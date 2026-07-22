Nejen Odyssea a Spider-Man. Těchto 9 originálních filmů musíte vidět v červenci

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  9:01aktualizováno  16:15
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Jon (R. Grint) snil o rodině na dokonalém místě. Záběr ze snímku Zrozen z...

Jon (R. Grint) snil o rodině na dokonalém místě. Záběr ze snímku Zrozen z temnoty. | foto: CinemArt

Lékařka Ingrid (A. Geislerová) ve filmu Pramen
Simona Boledovičová ve filmu Pramen (2026)
Vlad Ivanov a Aňa Geislerová ve filmu Pramen (2026)
Aňa Geislerová, Éva Bandor a Simona Boledovičová ve filmu Pramen (2026)
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Přinášíme přehled červencových novinek, které mohou oslovit diváky hledající něco jiného než další pokračování známých sérií. Vedle očekávaných blockbusterů totiž do kin míří i komorní dramata, originální horory, dokumenty nebo autorské filmy, které sázejí především na silný příběh a neotřelé zpracování.

Léto tradičně patří velkým hollywoodským hitům. Vedle drahých trháků, takzvaných blockbusterů, jako je čerstvá novinka hitmakera Christophera Nolana Odyssea nebo blížící se Spider-Man: Zbrusu nový den, se ale v kinech objevují i filmy, které nespoléhají na slavné značky a nekonečná pokračování. Nabízejí nové příběhy, neotřelé nápady i silná témata a dokazují, že i během prázdninové sezony mají diváci z čeho vybírat.

Pro ty, kteří chtějí místo dalšího dílu známé série objevit něco překvapivějšího, jsme vybrali několik červencových novinek. Ty stojí za pozornost nejen čtenářů deníku Metro.

Matt Damon jako filmový Odysseus

Pozvání, již v kinech od 2. 7.

Psychologické drama s prvky komedie herečky a režisérky Olivie Wilde se odehrává během zdánlivě obyčejného společenského setkání. Jak večer pokračuje, mezi hosty se začínají odhalovat stará tajemství a skryté konflikty. Film má především stavět na atmosféře a hereckých výkonech a ukazovat, že i obyčejná večeře může skrývat nečekané napětí.

V hlavních rolích se kromě Wilde představí Seth Rogen, Edward Norton a Penélope Cruz.

8 červnových filmů, které dokazují, že kina nejsou jen o pokračováních a remacích

Zrozen z temnoty, již v kinech od 9. 7.

Britský horor zavede diváky do odlehlého skotského kláštera, kde jeptišky přijmou nalezené dítě. S jeho příchodem se ale začnou odehrávat podivné události, které naruší dosud poklidný život komunity. Film prý sází především na mrazivou atmosféru a postupně budované napětí místo prvoplánových lekaček.

V obsazení nechybí Seidi Haarla a Rupert Grint.

Mouchy, již v kinech od 16. 7.

Mexické drama režiséra Fernanda Eimbckeho sleduje devítiletého chlapce, který se vyrovnává se ztrátou matky. Přesto nejde pouze o smutný film. Tvůrci do citlivého příběhu o dospívání vkládají i humor, fantazii a pohled dětskýma očima. Výsledkem je komorní snímek o hledání naděje v těžké životní situaci.

Pramen, již v kinech od 16. 7.

Nový film režiséra Ivana Ostrochovského otevírá jedno z bolestivých témat československé minulosti, tedy nucenou sterilizaci romských žen. Drama s Annou Geislerovou připomíná události, které dlouho zůstávaly na okraji veřejné debaty. Film nabízí nejen silné osobní drama, ale také připomínku části historie, se kterou se společnost stále vyrovnává.

Lékařka Ingrid (A. Geislerová) ve filmu Pramen

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Mistryně, v kinech od čtvrtka

V nové „dramedii“ českého režiséra Bohdana Karáska stojí ve středu dění noční můra řady mužů: Co se bude dít, když se partnerka vrátí ke svému ex? Z téhle zápletky by šlo natočit prakticky jakoukoliv žánrovku. Karásek kráčí cestou odlehčené konverzačky, která podle kritiků „roste každou minutou“.

Tichá přítelkyně, v kinech od 30. 7.

Novinka maďarské režisérky Ildikó Enyedi se odehrává v botanické zahradě univerzitního města, kde prastarý jinan propojuje osudy lidí napříč více než stoletím.

Posledním filmem o tom, jak stromy komunikují s lidmi, byl ekologický sci-fi thriller režiséra M. Night Shyamalana Stalo se (2008).

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Veřejný prostor Františka Skály, v kinech od 30. 7.

Jeden z nejvšestrannějších českých umělců František Skála se dočkal celovečerního portrétu od Petra Slavíka (Tancuj, Matyldo). Výtvarník, performer a hudebník v něm odhaluje svůj pohled na tvorbu, inspiraci i vznik monumentální sochy Vulpes Gott. Film doplňují ukázky jeho děl ve veřejném prostoru i vystoupení přátel a spolupracovníků.

Život Chucka, v kinech od 31. 7.

Stephen King není jen autor hororů. Adaptace jeho novely v režii Mikea Flanagana vypráví příběh obyčejného muže, jehož život poznáváme pozpátku, tedy od konce až k dětství. Hlavní roli ztvárnil Tom Hiddleston.

Sorry, Baby, v kinech od 31. 7.

Režijní debut herečky Evy Victor vypráví příběh mladé ženy, která se snaží vyrovnat s traumatickou zkušeností.

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