Nejkrásnější paláce v Česku se otevřou! Sněmovna a Senát chystají 8. května den otevřených dveří

Autor: Metro.cz
  13:56
Chcete naživo vidět místa, kde úřadují naši poslanci a senátoři. Pak si nenechte 8. května ujít den otevřených dveří Sněmovny a Senátu. Podívat se můžete i do sídla české diplomacie, Černínského paláce. A také do paláců, které jsou označované za nejkrásnější v Česku. Všude je vstup zdarma.
Lidé mají 8. května příležitost prohlédnout si budovy obou komor parlamentu. V...

Lidé mají 8. května příležitost prohlédnout si budovy obou komor parlamentu. V Senátu si zkusit mluvit za pultíkem. | foto: Senát ČR

Valdštejnská zahrada. Se svou rozlohou 14 000 metrů čtverečních je druhou...
Valdštejnská zahrada
Černínský palác na Loretánském náměstí v Praze, ve kterém sídlí ministerstvo...
Předsálí Masarykova bytu
9 fotografií

Budova Sněmovny s prázdnými poslaneckými lavicemi, ale i sídlo Senátu ve Valdštejnském a Kolovratském paláci se v pátek 8. května otevřou pro veřejnost.

Do paláců i bez průvodců

Sněmovna a Senát tradičně během státních svátků 8. května a 28. října otevírají své brány. Prohlídka poslanecké sněmovny začíná u hlavního vchodu v ulici Sněmovní 4. Návštěvníci si mohou bez průvodce projít Thunovský palác a s využitím doprovodných informačních zdrojů poznat nejdůležitější prostory dolní komory českého parlamentu v současném i historickém kontextu.

V pátek je svátek, slavíme Den vítězství. Budou otevřené velké obchody?

V informačním středisku, které se nachází v přízemí paláce Smiřických na Malostranském náměstí, se mohou lidé dozvědět nejrůznější zajímavosti související s problematikou parlamentarismu, legislativního procesu, parlamentní kontroly vlády nebo parlamentní historie.

Třicet let horní komory

Den otevřených dveří v Senátu se ponese v duchu připomínky 30 let od ustavení horní komory a bude s výročím tematicky provázán. Vstup je možný z recepce C1 i C2, Kolovratský palác je přístupný samostatnou recepcí z Valdštejnské ulice, celá akce je zdarma.

Den matek: Jak vznikl, proč se u nás slaví a jak mu pomohla dcera prezidenta

Ve Valdštejnském paláci si návštěvníci mohou prohlédnout nejkrásnější historické prostory, mezi něž patří Hlavní sál, Rytířská síň, Audienční síň a Mytologická chodba. Zpřístupněn bude také Jednací sál, ve kterém po skočení prohlídek proběhne debata veřejnosti s předsedou Senátu, senátorkami a senátory.

Zázrak z výklenku i Modrovous v Radotíně. Objevte mozaiky, které mění tvář jižní Prahy

Veřejnost si prohlédne i Kolovratský palác, kde bude možné nahlédnout do neslavně proslulého Zeleného salonku, v němž se tehdejší vláda dozvěděla o Mnichovské dohodě. Zájemci se také mohou zapojit do detektivní hry o vyšetřování protektorátní aféry. Připravené jsou i další aktivity pro děti i dospělé v rámci všech prohlídkových okruhů.

Obdivujte!

  • Oba paláce Senátu lze navštívit 8. května 2026 od 7.30 do 17 hodin.
  • Otevřena bude také Valdštejnská zahrada (7 do 19 hodin), která je druhou největší zahradou v Praze, a ve které si v průběhu dne lide mohou v několika časech poslechnout koncerty Hudby Hradní stráže a Policie ČR či ochutnat potraviny oceněné značkou Regionální potravina.
  • Po celý den bude otevřené i Informační centrum. K dispozici zde budou také upomínkové předměty a informační materiály ke 30 letům horní komory i časopis Senát, který informuje o práci horní komory českého parlamentu.
  • Po celém areálu Senátu bude k vidění několik tematických výstav o historii horní komory.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Kdo objednával revizní zprávy? Soud opět řešil smrt chlapce pod brankou na hřišti

Okresní soud v Břeclavi se začal zabývat případem spadlé branky na hřišti,...

Okresní soud v Břeclavi v úterý opět projednával případ smrti dvanáctiletého chlapce, na kterého v roce 2024 spadla na hřišti branka. Žalobkyně z usmrcení z nedbalosti viní tehdejšího vedoucího...

5. května 2026  10:32,  aktualizováno  14:39

Volání do budoucnosti v Turnově

ilustrační snímek

Moderovaný koncert Volání do budoucnosti propojuje jidiš a hebrejské ukolébavky s novou tvorbou Matouše Hejla a Eleny Schoychet na silné texty židovských autorek i současné poezie.

5. května 2026  14:36

Do devíti hodin je beznadějně plno. Kapacita parkovacích míst v Praze nestačí

Záchytné parkoviště P+R na Černém Mostě otevřelo v prosinci 2021. Po pěti...

Je to každodenní stres. Bude tam ještě? Řeč je o volném parkovacím místě na odstavném P+R parkovišti na okraji Prahy. Že je dnes už téměř nemožné ve všední den zaparkovat v centru Prahy, není nic...

5. května 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Na rekonstrukce a obnovy hřbitovů bude v Ostravě směřovat 41 milionů korun

ilustrační snímek

Na rekonstrukce a obnovy hřbitovů bude letos v Ostravě směřovat 41 milionů korun. Šest milionů je vyčleněno na úpravu ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě,...

5. května 2026  12:57,  aktualizováno  12:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Divadelní sezonu v Kladně završí Moliérova komedie Škola žen

ilustrační snímek

Aktuální divadelní sezonu v Kladně završí komedie Škola žen francouzského dramatika Moliéra. Představí se v ní herec Miroslav Večerka v hlavní roli Arnolfa,...

5. května 2026  12:56,  aktualizováno  12:56

Slavkov u Brna má novou stálou expozici s tématem napoleonských válek

Slavkov u Brna mĂˇ novou stĂˇlou expozici s tĂ©matem napoleonskĂ˝ch vĂˇlek

Slavkov u Brna na Vyškovsku má novou stálou expozici s názvem Slavkov a Evropa v období napoleonských válek. Je v bývalých zámeckých konírnách, pro veřejnost...

5. května 2026  12:53,  aktualizováno  12:53

Strojvedoucí měl tři promile, poznali to i cestující. Dráhy rázně zakročily

Kdo z vás někdy nezatoužil projet se metrem v kabině strojvedoucího? Navíc v...

Silně opilého strojvedoucího odhalili v pondělí na Přerovsku. Při podivné jízdě například zapomněl ve stanici otvírat dveře, nezvykle pomalu se rozjížděl, nabíral zpoždění. Policisté mu naměřili...

5. května 2026  11:12,  aktualizováno  14:27

Něco mezi pavoukem a trilobitem. Ražba metra v Praze vydala fosilii neznámého členovce

Detailní pohled na fosilii členovce Soomaspis labutai.

Při ražbě pražského metra D našel sběratel zkamenělin Radek Labuťa fosilii doposud neznámého druhu členovce z období prvohor. Žil přibližně před 448 miliony let, tedy v období před nástupem...

5. května 2026  7:42,  aktualizováno  14:24

Drama na přejezdu. Dodávka zůstala mezi závorami, jen těsně uhnula před vlakem

Ilustrační snímek

Doslova pár centimetrů chybělo k tragédii na železničním přejezdu na Břeclavsku. Mezi závorami tam zůstala stát dodávka s přívěsem naloženým auty, která až na poslední chvíli popojela z kolejí před...

5. května 2026  14:22

Brněnský Nový Lískovec chce kvůli přemnoženým holubům zřídit holubník

ilustrační snímek

Brněnská městská část Nový Lískovec chce kvůli přemnoženým holubům zřídit holubník a napomoct tak jejich regulaci. Podle průzkumu je situace...

5. května 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Provoz na koridoru mezi Táborem a Planou zastavila srážka s člověkem

ilustrační snímek

Na trati u Sezimova Ústí na Táborsku srazil vlak člověka. Provoz na železničním koridoru mezi Planou nad Lužnicí a Táborem je zastavený. Novináře o nehodě...

5. května 2026  12:36,  aktualizováno  12:36

Lidí pobírajících důchod bylo loni na jihu Moravy 323.716, méně než o rok dříve

ilustrační snímek

Počet lidí na jihu Moravy, kteří pobírali nějaký druh důchodu, se loni snížil o 2111 na celkových 323.716 lidí, z toho 260.765 byli starobní důchodci...

5. května 2026  12:33,  aktualizováno  12:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.