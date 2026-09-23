Nejprokletější blockbuster se vrací. Světovou válku Z natočí oscarový režisér

Metro.cz
  19:00
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Světová válka Z | foto: Paramount

Světovou válku Z natočí režisér nejoceňovanějšího filmu Netflixu. Pokračování úspěšného zombie blockbusteru z roku 2013 po letech vývojových problémů znovu ožívá a vrátí se v něm Brad Pitt jako Gerry Lane. Režie se ujme Edward Berger, tvůrce filmů Na západní frontě klid a Konkláve, scénář napíše britský dramatik Dennis Kelly. Více o tématu přináší Jakub Vopelka z webu Kinobox.cz.

Studio Paramount po více než dekádě neúspěšných pokusů konečně zahajuje výrobu pokračování svého překvapivého zombie hitu z roku 2013. Scénář k pokračování Světové války Z s Bradem Pittem napíše britský dramatik Dennis Kelly, zatímco Pitt bude vedle Dede Gardner a Jeremyho Kleinera znovu také snímek produkovat prostřednictvím Plan B. Slavný herec si rovněž vybral režiséra, a přestože jím není dříve skloňovaný David Fincher, účast Edwarda Bergera (Na západní frontě klid) mnohé navnadí.

Válka už při prvním filmu

Cesta k premiéře prvního filmu připomínala spíš ostrou produkční válku. Pittova Plan B v roce 2006 porazila při dražbě práv na knihu Maxe Brookse společnost Leonarda DiCapria a herec chtěl z rozsáhlé orální historie zombie války vytvořit ambiciózní geopolitický blockbuster. Tedy film s velkým rozpočtem, obří produkcí a očekávanou vysokou návštěvností. Scénář se však během příprav několikrát zásadně měnil, režisér Marc Forster a scenáristé se snažili skloubit politické ambice s obří akční podívanou a během natáčení začaly narůstat náklady i nervozita.
Původní verze navíc vůbec neměla uspokojivý třetí akt, takže po dokončení většiny filmu přišly rozsáhlé přepisy a zhruba čtyřicet minut nových záběrů. Rozpočet se vyšplhal výrazně nad původně plánovaných sto padesát milionů dolarů. Původně plánované (a částečně i natočené) ruské finále bylo nakonec zcela vypuštěno, a to ve prospěch komornějšího závěru.

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Překvapivý úspěch a zrušená pokračování

Výsledek byl navzdory porodním bolestem překvapivě životaschopný. Světová válka Z sice už neměla mnoho společného s nelineární strukturou Brooksovy předlohy a místo kolektivního portrétu civilizačního kolapsu nabídla především Pitta v roli bývalého pracovníka OSN, který cestuje světem a hledá způsob, jak pandemii zastavit, ale v kinech utržila přes pět set čtyřicet milionů dolarů a stala se nejvýdělečnějším zombie filmem své doby. Paramount proto chtěl pokračování prakticky okamžitě. Nejprve k němu zamířil J. A. Bayona (Jurský svět: Zánik říše), později se projektu ujal Pittův dlouholetý spolupracovník David Fincher (Sedm), jenž plánoval výrazně temnější a ambicióznější verzi.

Ani jeden pokus však nedospěl před kamery. Fincher nakonec od projektu odešel mimo jiné kvůli nákladům a Paramount sequel v roce 2019 zrušil.

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Brad Pitt znovu spojil síly s Edwardem Bergerem

Naděje se vrátila až po změnách ve vedení Paramountu, které se jako součást konglomerátu Skydance zavázalo k závratnému akcelerování filmové tvorby pro kina. Studio letos oznámilo, že zombie pokračování znovu patří mezi jeho priority, a nyní se podařilo sestavit novou tvůrčí dvojici. Německý režisér Edward Berger přitom není náhodnou volbou: s Pittem právě dokončil psychologické drama The Riders od A24, které je momentálně v postprodukci, a právě během této spolupráce se podle dostupných informací začala rodit jejich představa o nové Světové válce Z. Berger, stojící za vatikánským thrillerem Konkláve a za nejoceňovanějším filmem v historii Netflixu Na západní frontě klid, má vedle režie také produkční funkci, zatímco scénář tentokrát připravuje Dennis Kelly, autor britských thrillerových seriálů jako Utopia a scenárista filmové Matildy.

Premiéra je zatím ve hvězdách

Zatím není jasné, kam se Gerry Lane po třinácti letech vydá ani zda se vrátí někdo z původního obsazení. Paramount drží podrobnosti o příběhu v tajnosti a neoznámil ani začátek natáčení či premiéru. Jisté je zatím pouze to, že po více než deseti letech vývojového bloudění dostává Světová válka Z další šanci – a tentokrát má za sebou především Pitta, jenž loni překonal svůj kariérní tržební rekord, když sportovní F1 předjela zombie s tržbami 634 milionů dolarů. Dvaašedesátiletý herec tento týden zabojuje v kinech o přežití po boku věrného psa V srdci divočiny a 23. prosince na Netflix vstoupí Další (ne)zdary Cliffa Boothe (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth) – pokračování Tenkrát v Hollywoodu z pera Quentina Tarantina (jenž začátkem prosince vydá knižní verzi) a v režii Finchera.

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