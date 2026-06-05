Liberecký záložník Ermin Mahmič ještě na jaře nastupoval za rakouskou jednadvacítku, nakonec ale přijal nabídku reprezentovat Bosnu a Hercegovinu. Po debutu za seniorský tým už změna národního dresu nepřipadá v úvahu. V uplynulé sezoně zaznamenal sedm ligových gólů a podle zákulisních informací o něj stojí rakouský Salcburk.
Největší pozornost poutá plzeňský brankář Florian Wiegele. Rakouský reprezentant se po příchodu trenéra Martina Hyského stal jedničkou Viktorie a nyní si brousí zuby i na místo mezi tyčemi na světovém šampionátu. Jeho předností jsou klid, rozehrávka a více než dvoumetrová postava.
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Z Plzně dorazí Iráčan i Ghaňan
Dalšími plzeňskými vyslanci jsou Bosňan Amar Memič a irácký reprezentant Merchas Doski. Oba patřili v sezoně k nejvytíženějším hráčům Viktorie a pravidelně nastupují i za své národní týmy.
Pětici uzavírá ghanský útočník Prince Kwabena Adu. Do Plzně přišel v roce 2024 z ukrajinského Kryvbasu a v první sezoně nastřílel osm branek. Přestože v posledních měsících nedostával tolik prostoru, vysloužil si pozvánku do reprezentace Ghany a bude mít šanci ukázat se i na největší fotbalové scéně.