Punch přišel na svět v zoo ve městě Ičikawa. Jeho matka se o něj však hned po porodu přestala starat. U makaků červenolících je přitom běžné, že se mláďata pevně drží matčiny srsti, což jim pomáhá posilovat svaly a zároveň jim to poskytuje pocit bezpečí.
Ošetřovatelé se domnívají, že důvodem odmítnutí ze strany matky mohlo být extrémní horko, které panovalo v červenci loňského roku, kdy se Punch narodil.
Náhradní opička
Podle ošetřovatele Kosukeho Šikana bylo proto nutné rychle najít náhradu. Chovatelé nejprve zkoušeli srolované ručníky i různé plyšové hračky. Nakonec vybrali rezavého orangutana s velkýma očima, kterého zakoupili v obchodě švédského řetězce s nábytkem Ikea.
„Má poměrně dlouhé chlupy a několik míst, kde se může mládě snadno držet,“ uvedl Šikano. Chovatelé zároveň věřili, že podobnost s opicí by mohla Punchovi později usnadnit začlenění do tlupy.
Šikana od ostatních
Situace však nebyla jednoduchá. Lidé na sociálních sítích si v poslední době všímali, že ostatní makakové ve výběhu se k mláděti nechovají přívětivě. Punch byl podle zveřejněných záběrů často odstrkován z kolektivu a některé starší opice na něj dokonce zaútočily.
Podle ošetřovatelů se ale situace postupně zlepšuje. „Aktivně se stýká s ostatními opicemi a cítím, jak dospívá,“ uvedl další Punchův ošetřovatel Šumpei Mijakoši. Zoo zároveň na sociální síti X zveřejnila videa, na nichž si mládě začíná s ostatními makaky hrát a šplhá jim na záda.
Což lze vidět i na videích, které na sociální síti X zveřejnila sama japonská zoologická zahrada.