Nejjedovatější houby na světě začínají růst právě teď i v Česku! Otrava se projeví až po 20 dnech

Autor: Metro.cz
  9:56
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako muchomůrka i pavučinec je smrtelně jedovatý!
Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba. | foto: Profimedia Profimedia.cz

V těchto dnech začínají růst nejjedovatější houby na světě – muchomůrka zelená a pavučinec plyšový. Lékaři z IKEM varují, že každoročně končí v nemocnicích stovky lidí a některým pacientům už v době transportu do nemocnice selhávají játra i ledviny.

Stačí jen malá dávka jedu

Před šesti lety se zdravotníci z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče IKEM starali i o tehdy pětiletého Adama, kterého se jim podařilo zachránit. Spolu se svým otcem se otrávil muchomůrkou zelenou.

„Z lesa jsme si přinesli košík hub a mezi nimi i jednu údajnou bedlu, kterou jsem osmažil. Naštěstí jsem ji ale přesolil a Adam ji nechtěl sníst celou. Zbytek porce jsem tedy dojedl já,“ vypráví Adamův otec Miroslav.

Zatímco on měl jen zažívací obtíže, jeho syn zkolaboval. Do IKEM se dostal až ve chvíli, kdy mu začínala selhávat játra.

Muchomůrka zelená si loni vyžádala dvě oběti, v nemocnici skončilo 184 lidí

„Byli jsme původně ve dvou jiných nemocnicích, nakonec jsem podepsal reverz a začal shánět pomoc jinde. Ani v IKEM jsme ale dobré zprávy nedostali. V podstatě nás připravovali na to, že to Adam nezvládne. Byly to nejhorší chvíle mého života,“ vzpomíná. „Po čtyřech dnech intenzivní léčby se ale objevil první opatrný optimismus a syn se pak pomalu začal uzdravovat. Dnes mu nic není, je zdravý a sportuje. Ale houby už nikdy jíst nebude.“

Zrádný průběh

Po konzumaci hub skončilo loni v nemocnici více než 200 lidí, někteří z nich se dostali do IKEM v život ohrožujícím stavu. Většina hub způsobuje například halucinace nebo zažívací obtíže, u některých druhů ale hrozí i akutní selhání orgánů. Zrádné je především to, že příznaky otravy se zpravidla projeví až po řadě hodin, nebo dokonce dnů od konzumace hub. Nejjedovatější houby, na které mohou lidé v Česku narazit, jsou právě muchomůrka zelená a pavučinec plyšový.

Pavučinec

  • Je smrtelně jedovatá houba.
  • Hlavní jed, orellanin, způsobuje zpožděné příznaky otravy, které se objevují až po dvou až 20 dnech.
  • Má oranžově hnědý až rezavě skořicový klobouk o průměru zhruba 3 až 8 centimetrů.
  • Roste hlavně v listnatých a smíšených lesích, nejčastěji pod buky a duby.

Muchomůrce zelené se přezdívá klobouk smrti a roste od června do října. Nebezpečná je hlavně tím, že po její konzumaci nemusí mít člověk šest až dvanáct hodin žádné příznaky. Pak přichází těžký průjem, zvracení nebo bolesti břicha. Protože postiženého už nemusí napadnout, že problémy souvisejí právě s houbami, bývá otrava zaměňována například za střevní chřipku nebo zánět slepého střeva.

Muchomůrka

  • Smrtelná dávka je přibliž ně 30 gramů čerstvé houby.
  • Klobouk má obvykle olivově zelenou až žlutozelenou barvu, má průměr 5 až 15 centimetrů, je hladký a lesklý.
  • Roste nejčastěji v listnatých lesích, pod duby a buky.

Po prvních hodinách nevolnosti navíc přichází fáze falešného zotavení. „Právě tehdy ale toxin nejvíce poškozuje játra a ledviny. Čtyři až sedm dnů po požití se může rozvinout akutní selhání jater i ledvin. Může poškodit také slinivku nebo srdce,“ říká přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče IKEM Eva Kieslichová. Muchomůrka zelená je nejčastější příčinou těžkých otrav houbami. Může za to i její podobnost s žampionem nebo bedlou. „V IKEM jsme loni měli hospitalizované tři pacienty se závažným selháním jater po otravě muchomůrkou zelenou. Díky časné diagnóze a moderním metodám léčby se všechny podařilo vyléčit bez nutnosti transplantace jater,“ upřesňuje lékař KARIP IKEM František Čížek.

Pojistili jste se proti otravě houbami? Letos by to opravdu dost bodlo

Odborníci z IKEM se ale setkali i s případy, které skončily smrtí. Včasná diagnóza je podle nich naprosto zásadní. Při podezření na otravu houbami doporučují vyvolat zvracení, pokud je člověk při vědomí, podat pět až deset tablet aktivního uhlí a co nejrychleji vyhledat lékaře nebo zavolat záchrannou službu.

Děti jsou náchylnější

Velkou roli přitom hraje i množství snědeného toxinu. „I z tohoto důvodu by se houby neměly podávat malým dětem, ideálně do šesti let věku, a to kvůli horší stravitelnosti i závažnějším průběhům otravy. Vždy záleží na množství toxinů v poměru k tělesné hmotnosti, děti jsou proto mnohem náchylnější,“ upozorňuje lékařka KARIP Karolína Füzy.

Rozhovor: Nový druh hřibu, to je bomba! Za čas najdeme i vzácné houby

Nebezpečné jsou i další druhy muchomůrek, například červená nebo tygrovaná. Ještě toxičtější je pavučinec plyšový. V Česku naštěstí roste jen vzácně, ale houbaři na něj mohou častěji narazit například na Slovensku, v Německu nebo Polsku.

„Amatérští houbaři by neměli sbírat houby s lupeny ani se spoléhat na aplikace v mobilu,“ upozorňuje vedoucí Národní referenční laboratoře pro jedovaté houby Jaroslav Klán.

Květnatec Archerův. „Rozkvétající“ exotickou houbu můžete najít i v Česku

Mobil ale podle něj může pomoci jinak. „Vyfoťte si svůj úlovek. Pokud má mykolog k dispozici fotografie z více úhlů a dojde na otravu, mohou lékaři velmi rychle zahájit odpovídající léčbu,“ dodává.

Rizikové přitom nejsou jen jedovaté houby. Problém mohou způsobit i běžně jedlé druhy, pokud jsou špatně skladované nebo zapařené. Odborníci proto doporučují jednoduché pravidlo: sbírat jen houby, které člověk opravdu bezpečně pozná.

