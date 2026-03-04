Nejrizikovějším obdobím je právě jaro. Od března do května dominují pyly stromů, jako jsou bříza, olše, líska nebo dub. Právě březen a duben patří k měsícům, kdy pacienti s očními alergiemi nejčastěji vyhledávají lékaře. V květnu až červenci přichází intenzivní pylová sezona trav a obilovin, která bývá spojena s výrazným svěděním a slzením očí.
Srpen a září pak přinášejí pyl plevelů, například ambrózie, a u citlivých jedinců může podráždění očí přetrvávat až do konce léta. U pacientů s alergickou rýmou se oční příznaky objevují až v 30–70 procentech případů, což potvrzuje, že alergie se očí často netýká izolovaně.
Oči reagují přehnaně na běžné podněty
„Alergie je vlastně přehnaná reakce našeho imunitního systému na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí, jako jsou například pyly, prach, plísně či zvířata. Zdravý organismus si těchto látek nevšímá, ale alergický organismus je na tyto alergeny citlivý a vlastně proti nim bojuje, jako by šlo o nebezpečnou infekci. Oční alergie je tak způsobena tím, že se alergen dostane do očí a imunitní systém na to začne reagovat. A právě to vede k zarudnutí, pálení a slzení očí,“ vysvětluje Radan Zugar, primář Očního centra Praha.
Přehnaná reakce oka na alergen způsobuje alergický zánět spojivek, který se projevuje zčervenáním očí, svěděním a pálením. Oko nadměrně slzí a víčka mohou výrazně otékat. Příznaky oční alergie jsou obvykle doprovázeny také problémy horních cest dýchacích – kýcháním, ucpaným nosem nebo naopak neustálým smrkáním.
Správná léčba výrazně zmírňuje příznaky
Vhodně zvolená léčba předepsaná očním lékařem dokáže výrazně zmírnit symptomy alergické konjunktivitidy, zejména svědění, zarudnutí a slzení, a to i v období sezonně zvýšené pylové zátěže. Klinické studie potvrzují, že moderní antihistaminika (léky, které účinně tlumí alergické reakce – pozn. redakce), zejména přípravky s duálním účinkem kombinující antihistaminový efekt a stabilizaci žírných buněk, vedou k významnému snížení intenzity příznaků.
„Pokud již pacienta oční alergie trápí, určitě není vhodné si oči mnout. To by mohlo stav oka ještě více zhoršit,“ doporučuje Zugar a dodává: „Po příchodu z venku je vždy vhodné opláchnout oči čistou studenou vodou a v průběhu celého dne používat umělé slzy, které zklidní citlivé oči, vyplaví ven alergeny a zvlhčí a stabilizují slzný film. Na již podrážděné oči je možné kapat antihistaminové oční kapky, které jsou volně dostupné v lékárnách a které zmírní zarudnutí a otok. Na oteklé oči je také vhodné přikládat studené obklady, které tyto příznaky zmírní.“
Alergie podle odborníků není vhodné podceňovat. Pokud základní opatření nepomáhají nebo se objeví bolest, výrazné zarudnutí či hnisavý výtok, je nezbytné vyhledat očního lékaře. Dlouhodobé nebo silné záněty mohou vést ke komplikacím a v krajním případě i k vážnějším problémům se zrakem.
