je z hlediska adiktologie logické. Někteří klienti totiž mohou mít problém s anonymitou danou tím, že nevidí člověka, s nímž svoje potíže řeší. Videokonzultace nám tak umožní odstranit i geografické bariéry a nabídnout odbornou pomoc bez nutnosti kamkoliv cestovat,“ uvádí k novince Zuzana Hrzalová, ředitelka Národní linky pro odvykání 800 350 000.
Veškeré služby jsou bez rozdílu dostupné jak pro uživatele návykových látek, tak pro jejich rodiny a blízké osoby. Výhody konzultací prostřednictvím videokonference jsou v oboru adiktologie značné. Patří mezi ně především možnost „vidět a být viděn“, kterou mnozí klienti při řešení citlivých témat preferují, ale také snížení bariér – pro některé je naopak videohovor příjemnější než osobní setkání.
Telemedicína je už ve stovkách miliard dolarů
Videohovory probíhají v plně zabezpečeném prostředí a splňují všechny požadavky na ochranu osobních údajů a důvěrnosti komunikace, které se na poradenské služby vztahují. Pro všechny formy komunikace s NLO pak platí, že umožňují realizaci z pohodlí domova, kratší čekací doby a flexibilní plánování konzultací. Zároveň je vědecky prokázáno, že jejich efektivita je srovnatelná s osobními návštěvami u odborníků.
Evropský trh telemedicíny dosáhl podle aktuálních analýz v loňském roce hodnoty 37,65 miliardy dolarů. Odhaduje se, že do roku 2033 tato hodnota překoná hranici 253 miliard. Efektivitu videohovorů při odvykání kouření potvrzují i některé mezinárodní studie.
Například japonská studie z roku 2019 prokázala, že účinnost programu odvykání kouření prostřednictvím videohovorů je stejná jako u osobních návštěv – míra abstinence po třech měsících přesahovala 78 procent u obou skupin.
Online léčba úspěšnější než osobní návštěva?
Zajímavé je však zjištění, že program častěji úspěšně dokončili ti, kteří využívali videohovory. Šlo až o 75 procent účastníků, zatímco u osobních návštěv byla míra dokončení nižší kvůli nutnosti cestování a časové náročnosti. Jiná studie z USA pak potvrdila, že klienti odvykající kouření jsou s videohovory spokojenější než s osobními návštěvami.
Je to především důsledek toho, že odvykání kouření nevyžaduje systematickou lékařskou péči zahrnující pravidelné prohlídky či laboratorní testy. Významná část odvykajících proto považuje pravidelné osobní návštěvy adiktologických poraden za zbytečné.