Léto tradičně patří velkým hollywoodským hitům. Vedle drahých trháků, takzvaných blockbusterů, jako je čerstvá novinka hitmakera Christophera Nolana Odyssea nebo blížící se Spider-Man: Zbrusu nový den, se ale v kinech objevují i filmy, které nespoléhají na slavné značky a nekonečná pokračování. Nabízejí nové příběhy, neotřelé nápady i silná témata a dokazují, že i během prázdninové sezony mají diváci z čeho vybírat.
Pro ty, kteří chtějí místo dalšího dílu známé série objevit něco překvapivějšího, jsme vybrali několik červencových novinek. Ty stojí za pozornost nejen čtenářů deníku Metro.
Pozvání, již v kinech od 2. 7.
Psychologické drama s prvky komedie herečky a režisérky Olivie Wilde se odehrává během zdánlivě obyčejného společenského setkání. Jak večer pokračuje, mezi hosty se začínají odhalovat stará tajemství a skryté konflikty. Film má především stavět na atmosféře a hereckých výkonech a ukazovat, že i obyčejná večeře může skrývat nečekané napětí.
V hlavních rolích se kromě Wilde představí Seth Rogen, Edward Norton a Penélope Cruz.
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Zrozen z temnoty, již v kinech od 9. 7.
Britský horor zavede diváky do odlehlého skotského kláštera, kde jeptišky přijmou nalezené dítě. S jeho příchodem se ale začnou odehrávat podivné události, které naruší dosud poklidný život komunity. Film prý sází především na mrazivou atmosféru a postupně budované napětí místo prvoplánových lekaček.
V obsazení nechybí Seidi Haarla a Rupert Grint.
Mouchy, již v kinech od 16. 7.
Mexické drama režiséra Fernanda Eimbckeho sleduje devítiletého chlapce, který se vyrovnává se ztrátou matky. Přesto nejde pouze o smutný film. Tvůrci do citlivého příběhu o dospívání vkládají i humor, fantazii a pohled dětskýma očima. Výsledkem je komorní snímek o hledání naděje v těžké životní situaci.
Pramen, již v kinech od 16. 7.
Nový film režiséra Ivana Ostrochovského otevírá jedno z bolestivých témat československé minulosti, tedy nucenou sterilizaci romských žen. Drama s Annou Geislerovou připomíná události, které dlouho zůstávaly na okraji veřejné debaty. Film nabízí nejen silné osobní drama, ale také připomínku části historie, se kterou se společnost stále vyrovnává.
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Mistryně, v kinech od čtvrtka
V nové „dramedii“ českého režiséra Bohdana Karáska stojí ve středu dění noční můra řady mužů: Co se bude dít, když se partnerka vrátí ke svému ex? Z téhle zápletky by šlo natočit prakticky jakoukoliv žánrovku. Karásek kráčí cestou odlehčené konverzačky, která podle kritiků „roste každou minutou“.
Tichá přítelkyně, v kinech od 30. 7.
Novinka maďarské režisérky Ildikó Enyedi se odehrává v botanické zahradě univerzitního města, kde prastarý jinan propojuje osudy lidí napříč více než stoletím.
Posledním filmem o tom, jak stromy komunikují s lidmi, byl ekologický sci-fi thriller režiséra M. Night Shyamalana Stalo se (2008).
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Veřejný prostor Františka Skály, v kinech od 30. 7.
Jeden z nejvšestrannějších českých umělců František Skála se dočkal celovečerního portrétu od Petra Slavíka (Tancuj, Matyldo). Výtvarník, performer a hudebník v něm odhaluje svůj pohled na tvorbu, inspiraci i vznik monumentální sochy Vulpes Gott. Film doplňují ukázky jeho děl ve veřejném prostoru i vystoupení přátel a spolupracovníků.
Život Chucka, v kinech od 31. 7.
Stephen King není jen autor hororů. Adaptace jeho novely v režii Mikea Flanagana vypráví příběh obyčejného muže, jehož život poznáváme pozpátku, tedy od konce až k dětství. Hlavní roli ztvárnil Tom Hiddleston.
Sorry, Baby, v kinech od 31. 7.
Režijní debut herečky Evy Victor vypráví příběh mladé ženy, která se snaží vyrovnat s traumatickou zkušeností.