Ve čtvrteční kvalifikaci bude bojovat třicet závodníků o dvanáct postupových míst do sobotního finále. Hroneš zatím působí uvolněně a sebevědomě, což potvrdil i po úterním večerním tréninku v nahrávce pro média Českého olympijského výboru.
Životní forma a nové triky
Hroneš má za sebou solidní výsledky z posledních sezon. Loni obsadil v Big Airu 16. místo na mistrovství světa, v uplynulé sezoně Světového poháru zazářil čtvrtým a pátým místem. V Livignu si věří ještě víc.
„Doufám, že jsem si na tenhle závod nachystal nejlepší formu, co jsem kdy byl. Cítím se hrozně fajn na snowboardu u čehokoliv. Mám nějaké triky, které jsem ještě v závodech nedělal, které bych chtěl třeba ukázat. Pak takové bigairové klasiky,“ říká Hroneš.
Subjektivní hodnocení komplikuje očekávání
Big Air patří mezi disciplíny, kde o výsledcích rozhodují rozhodčí. Právě subjektivní hodnocení dělá podle Hroneše předpovědi výsledků složitými.
„Tím, že to je subjektivně hodnocené, tak je těžké mít očekávání od toho výsledku pozičního, ale mám nějaký standard ježdění, který bych chtěl ukázat. Myslím si, že to zatím tak docela dost dobře vypadá,“ naznačuje své ambice Hroneš.
Noční závody pod světly
Všechna kola Big Airu snowboardisté absolvují za umělého osvětlení a v poměrně náročných večerních podmínkách. Hroneš ale noční skákání vítá.
„Mě baví atmosféra toho, jak je to nasvícené, vypadá to strašně cool. Je super, že ty podmínky jsou stejné pro všechny, i když může být přes den hnusně,“ pochvaluje si Hroneš.
Méně příjemná je pro něj hlavně zima, která po setmění v Livignu panuje. „Je dost zima, což není úplně nejpříjemnější, ale snažím se být v teple. Jízdy jsou docela rychlé, je to jedna jízda za deset minut. Nahoře mám péřovku a vyhřívám se furt. Je to něco, na co si musíme všichni zvyknout,“ doplňuje Hroneš.
Děsivější je prý výtah
Olympijský můstek v Livignu je vůbec největší konstrukcí Big Airu na světě. „Má to o dva metry víc než konstrukce v Pekingu, kde byla poslední olympiáda, tak je to ‚scary‘ (děsivé). Ale víc ‚scary‘ je podle mě jezdit nahoru tím výtahem, který vypadá málo věrohodně na to, jak věrohodný by měl být,“ popisuje s úsměvem Hroneš.
Olympiáda snů a parta snowboardistů
Po dvou dnech tréninku Hroneš očekává, že podmínky se budou dál zlepšovat. Měkčí sníh z úterního večera by měl během kvalifikace ztvrdnout.
Celkově si Hroneš olympijské hry maximálně užívá. „Přijde mi to strašně hustý. Vždycky jsem to chtěl zažít a teď, když to můžu zažívat, tak je to úplně super,“ rozplývá se Hroneš.
Velkou roli hraje i atmosféra mezi snowboardisty napříč národy. „Je skvělé být s kámoši, se kterými jsem celý rok po svěťácích. V tomhle je snowboarding fakt super. Na rozdíl od ostatních sportů, kde si všímám, že je to víc separované podle zemí, tak my tohle neřešíme. Chodíme spolu všude,“ uzavírá Hroneš.
Program snowboardingu na ZOH 2026
|Datum
|Čas
|Disciplína
|Fáze
|ČT 05.02.
|19:30
|Big air - M
|kvalifikace
|SO 07.02.
|19:30
|Big air - M
|finále
|NE 08.02.
|09:00
|Paralelní obří slalom - Ž
|kvalifikace
|NE 08.02.
|09:00
|Paralelní obří slalom - M
|kvalifikace
|NE 08.02.
|13:00
|Paralelní obří slalom - Ž
|finále
|NE 08.02.
|13:00
|Paralelní obří slalom - M
|finále
|NE 08.02.
|19:30
|Big air - Ž
|kvalifikace
|PO 09.02.
|19:30
|Big air - Ž
|finále
|ST 11.02.
|10:30
|Half-pipe - Ž
|kvalifikace
|ST 11.02.
|19:30
|Half-pipe - M
|kvalifikace
|ČT 12.02.
|10:00
|Snowboardcross - M
|kvalifikační jízda
|ČT 12.02.
|13:45
|Snowboardcross - M
|finále
|ČT 12.02.
|19:30
|Half-pipe - Ž
|finále
|PÁ 13.02.
|10:00
|Snowboardcross - Ž
|kvalifikační jízda
|PÁ 13.02.
|13:30
|Snowboardcross - Ž
|finále
|PÁ 13.02.
|19:30
|Half-pipe - M
|finále
|SO 15.02.
|13:45
|Snowboardcross - MIX
|dvojice
|PO 16.02.
|10:30
|Slopestyle - Ž
|kvalifikace
|PO 16.02.
|14:00
|Slopestyle - M
|kvalifikace
|ÚT 17.02.
|13:00
|Slopestyle - Ž
|finále
|ST 18.02.
|12:30
|Slopestyle - M
|finále