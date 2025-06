Strážce streamu 14:00

Antologie kreslených příběhů pojednávající o filmových, vesmírných a především po dlouhé špičaté zuby ozbrojených zabijácích se svítivě zelenou krví a také o výjimečných lidech, kteří odmítli být jejich kořistí. Tak by se dal v kostce shrnout děj animovaného snímku Predátor: Zabiják zabijáků, který se momentálně těší velké oblibě na platformě Disney+. Tahle krvavá nekomplikovaná akční podívaná má takový spád, že diváka po úvodních zhruba deseti minutách prakticky nenechává popadnout dech. Film navíc funguje jako pocta původnímu snímku, zároveň ovšem přináší nové neotřelé nápady a přístupy k predátorské legendě. No, neberte to...