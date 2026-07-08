Nejdražší Nolanův film míří do kin. Znáte všech 5 zajímavostí o Odyssee?

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  17:09
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Matt Damon jako filmový Odysseus | foto: CinemArt

Na poli režie platí Christopher Nolan za jedno z největších současných jmen. Po oscarovém úspěchu Oppenheimera nyní přichází s dosud největším projektem své kariéry – velkolepou adaptací Homérovy Odyssey. Film s rekordním rozpočtem, hvězdným obsazením a revolučním způsobem natáčení patří k nejočekávanějším premiérám roku. Deník Metro přináší pět zajímavostí, které stojí za to vědět ještě před návštěvou kina.

Na poli režie platí Christopher Nolan, minimálně v očích hollywoodských studií i velké části diváků po celém světě, za poloboha. Jak se říkalo kdysi v Cimrmanech, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat. Už příští týden vtrhne do kin jeho nový opulentní snímek Odyssea, jenž je, jak název napovídá, adaptací jednoho z nejslavnějších příběhů všech dob. Deník Metro přináší několik zajímavostí, které podle nás stojí za to o filmu dopředu vědět.

Matt Damon jako filmový Odysseus

Nejdražší film od Nolana

Velkolepá adaptace Homérovy Odyssey patří k nejočekávanějším filmům roku a už dlouho před premiérou budí obrovská očekávání. Roli hraje i obří rozpočet, který se pohybuje okolo 250 milionů dolarů. Jde o vůbec největší projekt v kariéře oscarového režiséra. Nolan dostal po úspěchu Oppenheimera od studia téměř volnou ruku – vznikl film, který má být stejně velkolepý jako samotný antický epos.

O čem bude?

    • Oficiální synopse zní takto: Odysseus (Matt Damon) byl král řeckého ostrova Ithaka, který dle legend a básníka Homéra vymyslel slavného Trójského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Tróji a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Po skončení bojů netouží Odysseus po ničem jiném než vrátit se domů, za manželkou Pénelopé (Anne Hathaway) a synem Télemachem (Tom Holland).
    • Svými odvážnými činy však dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli návrat co nejvíc zkomplikovat. I proto se slovo „odysea“ stalo synonymem pro cestu plnou překážek, které poutníka odvádějí od jeho cíle, místo toho, aby ho k němu přibližovaly. Zatímco Odysseus vzdoruje bohům, obrům, svůdné kouzelnici Kirké a dalším nebezpečím, jeho žena Pénelopé vzdoruje mužům, kteří chtějí uchvátit ji a s ní celé ithacké království.

Celý film byl natočen IMAX kamerami

Kdo zná Nolana, ten ví, že to byla jen otázka času. Odyssea je totiž prvním hraným celovečerním filmem natočeným kompletně na filmový pás IMAX. Kvůli projektu vznikla nová generace kamer, které jsou lehčí, tišší a umožňují natáčet i scény, které dříve technicky nebyly možné.

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Skutečné lokace místo digitálních triků

Na velkolepost výpravy snímku se v rámci marketingu Odyssey hraje snad úplně nejvíc. Natáčelo se totiž na řadě středomořských lokalit a pro film vznikly skutečné kulisy včetně replik historických lodí. Místo zeleného plátna dal Nolan tradičně přednost autentickému prostředí a praktickým efektům. Herci se pak shodují, že natáčení Odyssey patřilo k nejnáročnějším v jejich kariéře. Podle některých působilo, jako by vznikalo několik velkých filmů současně.

Film provázejí kontroverze

Matt Damon jako filmový Odysseus

Ještě před premiérou se, jak tomu u historií zavánějících snímků obvykle bývá, rozhořely debaty kolem věrnosti některých kostýmů a rekvizit. Na sociálních sítích se řešilo například použití moderně působící výzbroje či způsob ztvárnění některých postav. Další diskuse vyvolalo obsazení některých rolí, které podle části fanoušků neodpovídá tradiční představě o antickém Řecku. Konkrétně šlo o Lupitu Nyong’o ztvárňující Helenu Trojskou (není světlovlasá běloška), Zendayu obsazenou do role bohyně Athény či transgender herce Elliota Page. O něm se mylně tvrdilo, že ztvární Achilla. Ve skutečnosti hraje vojáka jménem Sinon.

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Největší tajemství?

Přestože zveřejněné upoutávky odhalily řadu ikonických scén, skutečná podoba příběhu zůstává stále pod pokličkou. Nolan je známý tím, že své filmy až do premiéry pečlivě tají. Není jasné, zda půjde o věrnou adaptaci Homérova eposu, nebo o modernější interpretaci. I to bude pro mnohé hnací motor k tomu zajít do kina.

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