Z nadhledu vypadá svět lépe. Velkou popularitu přinesl českým, moravským a slezským rozhlížecím stavbám především herec Luděk Munzar v seriálu Rozhlédni se, člověče, který vznikal koncem 90. let minulého století.
Unikátní rozhledny
Od té doby přibyly v naší zemi možná desítky nových rozhleden a vyhlídek, mezi nimi i nejrůznější stezky v korunách stromů. Některé, především dřevěné, se musely zbourat, protože tento materiál hůř odolává zubu času a počasí. Jiná místa zase přibyla tak, že majitelé upravili a zpřístupnili své věže či technologické stožáry i pro zvědavou veřejnost.
Rozhledny v Česku stále přibývají
Počet není stálý, některé statistiky hovoří o asi pěti stech rozhlednách. Že rostou jako houby po dešti, o tom svědčí údaj z roku 2018, kdy odborníci hovořili o čtyřech stech místech.
Zajímavosti najdete například na stránce rozhlednovymrajem.cz. Předností většiny těchto míst je, že jsou zdolatelné zdarma, případně za relativně drobný poplatek. Několik vyhlídek a rozhleden je spojeno i se jménem fiktivního velikána Járy Cimrmana, včetně světového unikátu, zahloubené rozhledny.