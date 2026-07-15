Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  12:00
Sledovat Metro na Googlu
Dvě květnová koťata karakalů v Zoo Praha přišla na svět pod širým nebem, a...

Dvě květnová koťata karakalů v Zoo Praha přišla na svět pod širým nebem, a navíc za deště. | foto: ZOO PRAHA/Petr Hamerník

Po dlouhých sedmi letech vyrůstá v Zoo Praha mládě lachtana jihoafrického....
Dvě květnová koťata karakalů v Zoo Praha přišla na svět pod širým nebem, a...
Manul díky své neobyčejně husté srsti vypadá mnohem větší, než ve skutečnosti...
V Rákosově pavilonu v expozici Jamajské lesy v Zoo Praha odchovávájí právě...
17 fotografií
Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých manulů, zatímco pražská zoo představila koťata karakalů, prvního lachtana po sedmi letech i drobná kachňata vzácných ostralek.

Prázdninová návštěva zoologické zahrady má letos několik nových lákadel. Výběhy a expozice v Brně i Praze totiž ožívají mláďaty, která se postupně osmělují, poznávají své okolí a stále častěji se ukazují návštěvníkům. Vedle malých šelem poutá pozornost také lachtaní sameček nebo skupinka čerstvě vylíhnutých kachňat.

Šest zamračených sourozenců v Brně

Jedním z největších letošních chovatelských úspěchů Zoo Brno je šestice mláďat manula. Koťata se narodila na začátku května, chovatelé však samici zpočátku nechtěli rušit. Původně se proto domnívali, že jsou mláďata pouze tři. Teprve později zjistili, že se v úkrytu schovává hned šest malých šelem. Manulové se v brněnské zoo narodili po osmileté přestávce.

Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky

Mláďata už opouštějí bezpečí porodního boxu a vydávají se prozkoumávat venkovní expozici. Návštěvníci ale musejí mít trochu štěstí a trpělivosti, protože koťata se stále ráda ukrývají. Postupně získávají také typickou podobu dospělých manulů, kteří jsou známí hustou srstí, kulatýma očima a výrazem připomínajícím permanentní zamračení.

Manul díky své neobyčejně husté srsti vypadá mnohem větší, než ve skutečnosti je, a dokonale zvládá život v drsných horských oblastech střední Asie.

Karakalové se narodili pod širým nebem

O pořádný rozruch se v Zoo Praha starají dvě koťata karakalů, která přišla na svět 12. května. Jejich matka je porodila přímo ve venkovním výběhu, a navíc za deště. Přestože jde o její první potomky, péči zvládla a mláďata nyní společně dovádějí v expozici Pavilonu šelem a plazů.

Malí karakalové už kromě mateřského mléka ochutnávají také potravu dospělých, například křepelky nebo králíky. Matce přitom dávají pořádně zabrat – často se každý rozběhne na jinou stranu. Největší šanci zahlédnout je mají návštěvníci v době krmení, tedy přibližně v deset hodin dopoledne a ve tři hodiny odpoledne.

Prohlédněte si všechna mláďata v naší galerii:

Po dlouhých sedmi letech vyrůstá v Zoo Praha mládě lachtana jihoafrického. Malého samečka porodila samice Daisy 5. června.
Dvě květnová koťata karakalů v Zoo Praha přišla na svět pod širým nebem, a navíc za deště.
Manul díky své neobyčejně husté srsti vypadá mnohem větší, než ve skutečnosti je, a dokonale zvládá život v drsných horských oblastech střední Asie.
V Rákosově pavilonu v expozici Jamajské lesy v Zoo Praha odchovávájí právě ostralky bělolící před nedávnem vyklubaná kachňata.
17 fotografií

Pravnuk slavného Gastona sílí

Další výrazný přírůstek přišel v pražské zoo na svět 5. června. Samice Daisy porodila samečka lachtana jihoafrického, který je pravnukem legendárního Gastona. Jde o první mládě tohoto druhu narozené v Zoo Praha po dlouhých sedmi letech.

Kam v létě na brigádu? U stánku se zmrzlinou se dají v Praze vydělat až 2 000 denně

První dny nebyly úplně bez komplikací. Daisy se sice o potomka ihned začala starat, zpočátku však neměla dostatek mléka, a chovatelé proto museli mládě lehce přikrmovat. Laktace se následně plně rozběhla a malý lachtan nyní saje, nabírá sílu a začíná si také hrát.

Po dlouhých sedmi letech vyrůstá v Zoo Praha mládě lachtana jihoafrického. Malého samečka porodila samice Daisy 5. června.

Kachňata vzácných ostralek

Nejmenšími hrdiny prázdninové zvířecí galerie jsou kachňata ostralek bělolících. V Zoo Praha se vylíhla na začátku července a už několik dnů po vylíhnutí se pohybovala společně jako sehraná skupinka. Zoo návštěvníkům představila nejprve jejich fotografie a následně také video zachycující drobná mláďata při objevování okolí.

V Rákosově pavilonu v expozici Jamajské lesy v Zoo Praha odchovávájí právě ostralky bělolící před nedávnem vyklubaná kachňata.

Ostralky bělolící pocházejí z karibské oblasti. V pražské zoo je návštěvníci najdou v Rákosově pavilonu, kde obývají expozici Jamajské lesy. Nenápadná kachňata tak doplňují letošní pestrou skupinu mláďat, za nimiž se během prázdnin vyplatí vyrazit.

Která mláďata vás zaujala nejvíc?

celkem hlasů: 52
Sledovat Metro na Googlu
Témata: Zoo Praha, Zoo Brno

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí

Hrad Křivoklát, místo kde se natáčí oblíbená reality show Zrádci.

Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za návštěvu - od skalních měst přes vyhlídkové stezky až po historické památky. Myslíte si, že znáte české...

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

KVÍZ: Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...

Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v parných dnech? Otestujte si, jak dobře se vyznáte v letním stravování, a odhalte pravdu o mýtech kolem...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu

Lázně Smrdáky patří mezi nejznámější slovenské lázně specializované na léčbu...

Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým obsahem sirovodíku a o desítky let praxe v dermatologii i balneoterapii. Lázně Smrdáky na Slovensku...

Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky

Albín je zpět ve vodě, kam patří.

O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by mohly zabrat. Roky kolem nich chodí, pozoruje vodu, sbírá zkušenosti a čeká na chvíli, kdy si řekne: teď...

Lidé si více všímají psů trvale uvázaných na řetězu, veterinářům přibylo podnětů

Tříletý Tonda žil uvázaný na krátkém řetězu. Kolem něj byl velký nepořádek....

Lidé z Plzeňského kraje ve velkém hlásí úřadům i psím záchranářům týrání zvířat kvůli tomu, že pes je celé dny uvázán na řetězu. Od začátku letošního roku totiž platí v České republice zákaz chovu...

16. července 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Dealeři drog si u soudu dohodli trest, hrozilo jim mnohem víc

Podle žalobce byl hlavou celé organizované skupiny Patrik Terkel (uprostřed),...

Hrozilo jim až dvanáct let vězení, nakonec budou mít maximálně šest. Před olomouckým krajským soudem stanulo ve čtvrtek šest obžalovaných kvůli dohodě o vině a trestu. Podle obžaloby se členové...

16. července 2026  10:32

Největší hudební jména pod Kunětickou horou. Hrady CZ přivezou i nečekaný bonus

Putovní festival Hrady CZ pod Kunětickou horou (16. července 2026)

Už tento víkend se pod Kunětickou horou uskuteční jednadvacátý ročník putovního festivalu Hrady CZ. I přes zatím ne zcela příznivou předpověď počasí láká na nejznámější jména české a slovenské...

16. července 2026  10:12,  aktualizováno  10:50

Huť v Šindelové je kompletní. Chybějící vodní kolo se roztočí v pátek

Vodní kolo pro huť vzniklo v dílně tesaře Petra Macháčka z Kynšperku nad Ohří.

Když před lety stál Jiří Hrůza před zachráněnou historickou hutí v Šindelové, něco mu na obnoveném unikátu chybělo – vodní kolo. Srdce celé vysoké pece, které dokázalo sílu vody využít k pohonu...

16. července 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústecký tygr Bulan odcestoval do Anglie. Chov tygrů malajských v zoo tak skončil

Samec tygra malajského jménem Bulan byl v ústecké zoo od roku 2019. Před pár...

Ústeckou zoologickou zahradu opustila jedna z výrazných zvířecích tváří. Samec tygra malajského Bulan odcestoval před pár dny do britského Hamerton Zoological Park. Má vytvořit chovný pár se zdejší...

16. července 2026  10:02,  aktualizováno  10:50

V Praze na Proseku se převrátil jeřáb

Pád jeřábu v Prosecké ulici v Praze 9. (16. července 2026)

Policie a hasiči zasahují v Prosecké ulici v Praze 9. Převrátil se zde jeřáb, který strhl troleje.

16. července 2026  10:02

Na kole podél Labe pohodlněji. Úzkou pěšinu nahradila asfaltová cesta

Nový desetikilometrový úsek Labské stezky mezi Kostelcem nad Labem a Tuhaní...

Mezi středočeským Kostelcem nad Labem a Tuhaní vznikla nová desetikilometrová cyklostezka. Dosavadní úzkou pěšinu nahradila zpevněná asfaltová cesta. Celkové náklady činily 129 milionů korun, z toho...

16. července 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

PBS GROUP na Farnborough International Airshow představuje špičkové letecké technologie

16. července 2026  9:32

Z rozvaděčů a oprýskaných zdí dělá umění. Věra Kopková mění veřejný prostor

Věra Kopková začala malovat zdi pro svou dceru.

Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin, zvířat a příběhů. Věra Kopková, vystupující pod značkou Věra Kopka Art, svou tvorbou oživuje veřejný...

16. července 2026  9:30

Nová platforma ProHealth propojuje péči o ženy napříč obory

16. července 2026  9:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Devět logistických parametrů, které budují e-shopům reputaci

16. července 2026  9:25

Balonové nebe se po rekordu vrací do Hradce, atrakcí bude opět hořáková show

Z Hradce Králové vzlétlo na 80 balonů, fiesta je součástí oslav 800 let první...

Loňský ročník Balonového nebe, které v září nabídlo osm hromadných letů i noční hořákovou show, nebyl v Hradci Králové první ani poslední. Akce pro desítky horkovzdušných balonů se bude opakovat...

16. července 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.