Kdy a kde sledovat 317. derby pražských S:
- Derby Slavia vs. Sparta se hraje v sobotu 9. 5. od 19:00 a v přímém přenosu ho bude vysílat televizní stanice Oneplay Sport 1 (platforma Oneplay).
- Podrobnou textovou online reportáž najdete na iDNES.cz
Aktuální forma
- Slavia od posledního derby: 4 výhry, 1 remíza, 1 porážka
- Sparta od posledního derby: 5 výher, 1 porážka
Historická bilance
Domácí navíc drží sérii 44 ligových zápasů bez porážky na vlastním stadionu.
Kdo je favoritem derby?
Bookmakeři sázkové kanceláře Tipsport věří více domácí Slavii. Na její vítězství vypsali kurz 1,83. Sparťanskou šanci na výhru vidí v kurzu přibližně 4,5.
|Slavia – Sparta
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,83
|3,64
|4,53
Slavia - Sparta
Předpokládané sestavy:
Historická bilance derby
První derby se hrálo 29. března 1896 na Císařské louce a skončilo bez branek – Spartě byl po protestu Slavie dodatečně odvolán gól.
Celková bilance po 316 zápasech:
- Sparta vyhrála: 139×
- Remíza: 77×
- Slavia vyhrála: 100×
Nejlepším střelcem derby historie je Josef Bican (35 gólů).
Rekordní návštěva: 50 105 diváků (1965).