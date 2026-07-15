Prázdninová návštěva zoologické zahrady má letos několik nových lákadel. Výběhy a expozice v Brně i Praze totiž ožívají mláďaty, která se postupně osmělují, poznávají své okolí a stále častěji se ukazují návštěvníkům. Vedle malých šelem poutá pozornost také lachtaní sameček nebo skupinka čerstvě vylíhnutých kachňat.
Šest zamračených sourozenců v Brně
Jedním z největších letošních chovatelských úspěchů Zoo Brno je šestice mláďat manula. Koťata se narodila na začátku května, chovatelé však samici zpočátku nechtěli rušit. Původně se proto domnívali, že jsou mláďata pouze tři. Teprve později zjistili, že se v úkrytu schovává hned šest malých šelem. Manulové se v brněnské zoo narodili po osmileté přestávce.
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Mláďata už opouštějí bezpečí porodního boxu a vydávají se prozkoumávat venkovní expozici. Návštěvníci ale musejí mít trochu štěstí a trpělivosti, protože koťata se stále ráda ukrývají. Postupně získávají také typickou podobu dospělých manulů, kteří jsou známí hustou srstí, kulatýma očima a výrazem připomínajícím permanentní zamračení.
Karakalové se narodili pod širým nebem
O pořádný rozruch se v Zoo Praha starají dvě koťata karakalů, která přišla na svět 12. května. Jejich matka je porodila přímo ve venkovním výběhu, a navíc za deště. Přestože jde o její první potomky, péči zvládla a mláďata nyní společně dovádějí v expozici Pavilonu šelem a plazů.
Malí karakalové už kromě mateřského mléka ochutnávají také potravu dospělých, například křepelky nebo králíky. Matce přitom dávají pořádně zabrat – často se každý rozběhne na jinou stranu. Největší šanci zahlédnout je mají návštěvníci v době krmení, tedy přibližně v deset hodin dopoledne a ve tři hodiny odpoledne.
Prohlédněte si všechna mláďata v naší galerii:
Pravnuk slavného Gastona sílí
Další výrazný přírůstek přišel v pražské zoo na svět 5. června. Samice Daisy porodila samečka lachtana jihoafrického, který je pravnukem legendárního Gastona. Jde o první mládě tohoto druhu narozené v Zoo Praha po dlouhých sedmi letech.
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První dny nebyly úplně bez komplikací. Daisy se sice o potomka ihned začala starat, zpočátku však neměla dostatek mléka, a chovatelé proto museli mládě lehce přikrmovat. Laktace se následně plně rozběhla a malý lachtan nyní saje, nabírá sílu a začíná si také hrát.
Kachňata vzácných ostralek
Nejmenšími hrdiny prázdninové zvířecí galerie jsou kachňata ostralek bělolících. V Zoo Praha se vylíhla na začátku července a už několik dnů po vylíhnutí se pohybovala společně jako sehraná skupinka. Zoo návštěvníkům představila nejprve jejich fotografie a následně také video zachycující drobná mláďata při objevování okolí.
Ostralky bělolící pocházejí z karibské oblasti. V pražské zoo je návštěvníci najdou v Rákosově pavilonu, kde obývají expozici Jamajské lesy. Nenápadná kachňata tak doplňují letošní pestrou skupinu mláďat, za nimiž se během prázdnin vyplatí vyrazit.