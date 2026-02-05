Nejen hokej a curling, do akce jde i snowboardista Hroneš. Bude mít na ZOH 2026 životní formu?

Autor: Metro.cz
Sport   19:11
Český snowboardista Jakub Hroneš dnes nastoupí do kvalifikace Big Airu na zimních olympijských hrách v Livignu. Jednadvacetiletý reprezentant věří, že si na největší sportovní akci své kariéry přivezl životní formu, a užívá si atmosféru her, kterou zažívá vůbec poprvé.
Český snowboardista Jakub Hroneš

Český snowboardista Jakub Hroneš | foto: Red Bull Content Pool

Český snowboardista Jakub Hroneš
Český snowboardista Jakub Hroneš
Český snowboardista Jakub Hroneš
Český snowboardista Jakub Hroneš
6 fotografií

Ve čtvrteční kvalifikaci bude bojovat třicet závodníků o dvanáct postupových míst do sobotního finále. Hroneš zatím působí uvolněně a sebevědomě, což potvrdil i po úterním večerním tréninku v nahrávce pro média Českého olympijského výboru.

Životní forma a nové triky

Hroneš má za sebou solidní výsledky z posledních sezon. Loni obsadil v Big Airu 16. místo na mistrovství světa, v uplynulé sezoně Světového poháru zazářil čtvrtým a pátým místem. V Livignu si věří ještě víc.

Český snowboardista Jakub Hroneš

„Doufám, že jsem si na tenhle závod nachystal nejlepší formu, co jsem kdy byl. Cítím se hrozně fajn na snowboardu u čehokoliv. Mám nějaké triky, které jsem ještě v závodech nedělal, které bych chtěl třeba ukázat. Pak takové bigairové klasiky,“ říká Hroneš.

Subjektivní hodnocení komplikuje očekávání

Big Air patří mezi disciplíny, kde o výsledcích rozhodují rozhodčí. Právě subjektivní hodnocení dělá podle Hroneše předpovědi výsledků složitými.

Český curling na OH 2026: Chabičovský se Zelingrovou chtějí navázat na mládežnické úspěchy

„Tím, že to je subjektivně hodnocené, tak je těžké mít očekávání od toho výsledku pozičního, ale mám nějaký standard ježdění, který bych chtěl ukázat. Myslím si, že to zatím tak docela dost dobře vypadá,“ naznačuje své ambice Hroneš.

Noční závody pod světly

Všechna kola Big Airu snowboardisté absolvují za umělého osvětlení a v poměrně náročných večerních podmínkách. Hroneš ale noční skákání vítá.

„Mě baví atmosféra toho, jak je to nasvícené, vypadá to strašně cool. Je super, že ty podmínky jsou stejné pro všechny, i když může být přes den hnusně,“ pochvaluje si Hroneš.

SVĚTOVÁ PREMIÉRA Takhle Jakub Hroneš jako první skočil Switch boardslide switch triple underflip 1170.

Méně příjemná je pro něj hlavně zima, která po setmění v Livignu panuje. „Je dost zima, což není úplně nejpříjemnější, ale snažím se být v teple. Jízdy jsou docela rychlé, je to jedna jízda za deset minut. Nahoře mám péřovku a vyhřívám se furt. Je to něco, na co si musíme všichni zvyknout,“ doplňuje Hroneš.

Děsivější je prý výtah

Olympijský můstek v Livignu je vůbec největší konstrukcí Big Airu na světě. „Má to o dva metry víc než konstrukce v Pekingu, kde byla poslední olympiáda, tak je to ‚scary‘ (děsivé). Ale víc ‚scary‘ je podle mě jezdit nahoru tím výtahem, který vypadá málo věrohodně na to, jak věrohodný by měl být,“ popisuje s úsměvem Hroneš.

Olympiáda snů a parta snowboardistů

Po dvou dnech tréninku Hroneš očekává, že podmínky se budou dál zlepšovat. Měkčí sníh z úterního večera by měl během kvalifikace ztvrdnout.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: Češky hrají odpoledne s USA, muže čeká na úvod favorit turnaje

Celkově si Hroneš olympijské hry maximálně užívá. „Přijde mi to strašně hustý. Vždycky jsem to chtěl zažít a teď, když to můžu zažívat, tak je to úplně super,“ rozplývá se Hroneš.

Velkou roli hraje i atmosféra mezi snowboardisty napříč národy. „Je skvělé být s kámoši, se kterými jsem celý rok po svěťácích. V tomhle je snowboarding fakt super. Na rozdíl od ostatních sportů, kde si všímám, že je to víc separované podle zemí, tak my tohle neřešíme. Chodíme spolu všude,“ uzavírá Hroneš.

Program snowboardingu na ZOH 2026

DatumČasDisciplínaFáze
ČT 05.02.19:30Big air - Mkvalifikace
SO 07.02.19:30Big air - Mfinále
NE 08.02.09:00Paralelní obří slalom - Žkvalifikace
NE 08.02.09:00Paralelní obří slalom - Mkvalifikace
NE 08.02.13:00Paralelní obří slalom - Žfinále
NE 08.02.13:00Paralelní obří slalom - Mfinále
NE 08.02.19:30Big air - Žkvalifikace
PO 09.02.19:30Big air - Žfinále
ST 11.02.10:30Half-pipe - Žkvalifikace
ST 11.02.19:30Half-pipe - Mkvalifikace
ČT 12.02.10:00Snowboardcross - Mkvalifikační jízda
ČT 12.02.13:45Snowboardcross - Mfinále
ČT 12.02.19:30Half-pipe - Žfinále
PÁ 13.02.10:00Snowboardcross - Žkvalifikační jízda
PÁ 13.02.13:30Snowboardcross - Žfinále
PÁ 13.02.19:30Half-pipe - Mfinále
SO 15.02.13:45Snowboardcross - MIXdvojice
PO 16.02.10:30Slopestyle - Žkvalifikace
PO 16.02.14:00Slopestyle - Mkvalifikace
ÚT 17.02.13:00Slopestyle - Žfinále
ST 18.02.12:30Slopestyle - Mfinále

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Plzeň upraví sady u náměstí, zmizí billboardy, nové budou stánky a zeleň

PlzeĹ upravĂ­ sady u nĂˇmÄ›stĂ­, zmizĂ­ billboardy, novĂ© budou stĂˇnky a zeleĹ

Plzeň zahájí v březnu revitalizaci jižní části sadů Pětatřicátníků poblíž centrálního náměstí za 25 milionů korun. Do srpna odstraní billboardy, kiosky nahradí...

5. února 2026  18:04,  aktualizováno  18:04

Kroměříž připravuje opravu věže radnice nebo stavbu hřiště v Hradisku

ilustrační snímek

Kroměřížská radnice připravuje opravu věže radnice na Velkém náměstí nebo stavbu multifunkčního hřiště v místní části Hradisko. Vyplývá to z přehledu veřejných...

5. února 2026  18:03,  aktualizováno  18:03

Plzeňský kraj, farnost a obvod dokončily studii úprav prostoru sv. Jiří v Plzni

PlzeĹskĂ˝ kraj, farnost a obvod dokonÄŤily studii Ăşprav prostoru sv. JiĹ™Ă­ v Plzni

Plzeňský kraj, farnost Lobzy a obvod Plzeň 4 dokončily krajinnou studii připravovaných úprav prostoru U sv. Jiří v Plzni-Doubravce, který je častým cílem...

5. února 2026  17:48,  aktualizováno  17:48

V Železnici se srazil vlak s náklaďákem. Vagon byl zčásti mimo koleje

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Provoz na trati je přerušen. Jeden vagon zčásti vykolejil. Příčiny a okolnosti nehody vyšetřuje policie. Podle mluvčího...

5. února 2026  18:22,  aktualizováno  19:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Písečtí zastupitelé schválili rekonstrukci starého venkovního bazénu

ilustrační snímek

Písečtí zastupitelé dnes schválili rekonstrukci starého venkovního bazénu. Město teď za 390 milionů korun buduje nový plavecký bazén pod lesnickou školou....

5. února 2026  17:44,  aktualizováno  17:44

Hradecká koalice HDK a TOP 09 půjde do voleb s Hradeckými kantory a Nestraníky

ilustrační snímek

Královéhradecká koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09 bude v letošních komunálních volbách kandidovat s podporou Hradeckých kantorů a...

5. února 2026  17:41,  aktualizováno  17:41

Nejen hokej a curling, do akce jde i snowboardista Hroneš. Bude mít na ZOH 2026 životní formu?

Český snowboardista Jakub Hroneš

Český snowboardista Jakub Hroneš dnes nastoupí do kvalifikace Big Airu na zimních olympijských hrách v Livignu. Jednadvacetiletý reprezentant věří, že si na největší sportovní akci své kariéry...

5. února 2026  19:11

Fandění hokejistkám, bruslení i focení s maskoty. Začal olympijský festival

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. (5. února 2026)

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. Návštěvníci si na něm vyzkouší zimní sporty, budou fandit u velkoplošných obrazovek českým reprezentantům a poslechnou si koncerty známých...

5. února 2026  19:02

FN Ostrava by letos mohla začít budovat Moravskoslezské onkologické centrum

ilustrační snímek

Se stavbou Moravskoslezského onkologického centra za 2,6 miliardy korun by fakultní nemocnice Ostrava mohla začít letos. Řekl to dnes při návštěvě nemocnice...

5. února 2026,  aktualizováno 

Při zbraňové amnestii už odevzdali lidé na Vysočině 33 zbraní

ilustrační snímek

Za první měsíc takzvané zbraňové amnestie odevzdali lidé na Vysočině policistům 33 zbraní, 294 kusů střeliva a 45 kusů munice. Zbraně pocházejí především z...

5. února 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

5. února 2026  18:15

Děti si v muzeu v Poličce vyzkouší práci hasičů v interaktivní herně

ilustrační snímek

Muzeum v Poličce na Svitavsku věnuje novou výstavu hasičům. Návštěvníky seznámí s tím, jak hasiči v minulosti hasili oheň, jaké měli vybavení, techniku i...

5. února 2026  16:25,  aktualizováno  16:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.