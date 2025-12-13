Nejočekávanější MMA událost roku je už za tři týdny. Na co se v dalším Oktagonu můžete těšit?

Organizace OKTAGON MMA míří do Prahy s turnajem, který už předem budí mimořádná očekávání. O₂ arena se promění v dějiště večera nabitého silnými momenty, dramatickými střety i příběhy, které hýbou domácí scénou. Oktagon 81 slibuje mimořádně pestrý program od titulových bitev přes dlouho očekávané odvety až po zápasy, jež mohou změnit kariéry bojovníků. Přinášíme přehled toho, co stojí za pozornost.

Oktagon Fantasy se spustil včera. | foto: ARCHIV OKTAGON

Turnaj Oktagon 81 se blíží a už nyní je jasné, že půjde o jeden z nejzásadnějších večerů v historii evropského MMA. Pražská O₂ arena se chystá praskat ve švech pod tlakem příběhů, které přesahují samotné sportovní výkony.

Organizace OKTAGON tentokrát nabídne mix zápasů, jaký se na domácí scéně objevuje jen jednou za několik let – titulové bitvy světové úrovně, návraty ikon, odvetu po dekádě i vyvrcholení projektu, který polarizoval celou komunitu. Fanoušci budou svědky momentů, které mohou změnit kariéry i reputace, a možná i přepsat dějiny československého MMA.

Příběh, který rozdělil komunitu

Celebrity Series rozpoutala mezi fanoušky MMA vášně, jaké se dlouho neobjevily. Pavel Tóth, známý z Love Islandu a vítěz Survivoru Česko & Slovensko, přijal výzvu, kterou mnozí považovali za žert. Dnes, tři týdny před zápasem, se chystá debutovat v profesionálním MMA proti veteránovi Ondřeji Raškovi – muži, který je s OKTAGONem spojen od jeho prvních let a má za sebou dvacet profesionálních duelů.

Zápas, který měl být jednostrannou záležitostí, přerostl ve fenomén. Tóth, zpočátku zesměšňovaný veřejností, si postupně získává nové fanoušky díky tvrdé práci a nezlomné vůli. Pod vedením Petra „Monstera“ Knížete a Karlose „Terminátora“ Vémoly se zlepšuje každým týdnem, přesto stojí před zdánlivě nepřekonatelnou překážkou.

Pavel Tóth alias Spicy Pája (vpravo) se širokým úsměvem, proti němu odměřený Ondřej Raška. U mikrofonu Karlos Vémola.

Raška je však pod obrovským tlakem. Jakékoli zaváhání by bylo fatální. Soupeř, který byl ještě nedávno amatér bez zkušeností, dnes představuje riziko spojené se sportovním i reputačním propadem. A navíc – Tóth řeší zdravotní komplikaci, která může významně ovlivnit jeho přípravu.

Dvořák vs. Zhumagulov

Dalším magnetem turnaje je střet o titul muší váhy mezi Davidem „The Undertaker“ Dvořákem a Zhalgasem „Zhako“ Zhumagulovem. Dvořák, jeden z nejúspěšnějších českých bojovníků, propojuje svět šachů, armády a MMA. Jeho návrat do OKTAGONu letos odstartoval knokautem Walida, který mu otevřel dveře k titulové šanci.

MMA Fighter David Dvořák

Proti němu stojí fenomén z Kazachstánu – charismatický, kontroverzní a především nebezpečný. Zhumagulov, veterán UFC a trojnásobný šampion Fight Nights Global, je zároveň známý svým životem mimo klec: dvě manželky, šest dětí a pověst jednoho z nejtvrdších bojovníků ve své váhové kategorii.

Oba patří mezi 40 nejlepších muších vah světa a jejich souboj v Praze rozhodne nejen o pásu, ale i o pozici v globálním žebříčku.

Kincl vs. Pukač II

Patrik „Inspektor“ Kincl a Robert „Prince Bratislavský“ Pukač se po deseti letech vrací k odvetě, která rozdělí fanoušky mezi Čechy a Slováky. První střet v roce 2015 skončil Kinclovým vítězstvím na body a Pukač odcházel s vážnými zraněními.

Robo Pukač po výhře nad Davidem Kozmou

Od té doby se jejich cesty dramaticky rozešly. Kincl se stal trojnásobným šampionem OKTAGONu ve střední váze, zatímco Pukač roky hledal cestu zpět mezi elitu. To se mu podařilo teprve v roce 2024, kdy ukončil Davida Kozmu i Christiana Eckerlina.

Patrik Kincl obhájil pás šampiona střední váhy Oktagonu.

Dnes vstupuje do odvety plný sebevědomí, zatímco Kincl se snaží odvrátit třetí porážku v řadě. Zápas nese silný sportovní i emoční náboj.

Fleury vs. Buday

Hlavním zápasem večera bude duel dvou evropských gigantů – dvojnásobného šampiona Willa Fleuryho a slovenského kolosu Martina „Badys“ Budaye.

Will Fleury a Daniel Škvor na turnaji v Birminghamu

Fleury vstupuje do zápasu jako absolutní jednička P4P žebříčku a držitel dvou titulů. V OKTAGONu je zatím neporažený a sérii osmi vítězství nyní chce proměnit v první úspěšnou obhajobu.

Buday se po úspěšné misi v UFC, kde vybojoval bilanci 7–1, vrací zpět tam, kde kdysi vládl. Jeho životní příběh – od 160kilového teenagera až po světovou #43 těžké váhy – je stejně působivý jako jeho kariéra.

MMA zápasník těžké váhy Martin Buday.

Zde se rozhodne, kdo bude opravdovým vládcem těžké váhy.

Škvor v těžké váze

Daniel Škvor, známý svojí ničivou postojovou hrou a zkušenostmi z GLORY, poprvé nastoupí mezi těžkými vahami. Čeká ho německý obr Patrick Vespaziani. Oba mají tři výhry v řadě a tento duel může zásadně zamíchat kartami v boji o dalšího vyzyvatele titulu. Stylový střet rychlosti proti síle slibuje atraktivní podívanou.

Daniel Škvor vyhrál v Třinci po 26 vteřinách

Smolková pod největší zkouškou kariéry

Veronika „Sweetheart“ Smolková, jeden z největších talentů OKTAGONu, vstoupí do zápasu proti bývalé zápasnici UFC Stephanie Egger. Švýcarka přiváží do Prahy léta zkušeností a tvrdý grappling. Smolková má naopak energii, formu a stále větší fanouškovskou základnu. Výhra ji může posunout k titulové šanci.

MMA zápasnice Veronika Smolková má před sebou třetí zápas v Oktagonu.

Loučení Miloše Petráška

Miloš Petrášek, jedna z nejvýraznějších tváří OKTAGONu, se v O₂ areně rozloučí se svou kariérou. Jeho příběh od grapplingového zázraku bez amatérské kariéry až po milovaného ambasadora českého MMA bude mít v Praze poslední kapitolu. Proti němu se postaví nebezpečný polský finišer Mateusz Strzelczyk. Petrášek chce odejít vítězně. A před publikem, které ho provázelo celou jeho cestou.

Miloš „Meloun“ Petrášek porazil Kamila Woiciechovskiho na body.

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.